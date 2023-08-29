【書評】《越工作越自由》：真正的自由不在於工作「型態」，而是工作的「心態」
我們想讓你知道的是
《越工作越自由》書中Emily Liu鼓勵我們，所謂真正意義上的自由，是從不設限的工作範圍出發，在最短的時間內達到最廣的自我認知，才能幫自己盡快找到合適的工作面向，這個過程需要與時間賽跑，下定決心，竭盡全力才行。
文：曾荃鈺
工作怎麼可能讓人自由？工作只會讓人更辛苦、時間被綁住而已呀！但是這本由Emily Liu所寫的新書《越工作越自由》，講述自己如何從一位讀日文系的英文補習班老師到石油探勘工作，又跳到高級時尚產業，再成為現在個人簡介上的「流行預測師」，過去近二十年於英國及美國，擔任全球流行預測分析師，負責為流行產業發表十八個月後的流行趨勢。
她在20多歲就擁有創業家、經營者的實力，很大一部分是她對工作永遠充滿著期待，她永遠覺得工作是世界上最有趣的事，工作是讓她獲得真自由最好的方式。但我們一般人所得到的資訊跟教育並沒有教導我們如何更充滿意義的在工作上，但其實我們每個人都可以藉由工作，更有得以自由的能力，而不是反被自由跟工作所限制。
為何上班族要重新思考工作的意義與價值？
也許你曾經在星期五的下午，坐在辦公室裡，看著手上的工作，心裡盡是思緒：「如果我現在就離職去環遊世界，我會更自由嗎？」然而，這是一種迷思。你以為離開工作的壓力，就能追尋自由。然而，這其實是一種假象。即使有一天你財富自由，還是要面對一樣的空白問題。
真正的自由不是一張空白支票，
而是點燃的意志，有積極的目標和追求。
這讓我想到我自己的職涯路徑，20初頭歲從體育大學畢業，先是喜歡上口語傳播、媒體工作，又跳到自由的企業講師行列，之後自己成立的協會做運動員生涯規畫，現在又回到職場擔任大型餐飲集團的副執行長。我自覺自己在職涯的路徑上迷路夠多次，也因此對於工作選擇能隨時應變，且一步一步朝向做我所愛、時間自主的人生追求前進，就像《越工作越自由》中說的，那些追求，應該是給你錢都不想交換的炙熱與渴望，所謂工作上的自由，是每天醒來時有你夢想達成的事，而且每一件事，都是出於自由意志想做的事，並且對你個人，有極其深遠的意義，讓你為此深深著迷，如果工作這麼有趣，怎麼會想要脫離呢？
為何追求完美、追求興趣、追求金錢都不是自由的方式？
我們很長會對工作陷入一些迷思，認為工作就是為了錢，或是想要把興趣變成工作，這樣就能符合社會期待達成完美人生，但如果再深入細想，我們不該用金錢來衡量自由，因為這些用生命時數換來的金錢，就算讓你換得了全世界的財富，依然只是數字上的屯積，當你被金錢數字挾持了你的感官，不僅容易讓你失去自主性，那些無法量化的自由、愛、善良、品味、快樂的生命願景，將會離你越來越遠。
我們也不該用興趣來衡量自由，因為下班後的興趣培養雖然好，但不該成為忍受白天工作的理由，且針對自己興趣所發展出來的斜槓，探索值也極低，因為興趣多半是已知和擅長的事物，而非是你未見的潛力。
我們也不該將他人眼中的完美當成自身的自由，人的未來哪是我們可以計畫的呢？迷路、繞路都會成為人生未來的答案，一直想要符合他人期待，或是當下不希望走錯路的完美人生，時間一長，才發現是一切災難的開始，反而有時當下看似災難，時間一長，才知道是美好的發生。完美人生其實只是無聊的劇本，那些曲曲折折才是精彩的人生。
這讓我想到知名導演史蒂芬史匹柏的一則小故事。好萊塢大導演史蒂芬史匹柏，29歲時因為電影《大白鯊》成為1975年當時，非常成功又年輕的導演。當時《時代》雜誌就用他做為封面，做了一期對他的報導跟稱讚，製片人把新出爐的雜誌拿到片場給他看，但是史蒂芬史匹柏卻沒有把雜誌接過去。製片人很驚訝的問：「整本雜誌都在講你，也都在稱讚你，你怎麼不看一下呢？」
史匹柏卻緩緩的說：
我現在如果相信了他們對我的稱讚，
我接下來就會相信他們對我的批評。
導演史蒂芬史匹柏他不僅是不輕易相信別人的評價，他更是不讓自己成為別人口中的那個樣子，因為他只是他自己，才造就了今天我們認識的史蒂芬史匹柏。當我們相信社會對我們的定型，我們就相信社會對我們的評價，我們就會沒有自信站起來活出自己，但這一切都不關別人的事，只取決於你自己。
《越工作越自由》書中提到一個觀點我個人也很認同，探索自我才是工作真正的目的。追求完美、追求興趣、追求金錢，這些都不過是外在因素，而非我們工作的終極目標。不要太在意別人的批評，但也不要太眷戀別人的掌聲，批評會讓你想要逃跑，掌聲會讓你想要靠近，兩者皆容易使你偏離自己的航道。
為何不斷轉換工作的關鍵是能力的提升？
工作其實就像是蒐集個人能力拼圖的遊樂場，是個適合你好奇心大噴發的地方，所謂的好奇是指對於任何事情都抱持著求知的態度，好奇心會讓你謙卑受教，也會讓你歡喜學習，因為你永遠不知道這個浩瀚宇宙會怎麼串連所有你懂得的道理，你能做的就是飢渴地去理解所有世界運行的道理。
這個世界要看的，不是你喜歡什麼，而是你會做什麼，這個世界總是在測試你有多少能耐，你能承受越多，就得到越多，因此把工作做好其實是一種能力，不分類別。因此《越工作越自由》認為在初階工作上，會什麼比喜歡什麼更重要。要比的從來就不是我有沒有興趣，而是你有沒有能力，這就像是打電動要破關，你要想盡辦法看攻略或是突破關卡，第一關通常不會是這個遊戲最精彩的一關，你喜不喜歡第一關都無所謂，趕緊晉級就是了。
如果你理解自己的工作處在遊戲中的哪一個階段，就要使自己盡快離開職場上的第一關，才有可能看到新的世界，職涯的初期不要糾結在選擇跟興趣上，不斷從工作中蒐集能力提升自己，使自己有更多技能的排列組合，不要拘泥於自己的職稱或是位階，用最短的時間破關，也同時豐富自己的人生，而這個過程中，任何可以讓你增加總積分的動作都應該要去嘗試。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。