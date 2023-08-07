2023/08/07,
經濟

《加密騙局》：加密貨幣正在改變數十億人的生活，省下高額手續費、延遲，避免了封鎖和制裁

《加密騙局》：加密貨幣正在改變數十億人的生活，省下高額手續費、延遲，避免了封鎖和制裁
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

維卡幣絕對不是唯一的例子，知名加密幣專家艾瑞卡・史坦福便揭示了一些令人震驚的騙局，它們影響全球數百萬無辜的人，從宗教領袖到知名人物都被牽扯其中。艾瑞卡更將為這些可稱為「龐氏騙局」（Ponzi schemes）之最的背後故事提供獨家內幕，揭露這些加密貨幣江湖騙子的離奇惡作劇和殘酷的退場策略。 

文：艾瑞卡・史坦福（Erica Stanford）

第十章 為人民服務的加密幣

自由落體到加密幣

從二○一七年起，委內瑞拉的經濟就如自由落體般下墜。惡性通貨膨脹使這個一度繁榮的國家陷入貧窮。儘管是極端個案，但可悲的是，委內瑞拉卻不是唯一處於這種情況的國家；這只是世界各地當國家陷入腐敗、管理不善或重複糟糕決策時會對經濟及國家貨幣造成何種重創的眾多例子之一。

委內瑞拉是世界上第三個採用加密貨幣的國家，超前於美國、中國及所有其他主要國家，這自然不是巧合。委內瑞拉採用加密幣並非出於真正的選擇。人民是出於需要而發現加密幣。委內瑞拉的國幣是如此不穩定，通貨膨脹又是如此劇烈，以至於國幣實際可說是毫無價值。除非人們能夠用一種更穩定的貨幣來持有他們的錢，否則他們的儲蓄會在一夜間蕩然無存，家庭無法取得生存所需的足夠食物，事情確實就是這麼簡單。

委內瑞拉在二○一八年以前一直禁止使用美元，黑市匯率對玻利瓦幣不利，因此人們不得不找到替代方式將錢寄回家。如西聯匯款（Western Union）這樣的匯款公司讓在海外工作的人們能夠把錢寄回在委內瑞拉的家，但正如我們將看到的，它們收取過高的手續費，當人們透過它們匯款時，它們會立即拿走百分之十四或更多。儘管加密貨幣的波動性很高，但是對於委內瑞拉人而言卻一直是個天然的安全港，他們作為一個國家持有了八十億的加密幣，這對一個苦苦掙扎的國家而言是個巨大的數字。

委內瑞拉政府嘗試推出自己的加密貨幣，即所謂石油支持的「石油幣」（petro），此舉被認為是企圖逃避美國制裁，並為該國的惡性通貨膨脹提供一替代選項。然而，石油幣並未得到廣泛信任，許多外部情緒將其歸類成一個失敗的專案，這很大程度是源於對發行該幣的政府固有的不信任。相反，比特幣等傳統加密貨幣儘管波動性很大，但是對許多住在委內瑞拉的人卻是條救命繩。它幾乎是該國公民以更穩定方式持有貨幣的唯一方式，也是在不受政府限制情況下進行國際匯款及儲蓄的唯一途徑。

可悲的是，委內瑞拉不是唯一一直在印鈔的國家。包括美國在內的許多國家一直以極端且令人憂慮的速率在印鈔，而某些地方因新冠病毒封城更令印鈔的情形惡化失控。政府及中央銀行控制的貨幣在過去曾是堅強堡壘，但許多人已經失去，或者正在失去對於它的信心。許多人將比特幣和去中心化貨幣的潛力視為真正的救命繩及經濟自由的源頭。而這正是加密幣的設計初衷。

（中略）

直到今天仍沒有人知道中本聰——這個創建了比特幣的匿名人士，也許是一群人——他或他們到底是誰，也沒有人知道比特幣的真正來源。但是，儘管存在著巨大波動性、炒作泡沫以及我們所見到的圍繞著加密幣生態系的騙局，比特幣始終挺立，並持續改變著世界對於貨幣的既有看法。我們看到了十分不幸的騙局，但它們掩蓋了這項令人難以置信的技術的潛能。

一場金融革命

加密貨幣是場令人難以置信的技術革命。有史以來第一次，加密貨幣讓世界上任何人能夠從任何其他人那裡發送及接收貨幣，而不需要倚賴任何第三方、銀行、支付公司或政府，省下了高額的手續費、延遲，並避免了封鎖和制裁。這不應該被低估。加密幣的潛能正在改變世界各地數十億人們的生活。並非每個人都生活在政治或經濟自由的國家；直到比特幣問世以來，以廉價、數位及自由的方式發送貨幣的能力始終是少數人的特權。銀行及第三方匯款與支付公司在人們交易貨幣時收取極高昂的手續費，你賺得越少，你必須付的就越多。

世界上有二十五億人口（大約世界人口的三分之一）無法獲得銀行服務。銀行根本不認為為這些人提供服務在經濟上是可行的，這群世界上最貧窮的人——他們往往被迫離家背井去尋找工作——不得不支付一部份的收入才能寄錢回家，讓他們的家人得以溫飽。匯款的平均手續費是百分之六點九，而這是許多人以數位方式匯款的唯一真正途徑，但是有時手續費卻可能高達百分之三十。當每天只要幾分錢就可以決定你的家人是否能有東西吃時，這是一筆很大的數字。

加密幣的誕生讓傳送數位貨幣（取決於你發送的加密貨幣）的能力幾乎可以免費取得，而且立即實現。加密幣已經為數百萬人帶來了金融自由，而我們才剛剛起步而已。

通往主流採用之路

加密幣如今正在走向主流。

PayPal才剛宣布他們開始接受比特幣及其他的加密貨幣。這是有關加密幣採用的一連串大消息中的最新一則。PayPal的兩千六百萬商家及三億四千六百萬用戶現在可以接受、購買、儲蓄及發送加密幣了。

傳統的老牌銀行正在苦苦掙扎。現實是挑戰者的銀行用戶體驗和消費者服務實在好多了。挑戰者銀行（challenger bank，譯按：又稱為新興銀行〔neobank］，通常是百分之百數位化的銀行）更友善，容易使用得多，而且更有效率。它們沒有各種營運開銷，像是如今因新冠疫情封鎖及遠端工作導致巨大而空蕩蕩的辦公大樓要維護，所以可以用較低的費用提供較好的服務。

更重要的是，他們的服務對象鎖定千禧年世代、年輕工作者及精通科技的人——這些人是最快的採用者，也是最有可能推廣的人。問問在科技或任何創新領域工作的人，他們使用哪家銀行卡，他們的銀行卡很可能是代表新興銀行的鮮豔色彩，而不是來自傳統老牌銀行。而挑戰者銀行現在接受加密幣。他們讓你用他們最新的簽帳卡儲蓄及支付加密幣，並且很快就讓加密幣成為像是跟其他方式一樣的正規支付方式。

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