《加密騙局》：加密貨幣正在改變數十億人的生活，省下高額手續費、延遲，避免了封鎖和制裁
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維卡幣絕對不是唯一的例子，知名加密幣專家艾瑞卡・史坦福便揭示了一些令人震驚的騙局，它們影響全球數百萬無辜的人，從宗教領袖到知名人物都被牽扯其中。艾瑞卡更將為這些可稱為「龐氏騙局」（Ponzi schemes）之最的背後故事提供獨家內幕，揭露這些加密貨幣江湖騙子的離奇惡作劇和殘酷的退場策略。
文：艾瑞卡・史坦福（Erica Stanford）
第十章 為人民服務的加密幣
自由落體到加密幣
從二○一七年起，委內瑞拉的經濟就如自由落體般下墜。惡性通貨膨脹使這個一度繁榮的國家陷入貧窮。儘管是極端個案，但可悲的是，委內瑞拉卻不是唯一處於這種情況的國家；這只是世界各地當國家陷入腐敗、管理不善或重複糟糕決策時會對經濟及國家貨幣造成何種重創的眾多例子之一。
委內瑞拉是世界上第三個採用加密貨幣的國家，超前於美國、中國及所有其他主要國家，這自然不是巧合。委內瑞拉採用加密幣並非出於真正的選擇。人民是出於需要而發現加密幣。委內瑞拉的國幣是如此不穩定，通貨膨脹又是如此劇烈，以至於國幣實際可說是毫無價值。除非人們能夠用一種更穩定的貨幣來持有他們的錢，否則他們的儲蓄會在一夜間蕩然無存，家庭無法取得生存所需的足夠食物，事情確實就是這麼簡單。
委內瑞拉在二○一八年以前一直禁止使用美元，黑市匯率對玻利瓦幣不利，因此人們不得不找到替代方式將錢寄回家。如西聯匯款（Western Union）這樣的匯款公司讓在海外工作的人們能夠把錢寄回在委內瑞拉的家，但正如我們將看到的，它們收取過高的手續費，當人們透過它們匯款時，它們會立即拿走百分之十四或更多。儘管加密貨幣的波動性很高，但是對於委內瑞拉人而言卻一直是個天然的安全港，他們作為一個國家持有了八十億的加密幣，這對一個苦苦掙扎的國家而言是個巨大的數字。
委內瑞拉政府嘗試推出自己的加密貨幣，即所謂石油支持的「石油幣」（petro），此舉被認為是企圖逃避美國制裁，並為該國的惡性通貨膨脹提供一替代選項。然而，石油幣並未得到廣泛信任，許多外部情緒將其歸類成一個失敗的專案，這很大程度是源於對發行該幣的政府固有的不信任。相反，比特幣等傳統加密貨幣儘管波動性很大，但是對許多住在委內瑞拉的人卻是條救命繩。它幾乎是該國公民以更穩定方式持有貨幣的唯一方式，也是在不受政府限制情況下進行國際匯款及儲蓄的唯一途徑。
可悲的是，委內瑞拉不是唯一一直在印鈔的國家。包括美國在內的許多國家一直以極端且令人憂慮的速率在印鈔，而某些地方因新冠病毒封城更令印鈔的情形惡化失控。政府及中央銀行控制的貨幣在過去曾是堅強堡壘，但許多人已經失去，或者正在失去對於它的信心。許多人將比特幣和去中心化貨幣的潛力視為真正的救命繩及經濟自由的源頭。而這正是加密幣的設計初衷。
（中略）
直到今天仍沒有人知道中本聰——這個創建了比特幣的匿名人士，也許是一群人——他或他們到底是誰，也沒有人知道比特幣的真正來源。但是，儘管存在著巨大波動性、炒作泡沫以及我們所見到的圍繞著加密幣生態系的騙局，比特幣始終挺立，並持續改變著世界對於貨幣的既有看法。我們看到了十分不幸的騙局，但它們掩蓋了這項令人難以置信的技術的潛能。
一場金融革命
加密貨幣是場令人難以置信的技術革命。有史以來第一次，加密貨幣讓世界上任何人能夠從任何其他人那裡發送及接收貨幣，而不需要倚賴任何第三方、銀行、支付公司或政府，省下了高額的手續費、延遲，並避免了封鎖和制裁。這不應該被低估。加密幣的潛能正在改變世界各地數十億人們的生活。並非每個人都生活在政治或經濟自由的國家；直到比特幣問世以來，以廉價、數位及自由的方式發送貨幣的能力始終是少數人的特權。銀行及第三方匯款與支付公司在人們交易貨幣時收取極高昂的手續費，你賺得越少，你必須付的就越多。
世界上有二十五億人口（大約世界人口的三分之一）無法獲得銀行服務。銀行根本不認為為這些人提供服務在經濟上是可行的，這群世界上最貧窮的人——他們往往被迫離家背井去尋找工作——不得不支付一部份的收入才能寄錢回家，讓他們的家人得以溫飽。匯款的平均手續費是百分之六點九，而這是許多人以數位方式匯款的唯一真正途徑，但是有時手續費卻可能高達百分之三十。當每天只要幾分錢就可以決定你的家人是否能有東西吃時，這是一筆很大的數字。
加密幣的誕生讓傳送數位貨幣（取決於你發送的加密貨幣）的能力幾乎可以免費取得，而且立即實現。加密幣已經為數百萬人帶來了金融自由，而我們才剛剛起步而已。
通往主流採用之路
加密幣如今正在走向主流。
PayPal才剛宣布他們開始接受比特幣及其他的加密貨幣。這是有關加密幣採用的一連串大消息中的最新一則。PayPal的兩千六百萬商家及三億四千六百萬用戶現在可以接受、購買、儲蓄及發送加密幣了。
傳統的老牌銀行正在苦苦掙扎。現實是挑戰者的銀行用戶體驗和消費者服務實在好多了。挑戰者銀行（challenger bank，譯按：又稱為新興銀行〔neobank］，通常是百分之百數位化的銀行）更友善，容易使用得多，而且更有效率。它們沒有各種營運開銷，像是如今因新冠疫情封鎖及遠端工作導致巨大而空蕩蕩的辦公大樓要維護，所以可以用較低的費用提供較好的服務。
更重要的是，他們的服務對象鎖定千禧年世代、年輕工作者及精通科技的人——這些人是最快的採用者，也是最有可能推廣的人。問問在科技或任何創新領域工作的人，他們使用哪家銀行卡，他們的銀行卡很可能是代表新興銀行的鮮豔色彩，而不是來自傳統老牌銀行。而挑戰者銀行現在接受加密幣。他們讓你用他們最新的簽帳卡儲蓄及支付加密幣，並且很快就讓加密幣成為像是跟其他方式一樣的正規支付方式。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航