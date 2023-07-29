動畫《能幹貓今天也憂鬱》公式食譜書，在家也能復刻黑貓諭吉的寵主料理
我們想讓你知道的是
在療癒動畫《能幹貓今天也憂鬱》中，最受人矚目的，莫過於「能幹貓」諭吉為廢柴主人製作的種種料理。從讓幸來帶到公司，還被同事們大力誇讚賢慧的炸雞和歐姆蛋便當、香噴噴的烤魚與豚汁定食...每一樣都讓螢幕前的觀眾食指大動。而為讓大家能在家中復刻諭吉的寵主料理，官方也正式推出了「公式食譜書」：
文：古家萱
從7月初開始播映的新番動畫《能幹貓今天也憂鬱》（デキる猫は今日も憂鬱），改編自日本漫畫家山田羊的漫畫作品，劇情描述上班族福澤幸來與愛貓「諭吉」的日常生活。
有趣的是，故事中的黑貓諭吉不僅僅是一隻普通的貓咪，而是一隻擁有超巨大體型、並且能一手包辦洗衣、買菜、打掃等各式家務，還燒得一手好菜的「能幹貓」。
然而，雖然能以兩隻腳直立行走、還能辦到你家廢貓做不到的種種家務，諭吉仍保留了許多讓貓奴們看了後會心一笑的原始習性，包括喜歡趴在主人身上睡覺、怕水（所以洗浴室時必須全副武裝）、喜愛各類肉泥與罐頭，讓整部動畫看起來更加可愛，堪稱愛貓者們專屬的配飯療癒動畫。
精彩的聲優演出陣容
雖然是輕鬆、小品型的動畫作品，但《能幹貓今天也憂鬱》的製作陣容可是一點也不馬虎，由號稱每年只生產一部電視作品、生產週期較長的株式會社GoHands操刀，並找來多位知名聲優擔綱演出，其中有為《進擊的巨人》米卡莎配音的石川由依、《BLEACH死神》中茶渡泰虎的聲優安元洋貴。
此外，官方也特別宣布，其他聲優如竹達彩奈、加隈亞衣、小西克幸、M・A・O、入野自由、竹達彩奈、日笠陽子、久保田民繪、佐藤聰美、福山潤、稻瀨葵、太地琴惠等人，也將在接下來的劇情中參與配音，令粉絲們十分期待。
在家復刻諭吉的寵主料理
除了療癒的劇情外，在整部作品當中，最受人矚目的，莫過於諭吉為廢柴主人製作的種種料理。從讓幸來帶到公司，還被同事們大力誇讚賢慧的炸雞和歐姆蛋便當、香噴噴的烤魚與豚汁定食、再到海苔雞肉丸子丼，每一樣都讓螢幕前的觀眾食指大動，紛紛轉頭看向自家貓咪，「喂！你能不能學著點啊？」
而最近，《能幹貓今天也憂鬱》也正式推出了公式食譜書，裡頭收錄了大量諭吉在動畫/漫畫作品中，為主人幸來製作的美味料理，不僅紀錄了詳盡的食材與製作方式，還在部分頁面附上了精彩的漫畫片段，讓人能一邊享受料理、一邊回顧溫馨療癒的劇情。
雖然目前尚未推出中文譯本，但日語版的《能幹貓今天也憂鬱》公式食譜書目前已在台灣的各大網路書店上架，有興趣的讀者不妨前往，以進一步了解更詳細的書籍內容。
參考資料
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標：在家復刻黑貓諭吉的寵主料理：動畫《能幹貓今天也憂鬱》公式食譜書
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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