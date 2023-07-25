「股東行動主義」風潮吹向亞洲，台股明年70家企業董監事改選有股權爭議風險

（中央社）股東行動主義（Shareholder Activism）風潮已吹向亞洲，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基24日指出，將於明（2024）年進行董監事改選的上市櫃公司中，有70家董監事持股低於20%，且外資持股高於10%，意味著有股權爭議風險。

寬量國際（QIC）24日舉行第3季國際記者會，創辦人暨執行長李鴻基當日指出，股東行動主義風潮已吹向亞洲，台灣過去3年曾出現不少股權爭議公司，如2021年的光洋應材、東元，2022年的長榮集團、台開，以及2023年的新光金控、泰山、國票金控，台灣企業應為明年的改選先提早布局，做好股東溝通，以期2024年改選能順利獲得支持。

所謂股東行動主義，指的是外部股東透過權利行使，試圖改變公司決策的作法，在歐美市場已盛行相當久的一段時間，過去幾年開始吹向日本與韓國等資本市場，根據全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司Georgeson的統計，日本與韓國自去年以來迄今，就分別有包括富士達（Fujitec Co.）與新韓金控（Shinhan Financial Group）在內的19與20家公司，被股東行動主義者成功（Successful）或部份成功（Partially Successful）提案成功，其中不乏持股僅0.01%的積極股東。

以日本半導體材料大廠大日本印刷（Dai Nippon Printing）為例，在全球最大積極基金之一的埃利奧特管理公司（Elliott Management）要求下，今（2023）年2月宣布史上最大的庫藏股買回計畫，當日收盤股價大漲18%，寫下近16年來新高。

李鴻基表示，過去幾年在日本與韓國轉趨活躍的股東行動主義活動，也開始吹向台灣，過去在台灣的股權爭議事件主要分成家族、大股東、外部禿鷹等3大類，近期外資股東在機殼大廠可成股東會進行提案，對公司經營方針表示意見，對台灣公司就是一項訊號，影響所及，預期在台灣將會有越來越多的積極股東行動。

李鴻基指出，台灣資本市場的外資持股比例已經從2010年初的29.5%逐步上升至2023年3月的38.7%，外資意見對於董監事改選結果具有顯著影響力。

根據寬量國際統計，明年將有400多家上市櫃公司將進行董監事改選，其中240家的董監事持股低於20%、70家公司的外資持股高於10%，意味著有股權爭議風險，有鑒於股東行動主義風潮在日本與韓國方興未艾，可以預期的是，積極股東將會在台灣越來越活躍。

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核稿編輯：翁世航