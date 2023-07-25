法國馬賽海灘推免費App防治性騷擾，手機一按協調員即刻救援

（中央社）法國人進入度假模式，湧入海邊消暑、享受日光浴。馬賽市政府日前推出前所未有新機制，透過手機應用程式，沙灘性騷擾受害者或目擊者可一鍵通報，立即將有協調員到場處理，大受民眾好評。

夏天到來，大批法國人前往海灘度假。馬賽濱地中海坐擁大片海灘，是當地人與外來客的消暑勝地，許多人身著泳衣、比基尼享受日光浴，卻也有不少人不幸成為性騷擾、偷拍的受害者。

馬賽市政府18日宣布，正式推出海邊防性騷擾機制，透過免費手機應用程式「更安全的海灘」（Safer plage），受害者或目擊者能隨時舉報馬賽海灘上發生的性騷擾與性暴力事件。只要一個按下程式中的通報鍵，就會有一組經過特別訓練的協調員抵達現場。

馬賽左翼社會黨（PS）政府去（2022）年8月在其中一處海灘進行測試，成效不錯，便於今年7月中旬至8月31日推出這個法國前所未有的全新機制，且擴大在馬賽4大海水浴場將全面實施。

馬賽女性權益市政顧問泰西耶（Nathalie Tessier）向法媒指出，「18到34歲的女性中，有超過1/3都曾是海灘上的性騷擾受害者。超過一半的受訪者都表示害怕單獨一人前往，我們的概念就是要把羞愧感轉移到騷擾者身上」。

馬賽市政府與當地女性權益非政府組織合作，目前培訓15位協調員，身著白色T恤，兩兩一組。他們熟知該如何介入疑似性騷擾的情況，通常一人會負責找尋受害者，並在需要時陪伴受害者到更安全的地方，而另一人則負責與騷擾嫌犯溝通，且在必要時向警方報案。

市府也與20多個當地女權與反性暴力機構合作，輪流在海灘值班。除了協調員介入通報外，也藉機宣傳反性騷擾議題。馬賽市兩性平權顧問圖修（Emilie Touchot）表示，這同時是喚醒大眾意識與預防的行動，「目標是盡可能減少案件的發生」。

其中一個協會「女性團結」（Femmes Solidaires）成員哈岡（Martine Ragon）解釋，「相較於路上騷擾，沙灘上大家都或坐或躺，加害者去騷擾無法立刻移動的人比較容易。女孩常要面對不友善的目光、言詞，也有人偷拍照片」。

協調員阿布德哈辛（Djenaoui Abderrahim）22日向《法蘭西西部報》（Ouest France）表示，若有人發出通報，他的手機會立刻接到通知，「多虧手機定位系統，我會送出『我來處理』的訊息，讓受害者知道我一分鐘之內就可以抵達」。

這個新機制推出後大受女性好評。正在海邊做日光浴的穆拉迪安（Louna Mouradian）告訴《法蘭西西部報》，「這很棒，去海邊能感覺更安全，減少壓力，也能較放鬆。不用怕被搭訕、騷擾，搞得只好提早離開沙灘」。

另一位沙灘遊客貝提（Betty）聽到消息也很開心，說道：「這對獨自在沙灘上的女性和年輕女孩來說是件好事，她們只想度過放鬆的時刻，不想被糾纏。這樣更有安全保障。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航