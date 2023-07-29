動畫《能幹貓今天也憂鬱》公式食譜書，在家也能復刻黑貓諭吉的寵主料理

文：古家萱

從7月初開始播映的新番動畫《能幹貓今天也憂鬱》（デキる猫は今日も憂鬱），改編自日本漫畫家山田羊的漫畫作品，劇情描述上班族福澤幸來與愛貓「諭吉」的日常生活。

有趣的是，故事中的黑貓諭吉不僅僅是一隻普通的貓咪，而是一隻擁有超巨大體型、並且能一手包辦洗衣、買菜、打掃等各式家務，還燒得一手好菜的「能幹貓」。

然而，雖然能以兩隻腳直立行走、還能辦到你家廢貓做不到的種種家務，諭吉仍保留了許多讓貓奴們看了後會心一笑的原始習性，包括喜歡趴在主人身上睡覺、怕水（所以洗浴室時必須全副武裝）、喜愛各類肉泥與罐頭，讓整部動畫看起來更加可愛，堪稱愛貓者們專屬的配飯療癒動畫。

精彩的聲優演出陣容

雖然是輕鬆、小品型的動畫作品，但《能幹貓今天也憂鬱》的製作陣容可是一點也不馬虎，由號稱每年只生產一部電視作品、生產週期較長的株式會社GoHands操刀，並找來多位知名聲優擔綱演出，其中有為《進擊的巨人》米卡莎配音的石川由依、《BLEACH死神》中茶渡泰虎的聲優安元洋貴。

此外，官方也特別宣布，其他聲優如竹達彩奈、加隈亞衣、小西克幸、M・A・O、入野自由、竹達彩奈、日笠陽子、久保田民繪、佐藤聰美、福山潤、稻瀨葵、太地琴惠等人，也將在接下來的劇情中參與配音，令粉絲們十分期待。

在家復刻諭吉的寵主料理

除了療癒的劇情外，在整部作品當中，最受人矚目的，莫過於諭吉為廢柴主人製作的種種料理。從讓幸來帶到公司，還被同事們大力誇讚賢慧的炸雞和歐姆蛋便當、香噴噴的烤魚與豚汁定食、再到海苔雞肉丸子丼，每一樣都讓螢幕前的觀眾食指大動，紛紛轉頭看向自家貓咪，「喂！你能不能學著點啊？」

而最近，《能幹貓今天也憂鬱》也正式推出了公式食譜書，裡頭收錄了大量諭吉在動畫/漫畫作品中，為主人幸來製作的美味料理，不僅紀錄了詳盡的食材與製作方式，還在部分頁面附上了精彩的漫畫片段，讓人能一邊享受料理、一邊回顧溫馨療癒的劇情。

雖然目前尚未推出中文譯本，但日語版的《能幹貓今天也憂鬱》公式食譜書目前已在台灣的各大網路書店上架，有興趣的讀者不妨前往，以進一步了解更詳細的書籍內容。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標：在家復刻黑貓諭吉的寵主料理：動畫《能幹貓今天也憂鬱》公式食譜書

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航