【影評】《Barbie芭比》：融合荒誕迷因與性別教育的閃亮粉紅派對
我們想讓你知道的是
《芭比》不負我高度期待，觀影過程中驚嘆連連，從沒想過這個曾被寄予能帶給女孩們無限想像力之厚望，卻在當今社會被打為退步象徵、貼上「胸大無腦」及「物化女性」等標籤的玩偶，居然可以開展出飽含社會議題又從頭幽默到尾的顛覆性敘事。
文：花神沒有咖啡館
《芭比》（Barbie，2023）上映前鋪天蓋地的網路行銷、迷因宣傳，以及那部早早放出來預熱、諧擬《2001：太空漫遊》並使影迷們瞠目結舌的前導預告，讓人感到荒唐可笑之餘，也愈來愈好奇葛莉塔．潔薇（Greta Gerwig）這位奧斯卡認證、文青搶著追捧，編導演樣樣行的才女——葫蘆裡到底賣著什麼藥？歷經《淑女鳥》（Lady Bird，2017）細膩且深刻地描繪轉大人的酸甜苦辣，以及《她們》（Little Women，2019）對經典不致於破格卻充滿小巧思的改編，她突然耍ㄎㄧㄤ畫風大轉，圖的究竟為何？
儘管擁有多部動畫作品，真人版芭比電影卻是在她誕生64年、克服百般曲折變數後才終於問世，而難走的崎嶇山路往往通向絕世美景，《芭比》不負我高度期待，觀影過程中驚嘆連連，從沒想過這個曾被寄予能帶給女孩們無限想像力之厚望，卻在當今社會被打為退步象徵、貼上「胸大無腦」及「物化女性」等標籤的玩偶，居然可以開展出飽含社會議題又從頭幽默到尾的顛覆性敘事。
「不解釋」的藝術——當放飛自我成為風格
由預告片段推測，我原本擔心「芭比突然醒悟，衝破美好粉紅泡泡來到現實世界」的劇情走向，會出現如《別擔心親愛的》（Don't Worry Darling，2022）般徒有建構龐大類科幻世界觀之野心，細節執行卻漏洞百出的慘況。
對此，《芭比》主創團隊像是自知難以十全十美，一旦解釋就必有破綻，於是聰明地直接跳過說明環節，讓「Barbieland」裡天馬行空的一切成為角色們早已習慣的日常——瑪格．羅比（Margot Robbie）飾演的芭比腳底板「內建」高跟鞋形狀，她不會流汗、沒有口臭，早上醒來刷空牙、洗空澡，吃喝也都是無實物表演，移動從不使用樓梯，直接飄下屋頂就來到車內（反映人們玩娃娃的習慣）；雷恩．葛斯林（Ryan Gosling）飾演的「海灘」肯尼，不需會游泳與衝浪，負責站在岸邊「看起來帥氣可靠」就好；而他們穿梭現實世界的方法，只需以2D橫軸方式換乘幾種交通工具（註1），再穿上螢光酷炫直排輪，就能滑到洛杉磯海邊。
當「放飛自我」的歡騰基調盈滿全片，觀者自然可以不去檢視劇情當中的合理性，諸如角色們「身為玩具」與「長出自我意識」之間的衝突，以及若每個玩具都有各自連結的主人，他們又何以聚集在同個Barbieland中並互相認識？或者最基本的「穿梭」問題——玩具們習以為常就算了，為何現實生活中的人類好像也見怪不怪，甚至能不假思索就跟著芭比一同回到Barbieland？
相較荒誕不羈的劇情，本片的美術設計卻是無比認真、高規格，建構出彷彿能真正生活在其中的場景，使觀者得以盡情投入，看這些大咖明星們一本正經地胡鬧；矛盾的是，空間質地是穩固的、充滿實打實的細節，但它的意義卻是虛的、具有開放性的，比起真實場域，觀者更可將Barbieland解讀為一種象徵、一種心理空間，一種拿來襯托現實世界其實不若我們以為的「正常」之隱喻，因此不必太計較當中的邏輯問題。
「迷因式」電影敘事，幹話中見真情
《芭比》顯然為網路時代才能產生的作品，想完全對到它的頻率，需有一定程度的「鄉民魂」，裡頭除了滿滿的芭比彩蛋，大開製造商美泰爾（Mettal）玩笑之外，更充斥著令人驚喜的迷影彩蛋，致（ㄊㄡ）敬（ㄔㄡˋ）範圍從庫柏力克、柯波拉到發行商華納自家的查克．史奈德DC宇宙，甚至將電影本身幕前幕後的眉角，後設地自嘲了一番。
電影行銷常常容易言過其實，或給人錯誤期待，而本片上映前病毒式的迷因宣傳，居然十分符合作品調性——畢竟整部電影的視覺風格和笑點節奏，簡直如同一個大型迷因——進而達到相符相乘的加分效果，實屬難得。
《芭比》盡情玩弄人們既有刻板印象，不過，一旦讀懂浮誇表象背後的諷刺，便能體會到妙語如珠的高級酸，角色們幾乎全程用講幹話的嘴臉及語氣，說著太老實、太殘酷的真話。
很難想像這部熱鬧繽紛的暑期電影，所帶出的社會議題，居然比大多數嚴肅、政治正確的電影來得更多且廣，整個觀影旅程宛如一趟情緒過山車，開心大笑中碰上眾多小刺點，如此安排，或許比刻意的堆疊與鋪陳，來得更容易觸動人心。而編導讓議題緊緊纏繞著輕鬆有趣的劇情，減少說教感，也方便觀眾內化並反芻。
打破、重建、再打破——當芭比世界成為意識型態載體
本片另一個值得稱許之處，在於它是部成功的「商業電影」，具備超有效率的快節奏敘事，以及不拖泥帶水且目標明確的戲劇事件，它大約只花十多分鐘便清晰地將原世界觀建構完整，接著便開始大肆摧毀乃至重建，約莫半小時，就把上文提及之反例——《別擔心親愛的》——整部片的套路演完，而真正精彩好看的還在後頭。
別小看《芭比》電影，它可有著精心設計並被扎實執行的多層次翻轉，冒險由芭比察覺身體不對勁而前往現實世界尋找主人展開，當她遇到反應出乎意料的早熟女孩，失寵玩具被傷及自尊、產生不少笑果時，我們不禁懷疑難道故事要開始走向《玩具總動員》路線嗎？
就在此時，後半段劇情驅動力卻由看似不重要、硬是跟來的「花瓶」肯尼產生——他遊歷人類社會，對於世界「居然」由男性掌控感到又驚又喜，他習得父權結構之皮毛，並將遺毒帶回去「污染」如一片白紙的Barbieland，以補償過往身為芭比附屬品、唯有在女性凝視下才存在的客體，所無法被滿足的男子氣概。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航