2023/07/25,
環境

鄭明典被封「颱風最怕的男人」，憶莫拉克風災衝擊大，成防災預報轉捩點

鄭明典被封「颱風最怕的男人」，憶莫拉克風災衝擊大，成防災預報轉捩點
近幾年侵襲台東的颱風，造成重大損失的有民國98年8月間的莫拉克颱風，造成多人失蹤，南迴鐵路、南迴公路流失，嘉蘭村多棟民宅被洪水吞噬，知本溫泉內多處商家倒塌等。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年12月31日

我們想讓你知道的是

鄭明典說，自己從來沒有想過要當網紅，最初的出發點就是在莫拉克颱風，當時對氣象局的批評不是預報不準，監察院糾正的理由也不是，而是預警的強度史無前例，但決策單位沒有感受到，是溝通的落差。鄭明典說明，之前預報能力有限，往往最高單日雨量是300毫米起跳，但已預估莫拉克是500毫米起跳，代表會是重大災情。

（中央社）前中央氣象局長鄭明典24日分享，他印象最深刻的颱風是莫拉克，也是從莫拉克之後，是整個防災及預報的轉捩點。他透露，當時他在臉書發文示警，後來「甚至差一點點就要走人」。

天氣風險公司總經理彭啟明在網路節目「彭博士觀風向」訪問鄭明典。

彭啟明開場就以「颱風最怕的男人」介紹鄭明典。鄭明典回應，開開玩笑還好，但災害性天氣還是要嚴肅以待。

被問到最有印象的颱風，鄭明典第一時間就回答「莫拉克颱風」。他回憶，當時他在防災中心輪班，莫拉克是整個防災、預報的轉捩點，因為衝擊太大，防災是一種文化，早期都是從救災開始，防災重視的是事前處理。

鄭明典說，自己從來沒有想過要當網紅，最初的出發點就是在莫拉克颱風，當時對氣象局的批評不是預報不準，監察院糾正的理由也不是，而是預警的強度史無前例，但決策單位沒有感受到，是溝通的落差。

鄭明典說明，之前預報能力有限，往往最高單日雨量是300毫米起跳，但已預估莫拉克是500毫米起跳，代表會是重大災情。

鄭明典說，當時防災中心開始運作，但氣象局提供的是基本資料，衝擊是其他單位配合評估；那時候網路時代開始，希望用不同角度來預警，最初的文章就是「令人不安的降雨預報」，這樣的做法也讓上面的人有點意見，「甚至差一點點就要走人」，但後來預報中心主任也做了7年多，算是存活下來。

鄭明典也說這樣的做法是「有一點民粹，不走正常管道，訴諸民意」，只是想要用更有效率的管道讓民眾、官方溝通；後來官方發現網路是可以開發的平台，不只氣象局，其他單位也跟進；文化就是慢慢來，走得早就是有風險。

每每颱風接近，民眾都會關心放颱風假的問題。鄭明典透露，早期統計，在暴風圈範圍內，蘭嶼颱風還沒到就達放假標準，北部放假機率約90%，在縣市合併前的舊台中市放颱風假的機率僅有10%，主要是因為中央山脈的緣故。他強調，不是暴風半徑畫起來就會放颱風假，仍有地方政府的綜合考量。

雖然在鄭明典擔任局長任內沒有颱風中心登陸台灣，但卻面臨到百年大旱。鄭明典說，之前常說的是「3年一小旱、10年一大旱」，現在是年年缺水，缺水不只是降雨，還有應用管理的問題。

他指出，就氣象資訊中南部長時間統計，雨季的確愈來愈短，且降雨時間集中，表示水庫需要的存量愈大，但又沒有地方開發，因此水源條件的確愈來愈困難。

他並談到，現在講全球暖化，2050除了溫度外，還可能面臨到什麼，這是科學議題；台灣有海洋調節，溫差會比較小，極端溫度不會像內陸劇烈，但縱使是海島氣候，現在也有很多不同變化，天氣愈來愈熱帶化，這應該是跑不掉。

鄭明典認為，環境議題一開始是道德訴求，為了不要影響下一代，現在全球暖化是科學議題，已經有科學論證，但行動力沒有等同拉高，還需要時間；他也不是那麼悲觀，雖然一開始很多運動做不了，但只要有契機、有準備，就能開花結果。

有民眾質疑，這次颱風杜蘇芮的路徑，氣象預報一直修正。鄭明典認為應該是「之前看天氣預報的人太少」，他笑稱「這樣的調節不算多，也曾有過直衝過來卻又90%轉彎的」，但關心是最好的支持，希望大家多關心天氣、氣候，未來就會愈做愈好。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。