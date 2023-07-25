《華爾街日報》：中國資本正從西方世界撤離；北京力挽外資，罕見邀請私募基金續留中國

華爾街日報：中國資本正從西方世界撤離

（中央社）《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，就在幾年前，中國資本還在收購紐約豪宅和五星級酒店，但隨著西方世界對中國敵意加深，那個時代已經結束了。

《華爾街日報》指出，中國資本幾年前還在西方發達國家叱吒風雲。從收購紐約豪宅和五星級酒店，到吞下瑞士一家化學公司及德國一家機器人巨頭，中國投資者一擲千金，搶購值得炫耀的資產。但那個時代已經結束了。

據報導，隨著西方世界對中國資本敵意加深，中國投資者正從西方撤離。越來越多中國企業轉戰東南亞工廠及亞洲、中東和南美的採礦和能源項目，中國政府正試圖鞏固與這些地方的聯盟關係，確保獲得關鍵資源。

根據保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）整理的一份中資相關初步估計，今年到目前為止，中資最大接受國是鎳資源豐富的印尼。鎳是許多電動汽車電池的關鍵原料。「華爾街日報」檢視了這份報告。

隨著以美國為首的西方世界與中國關係惡化，中國正在作出因應，中資流動方向的轉向正是這一變化的體現，這些投資也加強了中國與世界其他地區的貿易和投資聯繫，可能在全球經濟中造成新的斷層線。

中資撤離西方可能導致部分國家新增就業減少，也可能使矽谷等一些地區的企業所能利用的資金池縮水。疲軟的中國經濟已經讓全球少了一個傳統的成長引擎。

根據最近發布的一項新指標，中國對外直接投資同比下降18%。比起在2016年創下的峰值減少25%，時值海外併購已驟減、中國政府收緊了旨在遏制資本外逃的規定。

分析人士指稱，中國國內人民幣疲軟、民營經濟步履艱難，加上政府日益注重加強國內經濟建設，以提高本國自給自足能力，也將抑制中國的對外投資流。

標普全球評級（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）指出：「總的來說，中國向國外發達經濟體輸送投資的空間正在縮小。」

高路易表示，未來3到5年間，中國海外投資流量不太可能大幅增加。

力挽外資回頭，北京罕見邀請私募基金續留中國

（中央社）英媒報導，為提振陷入低迷的外商投資意願，中國金融監管部門近來不但向全球大型私募股權集團示好，21日更罕見地召開座談會，鼓勵它們繼續在中國投資。這是中國政府多個部門近來努力重新接觸外資的一部分。

《金融時報》引述5名知情人士透露，這場以「投資中國」為主題的座談會21日在北京召開，與會的中國證監會副主席方星海向30多家全球性風險投資和私募股權投資機構的高階主管發表講話。

根據報導，出席者包括KKR、黑石（Blackstone Group）、凱雷（Carlyle）、華平（Warburg Pincus）、高盛（Goldman Sachs）、淡馬錫（Temasek）、加拿大養老金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board）等大型機構代表，以及因應中國政策，剛從紅杉資本（Sequoia Capital）分離出來的紅杉中國（HongShan）負責人沈南鵬。

報導直指，這場座談會是中國金融主管部門與美元基金管理集團間首次舉行會議，這些投資集團對於在中國交易的興趣已大幅下降，其中許多美國集團實際上已停止投資中國。

原因是，美國正擬定計劃加強審查美企在中國的投資，加上中國大力打壓曾快速發展的網路產業，且中國證監會推出更嚴格的中企赴海外上市規定，導致私募股權機構不確定它們在中國的投資，最終要如何退出中國。

知情人士透露，有關部門在會中並未提供具體的激勵措施或指引，只是請與會代表分享他們對中國經濟前景的看法，鼓勵他們針對如何能在中國投資變得更容易提出建議。此外，討論還涉及如何為中企赴海外上市鋪平道路。會中有17人發言，部分代表親自到場，一些代表則以視訊出席。

根據統計，2022年在大中華區運作的私募股權和風險投資基金的融資額降到368億美元，遠低於2019至2021年年均1489億美元的水平，更低於2017年逾3000億美元的歷史記錄。

報導指出，中國當局目前正尋求消除外國投資者對中國「經濟成長態勢不穩」，以及「政策制定令人難以預測」的擔憂。而中國證監會召開的上述座談會，則是中國政府多個部門近來努力重新接觸外資的一部分。

根據報導，同在21日，中國商務部也召開「圓桌會議」，邀請境內的美國商會、歐盟商會、日本商會、韓國商會代表，以及旗下30多家會員代表與會。商務部長助理陳春江在會中喊話，指中國把吸引外商投資放在「更重要的位置」，致力營造「可預期的營商環境」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺