推特換上新商標X，招牌藍鳥Logo「Larry the Bird」致敬NBA傳奇球星

推特換上新商標X，招牌藍鳥標誌飛了

（中央社）社群媒體平台推特（Twitter）的老闆馬斯克（Elon Musk）與執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）昨（24）日公布推特商標X符號，取代原本眾人熟悉的藍鳥圖案。目前推特平台網頁版商標已換下藍鳥，改為白底黑字的X。

《路透社》報導，雅克里諾稍早在推特個人帳號發布一張新商標的圖片，寫道：「X來了！我們來換吧。」她又發布一張位於美國舊金山的推特總部大樓照片，可見一個大型白色X符號投影在牆面上。

億萬富豪馬斯克也在推特個人帳號發布一張X符號投影在大樓外牆的照片，並寫道：「今夜我們的總部。」他與雅克里諾都已先把各自帳號的使用者圖案改成新的X商標。

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

馬斯克前天在推特發文說，他想更改推特的商標，並對他的上億追蹤者發起意見調查，詢問他們是否支持將平台預設底色從藍色改為黑色。

馬斯克曾發布一張圖片，是黑色外太空背景配上一個風格化的X符號。他也曾提到這是「過渡的X商標」。

原本在美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）擔任廣告部門主管的雅克里諾（Linda Yaccarino），今年6月5日接任推特執行長，當時推特試圖扭轉廣告收入驟減劣勢。

推特商標將改版，藍鳥Logo使用逾10年致敬NBA傳奇

（中央社）社群網站推特2010年起在商標上放上一隻藍色小鳥，如今商標面臨改版。這隻小鳥暱稱賴瑞（Larry the Bird）是共同創辦人用來向NBA傳奇球星致敬。

據報導，推特執行長、億萬富豪馬斯克22日證實，準備撤換該平台使用10年以上的藍色小鳥商標。他推文宣告「我們很快就會告別推特品牌，逐步告別所有鳥類」。

《紐約時報》2014年曾回顧，這個2006年問世的社群網站一開始就曾使用藍色小鳥做為吉祥物，但到2010年才正式放到商標上，歷經改版，目前版本是2012年時任創意總監鮑曼（Doug Bowman）設計。

「推特就是這隻鳥，這隻鳥就是推特。」如今已經離開推特的鮑曼，11年前發表Logo時如此說明品牌形象。

關於藍鳥Logo另一軼事是，這隻鳥在公司內有個名字叫做賴瑞（Larry the Bird）。

幾個證據包括，2012年新Logo問世，員工一則推文提到，鮑曼在台上介紹「賴瑞進化史」。2011年推特官方帳號也曾在推文提到賴瑞那隻鳥。

至於取名賴瑞的由來，推特共同創辦人史東（Biz Stone）2011年曾在一則推文證實，商標小名賴瑞是為了向美國職籃NBA傳奇球星「大鳥」博德（Larry Bird）致敬。

名人堂球星「大鳥」博德活躍於1980年年代，球員生涯一直效力波士頓賽爾蒂克隊。史東正是成長於波士頓地區。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航