鄭明典被封「颱風最怕的男人」，憶莫拉克風災衝擊大，成防災預報轉捩點
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鄭明典說，自己從來沒有想過要當網紅，最初的出發點就是在莫拉克颱風，當時對氣象局的批評不是預報不準，監察院糾正的理由也不是，而是預警的強度史無前例，但決策單位沒有感受到，是溝通的落差。鄭明典說明，之前預報能力有限，往往最高單日雨量是300毫米起跳，但已預估莫拉克是500毫米起跳，代表會是重大災情。
（中央社）前中央氣象局長鄭明典24日分享，他印象最深刻的颱風是莫拉克，也是從莫拉克之後，是整個防災及預報的轉捩點。他透露，當時他在臉書發文示警，後來「甚至差一點點就要走人」。
天氣風險公司總經理彭啟明在網路節目「彭博士觀風向」訪問鄭明典。
彭啟明開場就以「颱風最怕的男人」介紹鄭明典。鄭明典回應，開開玩笑還好，但災害性天氣還是要嚴肅以待。
被問到最有印象的颱風，鄭明典第一時間就回答「莫拉克颱風」。他回憶，當時他在防災中心輪班，莫拉克是整個防災、預報的轉捩點，因為衝擊太大，防災是一種文化，早期都是從救災開始，防災重視的是事前處理。
鄭明典說，自己從來沒有想過要當網紅，最初的出發點就是在莫拉克颱風，當時對氣象局的批評不是預報不準，監察院糾正的理由也不是，而是預警的強度史無前例，但決策單位沒有感受到，是溝通的落差。
鄭明典說明，之前預報能力有限，往往最高單日雨量是300毫米起跳，但已預估莫拉克是500毫米起跳，代表會是重大災情。
鄭明典說，當時防災中心開始運作，但氣象局提供的是基本資料，衝擊是其他單位配合評估；那時候網路時代開始，希望用不同角度來預警，最初的文章就是「令人不安的降雨預報」，這樣的做法也讓上面的人有點意見，「甚至差一點點就要走人」，但後來預報中心主任也做了7年多，算是存活下來。
鄭明典也說這樣的做法是「有一點民粹，不走正常管道，訴諸民意」，只是想要用更有效率的管道讓民眾、官方溝通；後來官方發現網路是可以開發的平台，不只氣象局，其他單位也跟進；文化就是慢慢來，走得早就是有風險。
每每颱風接近，民眾都會關心放颱風假的問題。鄭明典透露，早期統計，在暴風圈範圍內，蘭嶼颱風還沒到就達放假標準，北部放假機率約90%，在縣市合併前的舊台中市放颱風假的機率僅有10%，主要是因為中央山脈的緣故。他強調，不是暴風半徑畫起來就會放颱風假，仍有地方政府的綜合考量。
雖然在鄭明典擔任局長任內沒有颱風中心登陸台灣，但卻面臨到百年大旱。鄭明典說，之前常說的是「3年一小旱、10年一大旱」，現在是年年缺水，缺水不只是降雨，還有應用管理的問題。
他指出，就氣象資訊中南部長時間統計，雨季的確愈來愈短，且降雨時間集中，表示水庫需要的存量愈大，但又沒有地方開發，因此水源條件的確愈來愈困難。
他並談到，現在講全球暖化，2050除了溫度外，還可能面臨到什麼，這是科學議題；台灣有海洋調節，溫差會比較小，極端溫度不會像內陸劇烈，但縱使是海島氣候，現在也有很多不同變化，天氣愈來愈熱帶化，這應該是跑不掉。
鄭明典認為，環境議題一開始是道德訴求，為了不要影響下一代，現在全球暖化是科學議題，已經有科學論證，但行動力沒有等同拉高，還需要時間；他也不是那麼悲觀，雖然一開始很多運動做不了，但只要有契機、有準備，就能開花結果。
有民眾質疑，這次颱風杜蘇芮的路徑，氣象預報一直修正。鄭明典認為應該是「之前看天氣預報的人太少」，他笑稱「這樣的調節不算多，也曾有過直衝過來卻又90%轉彎的」，但關心是最好的支持，希望大家多關心天氣、氣候，未來就會愈做愈好。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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