小馬可仕國情咨文：維護菲律賓領土完整不容侵犯，堅持獨立外交政策

（中央社）菲律賓總統小馬可仕24日發表國情咨文說，菲律賓的國家利益是第一要務，他誓言維護菲國領土完整，不容侵犯，並捍衛基於規範的國際秩序。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）24日下午在國會山莊發表任內第2次國情咨文，全長約1小時10分鐘。前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）、雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）等人出席。

小馬可仕在國情咨文中細數上任1年多來疫後經濟復甦、農業與糧食安全、土地改革、基礎建設、電力和再生能源、軍警養老金、科技創新及人才培訓、衛生保健與營養計畫、創造就業機會、推動數位化等政績與未來施政重點。

在外交和國防政策方面，小馬可仕僅簡短重申既有的政策方向，未多做著墨。

小馬可仕說：「我們的警力和武裝部隊正進行強化和現代化，以更有效地維護和平、秩序並捍衛我們的主權。我們全力支持司法部門改善司法制度和保護憲政權利的努力。」

他表示，馬尼拉當局仍持續掃毒，但如今轉而致力於以社區為基礎的治療、勒戒、教育和重返社會，以抑制成癮者的藥物依賴。

小馬可仕說：「我們將繼續不懈地打擊販毒集團和其非法活動，瓦解他們的運作網路。」

他表示：「菲律賓國內現在已經共同走向和平與發展，為協助叛亂者重返社會，我將頒布總統令，特赦有意重返社會的菲共成員。我請求國會支持我們這項努力。」

小馬可仕並未直接點名任何國家，但他表示：「保持我們的國家完整和不容侵犯及維護我們的主權至關重要。我們將保護主權，維護我們的領土完整，捍衛基於規範的國際秩序。」

小馬可仕說：「我們的國家利益是第一要務。我們將不斷尋求持續對話和外交途徑來解決可能出現的任何問題。」

菲中南海主權爭議不斷。菲律賓海巡隊7月初指控中國海警在他們前往仁愛暗沙運送補給時「危險地操縱」2艘海警船，行駛到菲國海巡船前方阻斷航道，迫使菲方減速以避免碰撞；雙方相互以廣播宣示海域主權時，中國海警船距離菲船不到100碼。

另外，小馬可仕說：「我們的獨立外交政策，即『與所有人為友，不與任何人為敵』，已證明具有成效。我們跟國際社會的傳統和新夥伴建立了戰略聯盟。」

他表示，菲律賓現有的雙邊和多邊貿易協定，尤其是在東南亞國家協會（ASEAN）框架內及與日本、歐洲的雙邊和多邊貿易協定，「使我們能運用我們的競爭優勢並獲得經濟利益。我們將繼續建立更多的國際夥伴關係，從而實現更平衡的貿易戰略及更健康的經濟」。

Photo Credit: 中央社 東協峰會5月11日落幕，圖為（左 至右）菲律賓總統小馬可仕、新加坡總理李顯龍、泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）、越南總理范明正、印尼總統佐科威、寮國總理西潘敦 （Sonexay Siphandone）、汶萊蘇丹哈山納包奇亞 （Sultan Hassanal Bolkiah）、柬埔寨總理洪森、馬來 西亞首相安華、東帝汶總理魯安克（Taur Matan Ruak）出席東協峰會。

小馬可仕說，海外菲律賓人匯回國內款項金額持續創新高，去年海外菲律賓勞工對菲國經濟的貢獻達325億美元（約新台幣1兆188億元）。

他指出，多個國家表達有興趣在醫療保健、觀光、飯店、工程、建築和資訊科技領域與菲律賓探討雙邊勞務合作，馬尼拉最近也與新加坡、奧地利和加拿大亞伯達省（Alberta）簽定協議。

小馬可仕說，為創造更多投資機會，菲律賓須確保維護有利的商業環境，以和平、秩序與法治，鞏固菲國作為具吸引力和可靠投資目的地的聲譽。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航