中共高層定調調整房地產政策，「防風險」是下半年核心任務，「大水漫灌」可能性不高

（中央社）中共中央政治局會議24日召開後，業界認為在房地產方面，「防風險」是下半年核心任務，因此「大水漫灌」可能性不高，但一、二線城市限購措施有可能鬆綁。

中共中央政治局24日召開會議討論經濟形勢及部署下半年經濟工作，當前房地產形勢低迷，有關房地產政策尤其引人關注。

在字斟句酌的中共文件上，外界注意到24日是首次提出「適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢」，「適時調整優化房地產政策」，並且會議通稿未提「房住不炒」，整體基調顯得更為積極。

據《新華社》報導，24日的政治局會議，在房地產方面還指出，要確實防範化解重點領域風險；因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展；加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，盤活改造各類閒置房產。

此外，還要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案，要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。

綜合《界面新聞》與《華夏時報》報導，同策研究院首席研究員宋紅衛說，政治局會議有兩大看點。一是調控模式的改變，也就是從「增量市場」調控向「存量市場」調控思路轉化。二是「防風險」是今（2023）年下半年房地產市場的核心任務，也就是說風險是首位問題，因此大水漫灌可能性不高。

多名分析師表示，普通二線和三、四線城市在過去一年多的時間裡，房地產限制性政策已基本放開，當前核心一、二線城市政策空間仍較大，這些地方接下來可能會放鬆限購、降低交易稅費甚至房貸利率等。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前房地產市場壓力較大，多地新成屋、中古屋量價均處於下跌通道，投資需求已經明顯減少。在此市場背景下，更好地支持剛需和改善性需求仍是政策方向。

中原地產首席分析師張大偉說，2016年中央經濟工作會議上，首次提出「房住不炒」的說法，此後數年這一直是房地產調控工作的根本遵循。他認為儘管這次政治局會議沒有明確提及「房住不炒」，也不意味政策的全面轉向，這是未來中國樓市長期堅持的總基調，不應也不會突破。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航