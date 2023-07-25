「為李家感到自豪」NBA球員Kyle Anderson取名李凱爾，成中國首名歸化籃球選手

中國籃球協會24日宣布，現效力於NBA灰狼隊的凱爾・安德森（Kyle Anderson）正式入籍中國，成為中國第一位歸化的外籍籃球員，他也在社群上宣布，即將在8月披上中國隊戰袍出戰世界盃籃球賽。

從Kyle Anderson成為李凱爾

凱爾・安德森出生於美國新澤西州費爾維尤（Fairview），在2014年的NBA選秀中於首輪30順位被馬刺隊選中，並為其效力4年。生涯效力過馬刺、灰熊與灰狼。

安德森身高206公分，體重104公斤，擁有長達220公分的傲人臂展。上個賽季他轉戰灰狼隊並出賽69場，拿下場均9.4分、5.3個籃板、4.9次助攻、1.1次抄截、0.9次阻攻，三分命中率41％，投籃命中率50.9％的全能成績。

在國際賽場上，安德森過去曾參與過美國U16及U17的訓練營，但從未代表過美國隊出賽，這恰好符合FIBA對於的歸化球員規定，讓他有機會轉籍並為中國出戰。

而安德森與中國的淵源，來自於他母親的血脈。他的外曾祖父是中國移民，讓他擁有八分之一的中國血統。

距今5年前的2018年，他就隨著母親到中國探親展開尋根之旅，並在家族祖譜上留下李凱爾的名字，隨後便傳出中國籃協積極鎖定安德森成為歸化球員。

安德森在24宣布入籍中國後，以「大錘李凱爾」的帳號在微博上分享入籍中國的心路歷程。他回想到2018年的尋根之旅對他來說非常重要，讓他知道自己的根在哪，並且有多深，也為自己的名字能寫進李家祖譜感到驕傲和自豪。

Photo Credit: 微博帳號大錘李凱爾

他也同步在社群上公布自己將代表中國隊出戰即將在8月到來的世界盃籃球賽。

安德森加入為中國男籃帶來改變

從安德森成為李凱爾，他成為中國首位海外歸化的籃球員，外界評價這不但涉及中國籃球球風的改變，也為中國籃球的轉型之路按下加速器。

球評李亦伸認為，安德森的球風全面，能持球、控球、傳球，籃球智商很高，他能用身高及策應來活化中國隊的內線攻防。

尤其是中國雖然內線長人多，但戰力和牽制力都不足，安德森加入後，不管是打大前鋒還是小前鋒，都能協助內線長人，拉開空間、組織傳球、創造出手機會。

安德森的加入同時帶來隱憂，他雖然來自NBA，但並非國際賽場上常見的體能勁爆、或可持球單打的外援。安德森的球風獨特、節奏緩慢，是否能融入中國隊的球風體系，還需要時間證明。

最後，李亦伸認為安德森不是中國男籃的解方，認為安德森雖然獨特，但並非NBA球星，他無法靠持球、超人突破、個人單打就能打爆亞籃各主要對手，為中國男籃打開僵局。

中國更需要的是一流的教練，中國不缺天賦型的球員，而是在球員技術上、體能上的訓練體系，還有不小的進步空間。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺