即便相關疾病已占國內醫療費用總額的80％，在瑞士「糖」仍是不可觸碰的話題
我們想讓你知道的是
在瑞士，每5個人中就有4人死於上述疾病，相關醫療費用每年逾500億瑞郎，占該國醫療費用總額的80％。綠黨議員魏歇爾特譴責農業食品公司操縱行為，向瑞士立法者施壓，阻止控糖議案進入立法程序。經濟國務秘書處回覆，此舉並非是在維護某家公司的利益，而是根據WTO反抑制措施的規則行事。
文：Sara Ibrahim
糖果、巧克力、汽水......瑞士人對任何甜味的飲食都欲罷不能，瑞士是含糖食品家庭消費量最高的國家之一。瑞士人每天的甜食攝入量約為110克，是世界衛生組織建議攝入量——每日最多50克，的兩倍多。
早在2015年，世衛組織就敲響了警鐘，指出過量攝入糖分，正在導致肥胖、糖尿病、心血管疾病及癌症等慢性疾病的增加。在瑞士，至少有40％的成年人超重，每5個人中就有4人死於上述疾病，而與此相關的醫療費用每年逾500億瑞郎（約合4098億元人民幣），占到該國醫療費用總額的80％。
包括法國、比利時和英國在內的一些國家，已採取措施減少食品和飲料中的含糖量，其中的重要手段包括：政府對糖徵稅、規定商品標籤標明信息，並禁止針對青少年的相關廣告。
儘管健康組織發出了呼籲，但瑞士尚未採取任何此類措施。洛桑大學研究員。研究飲食與腸道菌群健康關係的專家奧貝爾特（Virginie Mansuy-Aubert）說：「如果我們不想變得像美國那樣，50％的人口患有肥胖症或糖尿病，我們就必須盡快採取行動。」但政治家們不願對食品工業設限。大型跨國食品飲料企業雀巢公司總部位於瑞士沃韋，而瑞士食品飲料行業的規模則達到了數十億美元。
可以吃糖，但不要過量
醣類本身是人體正常運作所必需的。葡萄糖是產生能量的、最重要的醣類之一。這種物質是人體在消化麵食、穀物、水果和蔬菜等食物中的碳水化合物時產生的。多項研究表明，葡萄糖在人類大腦的進化過程中發揮了關鍵作用。
通過消化系統，葡萄糖進入血液，並在一種名為胰島素的激素作用下，到達人體內的各個細胞，為它們提供「食物」。
當糖分攝入過多時，問題便開始顯現。自19世紀中葉以來，瑞士人的糖攝入量增長了近12倍，從每人每天約8克增至110克。瑞士法語區沃州糖尿病患者協會秘書長齊內特（Léonie Chinet）說：「這一增長令人擔憂。」
當人們攝入過多醣分時，多餘的葡萄糖會轉化為體內脂肪，從而導致肥胖。隨著時間的推移，高血糖水平還會導致組織和細胞損傷、炎症和慢性疾病。全球肥胖症和相關疾病的增加引起了瑞士健康和消費者組織的極大關注。這些機構正在積極開展活動，以提高公眾意識。去（2022）年5月，沃州糖尿病協會發起了一項行動，幫助人們了解自己的實際糖攝入量。
參與者可以使用「可能少一點兒糖」上提供的計算器測量他們每天攝入的添加糖量。齊內特對活動成果非常滿意。有近7000人參與了這項活動，遠遠超出了預期。但數據顯示，只有一小部分參與者屬於「攝糖過量」問題最嚴重的群體，如年輕人或社會弱勢群體。
隱匿的添加糖
「糖無處不在。」奧貝爾特說。在一次「可能少一點兒糖」的宣傳活動中，她幫助青少年計算他們的糖消費。這些年輕人驚訝地發現，雖然他們不喝汽水，也不吃甜食，但他們的糖攝入量卻非常高。
「問題是所有加工食品都含糖。但我們往往忽視了這一點。」專家解釋說。精製糖和糖漿被添加到火腿、千層面、比薩餅和加工奶酪等食品中，使消費者更容易對這些商品上癮。奧貝爾特警告說：「其結果是，我們在不知情的情況下，會再次食用這些食品，而且吃得比上次更多。」
人體對添加糖的代謝，似乎與對蔬果中糖分的代謝有所不同，因為添加糖沒有與纖維等其他營養素結合在一起。纖維有助於抵消血糖水平的快速上升。另一方面，添加糖會導致血糖飆升，增加罹患糖尿病的風險。
快感導致上癮
令人擔憂的是，血糖峰值也會給我們帶來直接的「獎賞」感。吃糖會刺激口腔中的甜味受體和腸道中的葡萄糖受體，神經元通路將兩者連接到大腦。這一信號激活多巴胺的分泌，這是一種可產生滿足感和進食慾望神經遞質。「糖具有激活大腦獎賞迴路'的作用。從這個意義上說，糖的作用就像毒品一樣。」波爾多大學神經科學家阿邁德（Serge Ahmed）解釋說。
自2007年以來，這位專家一直在研究糖癮的心理機制，以及它與毒品的相似性。阿邁德在一篇論文中指出，當實驗大鼠飲用糖水時，其體內多巴胺的釋放速度要比靜脈注射可卡因快得多，由此一來，糖水帶來的滿足感會更強。
這項研究表明，富含糖分的飲食會強烈刺激神經系統，產生超常獎勵信號並導致成癮。阿邁德認為，問題在於進化層面。老鼠和人類等哺乳動物是在糖分較少的環境中進化而來的，因此無法適應高濃度的糖分。研究人員指出：「這便造成了重大的公共衛生問題。」
管制受阻
為解決這一問題，英國、法國和墨西哥等國，採取了對含添加糖的飲料和食品徵稅等措施，後者的積極影響已被廣泛記載。但是，瑞士議會最近否決了一項類似提案。與此同時，瑞士還在推廣《米蘭宣言》等不具約束力的措施。簽署該文件的公司，自願承諾減少其早餐產品或飲料中的糖含量，但不受法律義務的約束。
綠黨議員、食品與健康聯盟主席魏歇爾特（Manuela Weichelt），譴責農業食品公司的操縱行為。該行業中有許多公司總部，都設在瑞士。這些公司向瑞士立法者施壓，力圖阻止控糖議案進入立法程序。
這一遊說工作超越了瑞士國界。非政府組織「公眾之眼」的一項調查顯示，2019年，瑞士聯邦經濟事務國務秘書處（SECO）代表雀巢公司在墨西哥進行了一次干預行動，以阻止在不健康食品上引入警示標籤。
Tags：
餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題
我們想讓你知道的是
作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。
試想，當第一線的服務人員必須在現場提供顧客服務時，又要滿足線上等候客人的需求，接著還有各式行銷文案必須處理，焦頭爛額之際卻沒有多餘的夥伴能一起幫忙，你的餐廳／旅宿也有同樣的問題嗎？面對國境重啟、餐飲旅宿業爆發的此刻，人手不足之下，企業究竟能如何應戰？
☞ 立即報名 【大缺工時代： 善用數位創新突破餐飲旅宿瓶頸】
資格審核通過並參加活動即贈 Google 聯名禮品 乙份，還有機會抽中 Apple 第十代 iPad 10.9吋 喔！
思想科技發揮神隊友價值，助餐旅業善用Google工具成功轉型
此時，「轉型」成了產業勢在必行的解決方針，然而在眾多數位工具中又該如何於餐旅場景裏發揮價值，產業解決眼前缺工的燃眉之急外，並維持服務品質的量能？Google作為全球重要的雲端供應商，也早已經有了完美的對策，透過各種工具平台的打造或許能為餐旅業者帶來全新的場景應用與想像，解決因為缺工而無法應付的報復性旅遊消費力。
Google Maps Platform：超乎想像的地圖功能
查詢地圖外，Google Maps其實還有許多意想不到的隱藏版功能。透過它訂位、叫外送對使用者而言已經是常見場景，而背後擁有的大量圖庫資訊也為Google Maps帶來了更為沈浸式的體驗，不單是能在這個平台上以3D立體地圖為旅行帶來更身歷其境的享受，旅遊業者也可以在地圖上建立屬於自己的專屬地圖，加入各式對遊客有用的地圖資訊，包括公共廁所、各式友善空間等，一方面能收取廣告收益，另一方面也能提升用戶的使用便利性。當各項資訊都整理在這個地圖上，也能為第一線的服務人員減少許多任務上的負擔。
Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱
此外，當社群媒體成了與消費者主要的溝通管道時，過去耗費大量人力製作的各種吸睛、花俏的行銷素材，如今只需要透過Google Workspace一鍵就可以完成。共同協作減少溝通成本已經是企業常見的場景，但在生成式Duet AI的驅動下，你只需要下達正確指令，Google Workspace就可以幫助餐旅行銷人員產出豐富的內容，或許是一張照片、也可能是一個文案，大幅降低了組織的作業流程時間，也能在AI輔助下創造出更具有吸引力的行銷素材，是面對人力短缺時的最佳解方，也是行銷人員的神隊友夥伴。
Google Cloud：隱身在雲端的得力客服助手
有了可以幫企業在地圖上建構資訊的工具，還有完成各式行銷素材的好幫手，餐旅業者仍有一個潛在的挑戰：客服。正因為面對到人力短缺的窘境，第一線服務人員該如何在前線協助解決顧客疑問的同時，兼顧線上需求？對此，Google Cloud在人工智慧的協助下能針對幾乎所有任務提供定制化的AI體驗和助手，它能在搜尋並理解來自多個來源的大型內部資料集的訓練下，成為一個具備應對能力的機器客服人員，無論是訂房還是房務需求等疑難雜症，都能於第一時間協助解決，在不需要增加人力成本的情況下，為消費者帶來更高品質的服務體驗。
產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局
這些來自Google豐富的解決方案，對餐旅業者來說或許已經開始產生想像，但如何將這些應用能真正在餐旅場景裡面落地？作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
如今，思想科技也預見了餐飲零售產業正面臨到全新的挑戰，將在9月22日盛大舉辦論壇，邀請到業內的意見領袖齊聚一堂，從技術、轉型到場景落地等不同面向，為餐旅業者的未來勾勒出全新的輪廓與樣態。
活動資訊：
日期：9/22 (五）10:00-16:30
地點：大倉久和 久和廳 I （台北市中山區南京東路一段9號）
☞ 立即報名 【大缺工時代： 善用數位創新突破餐飲旅宿瓶頸】
資格審核通過並參加活動即贈 Google 聯名禮品 乙份，還有機會抽中 Apple 第十代 iPad 10.9吋 喔！