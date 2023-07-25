中國經濟陷衰退，網文「上海搞成這樣很難過」引熱議，政府急扶民企難解投資者疑慮
我們想讓你知道的是
作者說，他日前發表的「到了虹橋站，才知道上海是真沒錢了」一文，已提到站內通道兩側店鋪關門的關門，裝修的裝修，燈光昏暗，鐵鎖高懸，再無當年的熱鬧氣息。但大廳人頭鑽動，燥熱無比，虹橋已經節約到「連空調都捨不得開足的地步了」。這種悲涼雖然引發很多感慨，卻也有人憤怒質問他「你帶節奏是何居心」？
中國經濟陷衰退，網路文章「上海搞成這樣很難過」引熱議
（中央社）中國經濟陷入衰退，去（2022）年曾封城2個月的上海感受尤深。近日一篇題為「上海搞成這樣，我們都很難過」的文章在網路熱傳，直指上海繁華街區如今許多店鋪歇業，景象蕭條，是「家道中落的縮影」，引起許多共鳴，但目前已被刪除。
文章並直言，上海「本可以逃過一劫的」，「上海沒錢了，倒霉的可不僅僅是上海人」。而1年前中國左派名人司馬南等人（在封城期間）號召支持者對上海口誅筆伐，如果歷史可以重來，這些人「還會願意為了司馬南們而砸了自己和同胞的飯碗嗎」？
這篇由上海在地自媒體「鏘鏘一言堂」22日發表的文章首先直指，「我知道很逆耳，但還是很想說：看到上海現在的樣子，心裡莫名有點難過」。作者藉著陪外地友人在上海遊玩期問，目睹了虹橋站、南京路步行街和上海火車站的現狀，讓自己唏噓不已。
作者說，他日前發表的「到了虹橋站，才知道上海是真沒錢了」一文，已提到站內通道兩側店鋪關門的關門，裝修的裝修，燈光昏暗，鐵鎖高懸，再無當年的熱鬧氣息。但大廳人頭鑽動，燥熱無比，虹橋已經節約到「連空調都捨不得開足的地步了」。這種悲涼雖然引發很多感慨，卻也有人憤怒質問他「你帶節奏是何居心」？
文章描寫上海最繁華的「南京路步行街」說，偌大的置地廣場門口冷冷清清，美其名曰「升級改造」，只有最上面幾層營業，沒幾個人會去。想到6樓的餐廳吃飯，但通往2樓的電扶梯不通，再往上走，4樓以上的電扶梯也關停了，只能踩著電梯往上走，連開電梯的錢都沒了嗎？
文章指出，最讓人感慨的是南京路上的名店「美特斯邦威」，大門緊閉，鐵架裸露，幾個沒清除乾凈的大字若隱若現，門頭燈的電線醜醜地垂在空中，猶如「一塊巨大的狗皮膏藥貼在步行街上」。這寸土寸金的地方，不是該有大批企業擠破頭要來嗎？
作者表示，他送朋友離開時特意選了上海火車站，想專門看看網路影片裡提到店面幾乎全關的地下通道，「怕是謠言」。但親眼看了，證實所言確實不虛：賣文具的、賣服裝的、賣電話卡的、賣手機配件的都關了。一道拉下的鐵捲門背後「又是多少個小老闆的傷心故事」？
他提到，上述三地具有一定的代表性：上海火車站的小店面是小個體戶老闆；虹橋站的大商鋪是財力中等的企業；南京路的大商場則是大企業和大集團。如今，不管是小老闆還是大企業，「關門的關門，調整的調整，跑路的跑路」，這樣的現狀是否就是「上海家道中落的縮影？上海可是中國商業氛圍最好的城市啊！」。
作者說，上海猶如「任勞任怨的大哥」，賺的錢都要貼 補家用的，只要兜（口袋）裡有錢，就沒有讓弟弟妹妹張嘴的道理。今年，「雲南小弟」（指上海對口援助的雲南省）卻直接張嘴要錢了。只是，看看上海這個樣子，「你相信地主家還有餘糧嗎」？
作者最後感嘆，「上海搞成這個樣子，我們都很難過，畢竟她本可以逃過這一劫的」！但他依然希望上海「只是摔了一跤，有點疼卻沒傷筋動骨，稍加休養生息，再造那個繁華上海」。更希望能「吃一塹長一智」，不要再當蠢貨而成為壞人的棋子，「上海傷不起，國家也傷不起」。
這篇文章發出後，在中國網路上迅速流傳，雖然目前已被刪除，但仍被不少網友以截圖的方式分享轉傳。根據尚存留的訊息，此文特別受到許多上海網友共鳴，並紛紛發出上海其他地區的見聞及相同感嘆。還有人邀請作者到外地務工者租住的小區看看，「那裡更蕭條」。
除上海網友外，不少外地網友也上網表示意見。其中有人說，深圳、成都、武漢、南昌等地的市面比上海更蕭條，連上海都這樣，何況其他地方。
中國經濟觀察如「黑盒子」，北京微調數據動作多
（中央社）多名經濟預測機構專家表示，中國經濟數據常以「季節調整」名義修正，卻未能詳加解釋過程；加上北京收緊數據公布流通，外界對於這個世界第二大經濟體的經濟觀察愈顯困難。
中國國家統計局日前公布第2季經濟成長率年增率6.3％。《金融時報》引述多名經濟預測機構專家意見指出，中國經濟數據動輒修正、調整，加上獲得其他可交叉比對數據愈趨不容易，中國經濟數據的解讀變得非常困難。
報導指出，中國官方公布第2季經濟成長較第1季成長0.8％；年增率6.3％；不過若以綜合前4季的季增長計算，推估年增率達6.8％。
造成這種落差的原因，是中國國家統計局對於2022年數據進行「季節調整」，這很常見，也是例行公事，不過專家表示，這些調整在近年影響程度變得更大，官方對於這一過程沒有詳細解釋。
標普全球首席亞洲經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示，這就是目前的處境，第2季經濟成長率為多少，這對於市場和政策制定者來說是一個非常重要的問題，每個人都在問「中國經濟是否陷入停滯」，給出一個沒有漏洞的答案不容易。
中國褐皮書（CBBI）執行董事卡齊（Shehzad Qazi）指出，中國無疑地變得更像是一個黑盒子，且一直沿著這個軌道前進。這家公司以中國私營企業調查替代經濟指標，調查結果表明中國消費比官方數據顯示來得弱。
報導提到，如何解讀中國經濟指標是個長期問題，這個問題在2023年有了更新的緊迫性，因為官方數據顯示，伴隨COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫限制取消後，經濟動力將喪失；政策制定者也在努力應對貿易逆風、消費疲軟以及近兩年房地產現金緊縮問題。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL