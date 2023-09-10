疫情下的「訊息傳染病」：群眾心理科學、假消息與陰謀論的共伴效應
我們想讓你知道的是
在疫情期間，這些不同程度與特質的假消息傳播也間接造成民眾的各種恐慌。在這些不安與噪動的氣氛中，民眾還可以理智地運用科學知識協助、判斷事情的真偽嗎？問卷研究的結果著實出乎意料，在這些不同的題目選項中，民眾的填答幾乎和他們具備的知識程度及學科領域都沒有關連性，但卻與個人的政黨傾向有顯著相關。
文：黃俊儒（中正大學通識教育中心特聘教授）
Take Home Message
- 嚴重特殊傳染性肺炎的情形是「後常態科學」問題，容易助長假消息擴散。
- 民眾在疫情時會選擇以意識形態而非科學知識判斷事態，容易掉入假新聞的陷阱，讓科學、假消息、陰謀論共伴發酵。
- 防疫心理的形成機制複雜，我們應避免激起民眾的意識形態，確保科學知識以透明、開放的方式迎接下一次挑戰。
在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）延燒三年多後，終於在最近看見落幕的曙光。在疫情期間，由於時間上的迫切性，加上民眾社交媒體使用習慣的普及，不論是國家或地方公部門都大量地使用社群媒體作為傳播防疫訊息的管道。但也因為流通管道的便利及管制的欠缺，導致如Facebook 、YouTube、Twitter 等社交媒體上充斥著大量錯誤的資訊，造成防疫工作的困難。
因此世界衛生組織（World Health Organization, WHO）就首次在這次疫情期間使用了「infodemic」（訊息傳染病）這個新創詞彙，說明假消息也像病毒一樣四處擴散的嚴峻現象。
疫情假新聞的特質
假消息之所以會造成許多民眾心理上的不安，原因之一是民眾不太能理解與接受：「為什麼科學家對於疫情的措施好像沒有共識？」例如口罩、疫苗、社交距離、隔離、病毒共存等，似乎總會有人抱持著有不同的見解。在這種徬徨的情緒之下，正是陰謀論（conspiracy theory）醞釀的溫床。
過去科技社會研究的學者就曾經將科學問題的解決狀況區分成三種類型：首先是具有較高共識且爭議性較低的「應用科學」（applied science），是指單純將確定的科學知識應用在確定的問題情境中；其次則是「專業諮詢科學」（professional consultancy），涉及較多資訊和價值判斷的層面，經常需要透過訓練有素的量化工具輔以質性判斷的方式來面對。
最後則是「後常態科學」（postnormal science），這種問題情境具有高度不確定性、價值具爭議、利害關係高、決定時間匆促等特質。COVID-19 疫情就是一個十分典型的後常態科學樣貌。
後常態科學的議題不容易在短時間內達成共識，因此很容易助長假消息的發酵。如果我們將疫情相關的議題以「不確定性」及「利害關係」兩種向度分類，就可以看見許多種類及危害程度不一的假消息。最常見的是「低不確定性」但「高利害關係」的類型，例如戴口罩、社交距離、勤洗手、居家隔離等。
這些議題在科學知識上具有比較高的確定性，但也由於利害關係高，所以假消息就會比較圍繞在相關的政治措施上，例如其他國家的劣質口罩流入、有人囤積口罩、特權販賣口罩等傳聞。另一種常見的類型則為「中度不確定性」但同樣是「高利害關係」的類型，疫苗施打就是典型且爭議大的議題，例如疫苗造成基因突變、疫苗導致顏面神經麻痺、接種者大量死亡等假消息，由於牽涉整體的公衛措施，是危害程度很大的類型。
其他還有一種「高不確定性」但「低利害關係」的類型，這類假消息數量很多，雖然沒有立即性的大爭議，但會緩緩地影響民眾對於疫情的認知。例如各種社群媒體中盛傳維他命D、魚油、蜂膠、鋅片、綠茶是防疫聖品，這些說法雖有相關科學研究在進行，但尚未被多數科學社群認可，有心人士卻可以透過斷章取義的方式影響民眾，甚至還能以相關的說法牟取金錢利益。
意識形態所驅動的共伴效應
在疫情期間，這些不同程度與特質的假消息傳播也間接造成民眾的各種恐慌。在這些不安與噪動的氣氛中，民眾還可以理智地運用科學知識協助、判斷事情的真偽嗎？
筆者團隊曾實際在台灣疫情從平緩進入動盪的期間（2021年8月11～16日）使用問卷進行大規模的調查，問卷題目包含對於不同疫苗的接種意願與風險評估、對於政府防疫成效的觀感、各種疫情相關假訊息的看法等。研究的結果著實出乎意料，在這些不同的題目選項中，民眾的填答幾乎和他們具備的知識程度及學科領域都沒有關連性，但卻與個人的政黨傾向有顯著相關。
政黨認同傾向泛藍與泛綠者在許多立場及資訊的判讀上，都有天差地遠的區隔。總結研究結果可以發現，不論是對於媒體記者的期望、政府防疫的態度、疫苗訊息的認知等，「政黨認同」都扮演了一個最為顯著的影響角色，而且隨著該議題的政治意圖相關性愈高，影響的顯著性也愈高。
從調查結果可以看出，一般民眾在面對疫情的訊息時，多處在極度不安及徬徨的狀態。即便多數人都會贊成「疫情終究需要以科學知識形成的公衛戰略獲得解決」，但無奈的是在時間窘迫、生命受威脅的狀態下，人們一不小心就會陷入某些假新聞設下的陷阱，最後選擇用最簡化的意識形態判斷周遭事態。
嚴重者甚至被假消息撩撥出情緒性的怒火，認為任何防疫舉措的背後都有一群另有圖謀的人。於是科學知識、假消息、陰謀論就在這狀況下共伴發酵，構築了許多人面對疫情時的態度。
科學傳播的對抗策略
面對這樣的窘境，科學傳播能夠做些什麼呢？在古典的科學傳播思維裡，認為一般民眾欠缺科學相關的知識，所以只要努力地填補這些知識的不足，就可以引導民眾在科學的指引之下破除相關迷思。但是在疫情揭示的「後常態科學」情境中，這樣的想法恐怕不管用。因為連科學專家之間都可能由於彼此意識形態的不同而相互爭論，一般民眾恐怕更難以援用科學知識進行決策。
在科學菁英的眼裡，或許覺得民眾被意識形態驅動的觀點非常不理性，但是這些動機推理（motivate dreasoning）（註1）其實有它背後所孕育而成的社會文化意義，急著用「清零」的方式去剷除這些所謂的「非理性」觀點，恐怕不會有很好的效果。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。