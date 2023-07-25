諾蘭《奧本海默》性愛鏡頭與《薄伽梵歌》結合引爭議，印度官員：這是對印度教的直接攻擊

名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的第12部劇情長片，由環球影業發行的《奧本海默》已於全球盛大上映， 這也是 諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。

扛著諾蘭的金字票房招牌，《奧本海默》一上映就收穫極佳票房，但是，也引起了不小爭議，片中由席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演的奧本海默，與佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）飾演的瓊塔特洛克（Jean Tatlock）有過一段情，也出現了性愛場面。

引發爭議的是，片中在此場戲朗誦了印度教經典《薄伽梵歌》的詩句，此舉引發印度網友憤慨，印度中央訊息委員會高級官員馬胡爾卡（Uday Mahurka）更是在推特上表示：「這是對印度教徒宗教信仰的直接攻擊。」

Photo Credit: 環球影業 《奧本海默》劇照，佛蘿倫絲普伊（左）、席尼墨菲（右）

今（2023）年暑期檔《奧本海默》強碰《芭比》，兩部片子的狀況引發的「芭本海默」（Barbenheimer）熱潮，也讓《芭比》與《奧本海默》首週末票房相輔相成，兩片都賣出優異成績。《奧本海默》在北美收下8050萬美元、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元，皆高於原先預期，且對於一部限制級的歷史劇而言，這是難得的數字。

而《奧本海默》也成為諾蘭導演生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更可貴。

其中，《奧本海默》也標誌了編導克里斯多夫諾蘭的多個第一次——這是諾蘭首部徹底的傳記電影、首部使用黑白膠卷在IMAX攝影機拍攝的電影，以及諾蘭首度以性愛場面為特色的電影。

諾蘭談及《奧本海默》中的性愛場面時，就曾表示：「每當你挑戰自己從未涉足過的領域工作時，你都應該適當地緊張、適當地小心、計劃和準備。」

《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，此書為一本傳記小說，透過 理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「 原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的 視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他 在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕，並找來第6度合作的席尼墨菲飾演奧本海默，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則是飾演其妻子凱瑟琳，佛蘿倫絲普伊則是其舊情人。其餘卡司包含麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、雷米馬利克（Rami Malek）等人。

提及性愛場面，片中席尼墨菲飾演的奧本海默，與妻子凱瑟琳結婚之前，與佛蘿倫絲普伊飾演的角色瓊塔特洛克有過一段情，而兩人也發生性關係，且在奧本海默與凱瑟琳成為夫妻之後，奧本海默與瓊塔特洛克的關係也仍糾纏不清，而瓊塔特洛克是一名共產黨員，更是促成曼哈頓計劃的重要原因之一。

「加入角色之間的性愛場面，以表明他們的浪漫超越了政治」，諾蘭如此表示，諾蘭也進一步解釋：「當你審視奧本海默的生活和他的故事時，奧本海默生活的各個方面、性取向、對待女性的方式以及散發出的魅力，這些都是奧本海默的故事重要組成部分。」

諾蘭也補充片中關於奧本海默的情感狀態，「理解他們的關係，真正了解其中的內在，理解是什麼讓他們的關係發生變化，而不是暗示或含糊其辭或，這感覺非常重要——要嘗試與他保持親密，嘗試與他充分相處。了解對他來說如此重要的關係。」

最後，諾蘭也提及飾演角色瓊塔特洛克的佛蘿倫絲普伊，「我一見到佛蘿倫絲普伊， 立刻就感受到了一種創造性的聯繫，我覺得這個 佛蘿倫絲普伊 可以讓 瓊塔特洛克 栩栩如生，讓觀眾了解這個人物在奧本海默生活中的重要性。」

Photo Credit: 環球影業 《奧本海默》劇照

但也就是這場戲，惹怒了印度網友，根據美國權威媒體《綜藝報》指出，消息人士證實，像大多數以露骨性或裸體為特色的電影一樣，這些場景經過審查，以確保在印度和中東等國家上映——這些國家不允許此類內容在電影院放映。

亞洲和中東的一些國家，對性、裸體和咒罵有著嚴格的審查制度。而包含《西城故事》、《永恆族》等片，在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、阿曼和科威特等地被取消上映；因為前者包含跨性別角色，而後者中出現了漫威第一對公開的同性情侶。在這樣的狀態之下，迪士尼拒絕遵守審查機構的剪輯要求，因此，這些電影禁止在這些地區的電影院上映。

動畫片也不例外，去（2022）年中東國家紛紛禁止皮克斯的《巴斯光年》在該國上映，原因是片中出現女同志的接吻畫面，以及侮辱穆斯林和伊斯蘭教。

至於《奧本海默》經過剪輯之後，通過了印度電影認證標準的U / A證書。印度中央電影認證委員會表示，獲得U / A認證的電影，「可以包含適度的成人主題，性質不強烈，12歲以下的兒童可以在家長指導下觀看」。