參觀清華北大一家3口花費近萬，中國出現名校預約黃牛亂象
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《北京商報》進一步調查發現，名校黃牛亂象不止存在於清北兩所名校。在某電商平台以名校參觀等字眼為關鍵詞搜索，發現廈門大學、復旦大學、人民大學等多所學校的有償預約均赫然在列。
（中央社台北24日電）中國黃牛橫行，看準家長望子成龍的名校夢，一家3口參觀清華北大等名校喊到要價人民幣2000元（約新台幣9000元），價格貴過故宮甚至環球影城，學者對此發聲認為大學不該有圍牆。
《北京商報》微信公眾號24日消息，這個暑假除了各大旅遊景點一票難求，免費開放遊客參觀的北京大學及清華大學也被黃牛黨盯上了，一家三口清北走一圈竟要價2000元。
文章指出，張恒的兒子來北京的一個願望就是看看中國最好的高校。為讓孩子樹立一個未來的目標，一家三口來北京旅遊的行程單裡，清北校園遊是重點景點；但連3天搶預約受挫後，張恒動念找「黃牛」幫忙，結果在一些平台上還真找到了號稱能幫忙預約進校的黃牛。
結果數個自稱有辦法能幫忙約進學校的人，報價每人都要300多元，如果兩個學校全去的話，一家三口光進學校的花費就要快2000元，張恒想來想去還是太貴了，不行就繞著學校走一圈吧。
《北京商報》指出，北京景點費用，故宮官售門票為每張60元，頤和園全價聯票價格同樣為60元，另有一些博物館基本為免費預約；更誇張的是，張恒若透過黃牛預約去了清華北大，這一趟的開銷將比環球影城一家三口的門票還貴。
報導指出，今年4月清華北大尚未全面開放預約，相關黃牛報價在100至200元左右，進入暑期清北校園全面開放，但大量研學團、親子團也進入北京，清北「黃牛」的要價和預約門檻一下子水漲船高。
一名以「清北研學一日遊」為賣點的賣家告訴《北京商報》，一趟一日遊收費500元，但內容僅為帶進學校參觀。據該名賣家透露，除預約進校外，他還能提供校內一對一的學霸講解，收費為兩小時1000元。
《澎湃新聞》近期曾報導，7月7日，北京大學保衛部曾發布違規情況通報，稱發現一支名為「狼爸部落」的校外研學團隊，通過聯系校內人員、借用帳號在平台發布預約求助訊息等方式拆分預約，由多名校內師生預約入校。
對此，北大的處理結果為，關閉相關組織人員的預約入校系統使用權限，不再恢復。同時暫停該團隊校內預約人員的預約入校系統使用權限2個月。
《北京商報》進一步調查發現，名校黃牛亂象不止存在於清北兩所名校。在某電商平台以名校參觀等字眼為關鍵詞搜索，發現廈門大學、復旦大學、人民大學等多所學校的有償預約均赫然在列。
中國教育科學研究院研究員儲朝暉認為大學不該有圍牆，大學本身具有公共屬性，解決亂象的關鍵在於如何有效構建學校秩序和社會秩序。很多大學管理非常嚴格，但依舊存在私自帶人進校的情況，這些現象難以杜絕，需要社會和學校一起共建秩序。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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