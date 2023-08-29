【書評】《越工作越自由》：真正的自由不在於工作「型態」，而是工作的「心態」

文：曾荃鈺

工作怎麼可能讓人自由？工作只會讓人更辛苦、時間被綁住而已呀！但是這本由Emily Liu所寫的新書《越工作越自由》，講述自己如何從一位讀日文系的英文補習班老師到石油探勘工作，又跳到高級時尚產業，再成為現在個人簡介上的「流行預測師」，過去近二十年於英國及美國，擔任全球流行預測分析師，負責為流行產業發表十八個月後的流行趨勢。

她在20多歲就擁有創業家、經營者的實力，很大一部分是她對工作永遠充滿著期待，她永遠覺得工作是世界上最有趣的事，工作是讓她獲得真自由最好的方式。但我們一般人所得到的資訊跟教育並沒有教導我們如何更充滿意義的在工作上，但其實我們每個人都可以藉由工作，更有得以自由的能力，而不是反被自由跟工作所限制。

為何上班族要重新思考工作的意義與價值？

也許你曾經在星期五的下午，坐在辦公室裡，看著手上的工作，心裡盡是思緒：「如果我現在就離職去環遊世界，我會更自由嗎？」然而，這是一種迷思。你以為離開工作的壓力，就能追尋自由。然而，這其實是一種假象。即使有一天你財富自由，還是要面對一樣的空白問題。

真正的自由不是一張空白支票，

而是點燃的意志，有積極的目標和追求。

這讓我想到我自己的職涯路徑，20初頭歲從體育大學畢業，先是喜歡上口語傳播、媒體工作，又跳到自由的企業講師行列，之後自己成立的協會做運動員生涯規畫，現在又回到職場擔任大型餐飲集團的副執行長。我自覺自己在職涯的路徑上迷路夠多次，也因此對於工作選擇能隨時應變，且一步一步朝向做我所愛、時間自主的人生追求前進，就像《越工作越自由》中說的，那些追求，應該是給你錢都不想交換的炙熱與渴望，所謂工作上的自由，是每天醒來時有你夢想達成的事，而且每一件事，都是出於自由意志想做的事，並且對你個人，有極其深遠的意義，讓你為此深深著迷，如果工作這麼有趣，怎麼會想要脫離呢？

《越工作越自由》心智圖閱讀筆記。｜Photo Credit: 曾荃鈺繪圖整理

為何追求完美、追求興趣、追求金錢都不是自由的方式？

我們很長會對工作陷入一些迷思，認為工作就是為了錢，或是想要把興趣變成工作，這樣就能符合社會期待達成完美人生，但如果再深入細想，我們不該用金錢來衡量自由，因為這些用生命時數換來的金錢，就算讓你換得了全世界的財富，依然只是數字上的屯積，當你被金錢數字挾持了你的感官，不僅容易讓你失去自主性，那些無法量化的自由、愛、善良、品味、快樂的生命願景，將會離你越來越遠。

我們也不該用興趣來衡量自由，因為下班後的興趣培養雖然好，但不該成為忍受白天工作的理由，且針對自己興趣所發展出來的斜槓，探索值也極低，因為興趣多半是已知和擅長的事物，而非是你未見的潛力。

我們也不該將他人眼中的完美當成自身的自由，人的未來哪是我們可以計畫的呢？迷路、繞路都會成為人生未來的答案，一直想要符合他人期待，或是當下不希望走錯路的完美人生，時間一長，才發現是一切災難的開始，反而有時當下看似災難，時間一長，才知道是美好的發生。完美人生其實只是無聊的劇本，那些曲曲折折才是精彩的人生。

這讓我想到知名導演史蒂芬史匹柏的一則小故事。好萊塢大導演史蒂芬史匹柏，29歲時因為電影《大白鯊》成為1975年當時，非常成功又年輕的導演。當時《時代》雜誌就用他做為封面，做了一期對他的報導跟稱讚，製片人把新出爐的雜誌拿到片場給他看，但是史蒂芬史匹柏卻沒有把雜誌接過去。製片人很驚訝的問：「整本雜誌都在講你，也都在稱讚你，你怎麼不看一下呢？」

史匹柏卻緩緩的說：

我現在如果相信了他們對我的稱讚，

我接下來就會相信他們對我的批評。

導演史蒂芬史匹柏他不僅是不輕易相信別人的評價，他更是不讓自己成為別人口中的那個樣子，因為他只是他自己，才造就了今天我們認識的史蒂芬史匹柏。當我們相信社會對我們的定型，我們就相信社會對我們的評價，我們就會沒有自信站起來活出自己，但這一切都不關別人的事，只取決於你自己。

​《越工作越自由》書中提到一個觀點我個人也很認同，探索自我才是工作真正的目的。追求完美、追求興趣、追求金錢，這些都不過是外在因素，而非我們工作的終極目標。不要太在意別人的批評，但也不要太眷戀別人的掌聲，批評會讓你想要逃跑，掌聲會讓你想要靠近，兩者皆容易使你偏離自己的航道。

為何不斷轉換工作的關鍵是能力的提升？

工作其實就像是蒐集個人能力拼圖的遊樂場，是個適合你好奇心大噴發的地方，所謂的好奇是指對於任何事情都抱持著求知的態度，好奇心會讓你謙卑受教，也會讓你歡喜學習，因為你永遠不知道這個浩瀚宇宙會怎麼串連所有你懂得的道理，你能做的就是飢渴地去理解所有世界運行的道理。

這個世界要看的，不是你喜歡什麼，而是你會做什麼，這個世界總是在測試你有多少能耐，你能承受越多，就得到越多，因此把工作做好其實是一種能力，不分類別。因此《越工作越自由》認為在初階工作上，會什麼比喜歡什麼更重要。要比的從來就不是我有沒有興趣，而是你有沒有能力，這就像是打電動要破關，你要想盡辦法看攻略或是突破關卡，第一關通常不會是這個遊戲最精彩的一關，你喜不喜歡第一關都無所謂，趕緊晉級就是了。

如果你理解自己的工作處在遊戲中的哪一個階段，就要使自己盡快離開職場上的第一關，才有可能看到新的世界，職涯的初期不要糾結在選擇跟興趣上，不斷從工作中蒐集能力提升自己，使自己有更多技能的排列組合，不要拘泥於自己的職稱或是位階，用最短的時間破關，也同時豐富自己的人生，而這個過程中，任何可以讓你增加總積分的動作都應該要去嘗試。