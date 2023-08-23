山手線熱量地圖：夜行一圈山手線很累，但關鍵不是體力訓練而是查好「補給」

山手線被稱為東京大動脈，這條由東日本旅客鐵道（JR東日本）經營的鐵道，因為經過許多重量級車站，除了是日本大多數上班族通勤必使用的線路外，同時也是一些步行愛好者喜歡挑戰的路線。

日本大學生活動：夜行山手線

位於東京文京區1955年創立的知名男生宿舍「和敬塾」便每年舉辦山手線走一圈的活動。「和敬塾」的創辦人前川喜作買下細川侯爵的官邸，建立了這間傳承傳統文化的男子宿舍。這間宿舍以教導投宿學生禮儀，並定期舉辦多種如劍術、柔道、茶道等課程而聞名。宿舍生不乏名人，例如村上春樹，讓「和敬塾」在日本頗有名氣。

因為和敬塾每年都會舉辦晚上環繞山手線一周的步行活動，所以《關鍵評論網》日本編輯部便採訪了今（2023）年參加活動的各寮（宿舍）代表，共分成東、西、南、北四個寮。

夜晚神秘裝扮的健走路隊

想到要走山手線這麼一大圈，應該最需要的是體力訓練吧？但其實代表們都沒有特別做健走相關的事前訓練。反倒是都有在地圖上做足功課，例如事先查詢飲食補給處（便利商店及餐廳）或是休憩處等。

考量到參加成員可能會發生走到一半手機沒電等問題，充電器也是不可或缺的準備物品。又因參與人數不少，且又是在半夜集體行動，所以負責人還需要事前與警察局提出申請。

Photo Credit: 和敬塾提供

和敬塾的傳統是裝扮（cosplay）走完山手線一圈，服裝自由決定，但疫情時，為了維持社會觀感沒有裝扮。參與成員身為男兒生，多數的男大生都想嘗試在夜晚不這麼顯眼的時刻挑戰女裝，於是出現了半夜一群奇裝異服男大生競走的有趣畫面。

Photo Credit: 和敬塾提供

路線是從山手線逆時針行走，從最鄰近文京區的山手線目白站出發往南走，本次活動是從20:30開始。往南走到涉谷站時，會有成員自我介紹的活動。在破曉時分，約能走到台東區的上野公園，而由於上野公園往下一站鶯谷是上坡，所以大家都表示這是最消耗體力的一段路程。

Photo Credit: 和敬塾提供

西寮的鈴木都表示，由於走完這一圈，對於東京的地理方位更加明白。因此每年都會參加的成員，現在只要在東京赴約移動，都能清楚掌握位置及預估時間。

山手線一圈：10-12小時跑不掉

山手線總共30個站，路線實際為34.5公里，行走路線的話則約為38.9至42.42公里。若以一個小時走3.5公里來計算，至少走12小時7分鐘。若以42公里的路線長度，一個小時走4小時來計算的話，也要走10小時36分鐘。即便需要消耗10個小時以上的時間，還是有不少步行愛好者以挑戰山手線為目標，日本許多部落客也會分享行走的心得以及時間安排，同時也有號召報名行走山手線的活動。

步行山手線所消耗的熱量

所以前往東京旅遊，又居住在山手線車站附近，也可以考慮用步行方式前往其他車站。除了可以多看到一些山手線沿線的人事物，還可以藉此多運動消耗卡路里，以便消化更多日本美食。

從步行距離來看（Google地圖推薦的步行路線，並非車站與車站間的實際距離），田町站到高輪ゲートウェイ站是山手線中距離最長的兩站，所以能消耗熱量最多，以40公斤的成年女性計算，這段路可以消耗約60千卡。其次是品川站到大崎站，約可消耗57千卡。第三名則是池袋站到大塚站，約可消耗54千卡。

如果在東京想要吃更多美食，或是對於想挑戰走個幾站的人來說，也可以依照自己體重與性別，參考以下兩組圖，便能計算可以消耗多少卡路里。

女性熱量

男性熱量

外環線？內環線？傻傻分不清楚

這次和敬塾的學生以逆時針方向繞山手線行走，而逆時針方向又被稱為山手線的內環線，相對而言，順時針則是外環線。如果你也來過東京，是否有想過為什麼有這樣差異呢？

其實是日本汽車是左側行駛，而電車也是遵循相同規則。 這個規則來自明治時代，當時日本的金融、通信、交通等層面都仿效同時期最進步的英國，因此在1872年（明治5年）從英國導入火車系統時，鐵路便自然為左側行駛。之後，1924年（大正13年）才宣布與執行一般通行為左側的法律。

不過實務上，日本早在武士時代就是靠左行走了。原因是以前武士的刀插在左側，所以左側會有刀鞘突起，若靠右行走則容易與迎面而來的其他武士刀鞘碰撞，進而引起紛爭，所以早就習慣靠左行走。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

說到這裡，不知道有沒有注意到搭地鐵時，若是在東京，手扶梯上大部分人是靠左站立，右側留給趕車的人。但是大阪卻是相反。其中的理由又是什麼呢？

絕對不是因為關東人與關西人的戰爭，據說是因為1970年大阪舉辦「日本萬博博覽會」時，阪急電鐵的梅田站發布左側留給趕路急行的乘客廣播，而空出左側的理由則是因為右撇子比較多，一般乘客靠右持扶手比較能站穩。從此，大阪通勤圈的關西人便與其他地方不同，形成手扶梯靠右站立的習慣了。

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核稿編輯：楊士範