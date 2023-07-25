法國馬賽海灘推免費App防治性騷擾，手機一按協調員即刻救援
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這個新機制推出後大受女性好評。正在海邊做日光浴的穆拉迪安（Louna Mouradian）告訴《法蘭西西部報》，「這很棒，去海邊能感覺更安全，減少壓力，也能較放鬆。不用怕被搭訕、騷擾，搞得只好提早離開沙灘」。
（中央社）法國人進入度假模式，湧入海邊消暑、享受日光浴。馬賽市政府日前推出前所未有新機制，透過手機應用程式，沙灘性騷擾受害者或目擊者可一鍵通報，立即將有協調員到場處理，大受民眾好評。
夏天到來，大批法國人前往海灘度假。馬賽濱地中海坐擁大片海灘，是當地人與外來客的消暑勝地，許多人身著泳衣、比基尼享受日光浴，卻也有不少人不幸成為性騷擾、偷拍的受害者。
馬賽市政府18日宣布，正式推出海邊防性騷擾機制，透過免費手機應用程式「更安全的海灘」（Safer plage），受害者或目擊者能隨時舉報馬賽海灘上發生的性騷擾與性暴力事件。只要一個按下程式中的通報鍵，就會有一組經過特別訓練的協調員抵達現場。
馬賽左翼社會黨（PS）政府去（2022）年8月在其中一處海灘進行測試，成效不錯，便於今年7月中旬至8月31日推出這個法國前所未有的全新機制，且擴大在馬賽4大海水浴場將全面實施。
馬賽女性權益市政顧問泰西耶（Nathalie Tessier）向法媒指出，「18到34歲的女性中，有超過1/3都曾是海灘上的性騷擾受害者。超過一半的受訪者都表示害怕單獨一人前往，我們的概念就是要把羞愧感轉移到騷擾者身上」。
馬賽市政府與當地女性權益非政府組織合作，目前培訓15位協調員，身著白色T恤，兩兩一組。他們熟知該如何介入疑似性騷擾的情況，通常一人會負責找尋受害者，並在需要時陪伴受害者到更安全的地方，而另一人則負責與騷擾嫌犯溝通，且在必要時向警方報案。
市府也與20多個當地女權與反性暴力機構合作，輪流在海灘值班。除了協調員介入通報外，也藉機宣傳反性騷擾議題。馬賽市兩性平權顧問圖修（Emilie Touchot）表示，這同時是喚醒大眾意識與預防的行動，「目標是盡可能減少案件的發生」。
其中一個協會「女性團結」（Femmes Solidaires）成員哈岡（Martine Ragon）解釋，「相較於路上騷擾，沙灘上大家都或坐或躺，加害者去騷擾無法立刻移動的人比較容易。女孩常要面對不友善的目光、言詞，也有人偷拍照片」。
協調員阿布德哈辛（Djenaoui Abderrahim）22日向《法蘭西西部報》（Ouest France）表示，若有人發出通報，他的手機會立刻接到通知，「多虧手機定位系統，我會送出『我來處理』的訊息，讓受害者知道我一分鐘之內就可以抵達」。
這個新機制推出後大受女性好評。正在海邊做日光浴的穆拉迪安（Louna Mouradian）告訴《法蘭西西部報》，「這很棒，去海邊能感覺更安全，減少壓力，也能較放鬆。不用怕被搭訕、騷擾，搞得只好提早離開沙灘」。
另一位沙灘遊客貝提（Betty）聽到消息也很開心，說道：「這對獨自在沙灘上的女性和年輕女孩來說是件好事，她們只想度過放鬆的時刻，不想被糾纏。這樣更有安全保障。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL