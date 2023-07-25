侯友宜31日訪日拜會僑界與國會議員，被問及「非綠大聯盟領袖」僅表示做好本分

當非綠大聯盟領袖？侯友宜：竭盡所能做好本分

（中央社）國民黨主席朱立倫喊出執政大聯盟，希望整合非綠陣營。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜24日被問及是否希望自己是非綠大聯盟領袖時表示，他會竭盡所能、做好本分。

國民黨全代會23日通過提名侯友宜代表參選2024年總統，朱立倫在會中致詞，喊出要團結成為非綠大聯盟、在野大聯盟、執政大聯盟。

侯友宜24日到新北市淡水區視察萬安46號演習後接受媒體聯訪，他談及朱立倫說法時表示，他會堅定步伐，一步一腳印竭盡所能、用盡力量捍衛國家，更重要是贏得勝利，讓國家平安。

至於是否會希望自己是非綠大聯盟領袖，侯友宜說，他會竭盡所能、做好本分。

針對國民黨籍立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫妻缺席23日國民黨全代會是否擔心會影響總統大選選情，侯友宜表示，國民黨一定會團結，面對這場選戰會同心齊力。

媒體提問，在全代會與前高雄市長韓國瑜咬耳朵聊了什麼。對此，侯友宜指出，韓國瑜與他是認識多年朋友，他們有共同想法，保衛中華民國、讓所有人平安，這才是最主要目標與方向。

媒體詢問，根據風傳媒委託台灣指標民調公司民調顯示，鴻海集團創辦人郭台銘若獨立參選形成4腳督戰局之下，民眾黨總統參選人柯文哲受到衝擊最大，是否會覺得這是民調反彈最佳時機。

侯友宜回答，最重要還是他自己，一定要堅定自己步伐，全力以赴、贏得勝利。

至於是否希望郭台銘歸隊，侯友宜表示，最重要是要守護中華民國，讓這塊土地和平、安全，所以大家有共同信念，就團結在一起，尤其大家目標一致，都期望下架無能的民進黨。

媒體提問，國民黨立委鄭麗文主張在「藍白合」框架下侯友宜考慮轉當副手的可能性，鄭麗文這樣的舉措是否應該黨紀處分。對此，侯友宜指出，每個人有不同觀點，尊重言論自由。

媒體詢問，颱風「杜蘇芮」逼近，侯友宜是否會取消選務行程轉而進行防颱作為。

侯友宜回答，這幾天他已要求新北市政府各局處全力做好防颱準備，下午也會到應變中心看各單位防颱情形，會全力備戰，希望颱風不要進來，但要做好全方位防護，讓災害減到最小。

對於民進黨籍立委林淑芬服務處遭恐嚇開槍嫌犯自稱是「開玩笑」，侯友宜表示，警方3小時內迅速破案，希望大家不要以身試法，甚至開玩笑也不行。

針對前瞻預算問題，侯友宜指出，民進黨政府選前開支票、選後都跳票，尤其財政對新北市與各縣市是重要負擔，民進黨主席賴清德也說要修正財政劃分法，但當副總統與行政院長卻都忘光光 ，民進黨執政下的政府可說是離人民太遠了。

侯友宜31日訪日，拜會僑界與日本國會議員

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室24日表示，侯友宜訂於7月31日至8月2日赴日本訪問，將拜會日本國會議員、僑界人士，並接受當地媒體專訪。侯友宜這次訪日行程由競選辦公室安排，會依新北市政府行政程序請假，業務由副市長代理。

侯友宜競選辦公室24日發布新聞稿指出，侯友宜31日將率團搭乘長榮BR192班機從松山機場出發，預計中午抵達東京羽田機場。這次訪問行程包括拜會國會議員、日本台灣交流協會，以及接受日本《NHK》、《朝日新聞》專訪。

侯競辦指出，侯友宜訪日期間將與台僑請益交流，並參觀由台僑募資興建、香火鼎盛的東京媽祖廟，由董事長詹德薰導覽。也會走訪東京「松本樓」，松本樓由國父孫中山革命募款時最重要的友人梅屋莊吉的後人所開設，松本樓中保留許多珍貴文物，當天將由梅屋的曾外孫女導覽。

侯競辦表示，侯友宜這次訪日行程由競選辦公室安排，會依新北市政府行政程序請假，業務由副市長代理。這次隨侯友宜出訪的包括前駐日代表馮寄台、國民黨智庫執行長兼競辦議題組召集人柯志恩、新聞組召集人張其強、高雄市立委參選人陳美雅，國民黨海外部主任陳以信，及組發會副主委夏大明等人。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航