德州拒絕移除格蘭河「浮標攔網」阻非法移民，州長艾波特嗆拜登「我們法庭見」
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德州州長表示，浮標攔網的移除與否，並不是移民問題的重點。議題的癥結點在於，今年防疫移民法《第42條法案》到期後，大量非法移民進入美國南部各州，但拜登政府沒有正確執行國會新制定的《聯邦移民法》，導致位於美墨邊境的德州，在處理移民問題時倍感壓力。
美國司法部（The Justice Department）於昨（24）日，對共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）提起訴訟。司法部主張德州在沒有經過國會授權的情況下，就在與墨西哥交接的格蘭河（Rio Grande）上，設置浮標攔網（buoy barrier），以阻擋跨河前來德州的非法移民。拜登（Joe Biden）政府表示浮標攔網的設置，有人權與環境方面的疑慮，並在要求德州政府撤除浮標被拒後，提起訴訟，採取法律途徑。
孤星行動
德州政府於上（6）月開始，在與墨西哥交接的城市伊格爾帕斯（Eagle Pass）的格蘭河中央，設置漂浮在河面上的浮標攔網，以阻止非法移民自墨西哥渡河進入德州。而浮標攔網的設置，是德州艾波特政府的反移民政策「孤星行動」（Operation Lone Star）的一部分。
「孤星行動」是德州州長艾波特，於2021年3月所展開的計畫，目的是打擊來自南部的非法移民、毒品走私貿易，以及武器販運。這項計畫由德州公共安全部（Texas Department of Public Safety）與德州國民兵（Texas National Guard）共同合作進行。
根據州長辦公室的新聞稿，這項計畫執行2年來，已經逮埔39萬4200位非法移民，提出超過2萬9100起的非法移民重罪指控，並查獲4億2200萬劑量的毒品芬太尼（fentanyl）。
法律訴訟
司法部於7月20日，去函德州政府，要求撤除格蘭河上的浮標攔網，不過州長艾波特拒絕執行。因此司法部於昨日宣布，對德州州長艾波特提起訴訟，指控其浮標攔網的設置，並沒有事先得到國會的授權，違反了《河流及港口撥款法》（Rivers & Harbors Appropriation Act of 1899）第10條。
1899 年訂定的《河流及港口撥款法》（Rivers & Harbors Appropriation Act of 1899）第10條，規定各州政府、個人在未經國會授權的情況下，不得在港口、河流或其他水域，建造碼頭、防波提，或是其他建物、結構。
司法部副部長古普塔（Vanita Gupta）表示，浮標攔網不只對航行中的船隻造成安全上的威脅，也有人道主義上的疑慮。且由於設置浮標攔網的格蘭河位在美墨邊境，可能遭致來自墨西哥的外交抗議，影響美國與墨西哥的關係。
德州州長艾波特在給總統拜登（Joe Biden）的一封信中指出，根據《美國憲法》第一條（Article I），德州有權利主張邊境主權，因此不會因為司法部要求，就撤除浮標攔網。「我們法庭見，總統先生。」州長艾波特表示。
艾波特在信中也反駁司法部在安全、人道議題上的指控，表示沒有人希望看見格蘭河再出現任何移民死亡的案件。而拜登政府的邊境開放政策，使移民冒著生命危險渡河前來，而不是在合法的邊境口岸申請入關，導致格蘭河發生多起移民溺斃事件。
《聯邦移民法》
共和黨籍的艾波特州長，長期抨擊拜登政府在移民政策，以及邊境管制上的作為。並數次讓來到德州的移民搭上公車，移至民主黨執政的州與城市，如華盛頓特區、紐約、芝加哥、丹佛與賓州等。
州長艾波特在信中表示，浮標攔網的移除與否，其實並不是移民問題的重點。議題的癥結點在於，今（2023）年5月，防疫移民法《第42條法案》到期、大量非法移民進入美國南部各州後，拜登政府沒有正確執行國會新制定的《聯邦移民法》，導致位於美墨邊境的德州，在處理移民問題時倍感壓力。
艾波特呼籲拜登政府，如果真的關心移民的人身安全，就應該加大力道執行《聯邦移民法》，而非放任他們冒險渡河。
新聞來源
- GOVERNOR GREG ABBOTT（The State of Texas）
- Section 10 of the Rivers and Harbors Appropriation Act of 1899（United State Environmental Protection Agency）
- Operation Lone Star（Texas Indigent Defense Commission）
- Operation Lone Star Combats President Biden’s Humanitarian Crisis（Office of the Texas Governor）
- Justice Department Sues Texas Over Floating Barrier in Rio Grande（New York Times）
- Biden administration sues Texas governor over Rio Grande buoy barrier that’s meant to stop migrants（AP）
- DOJ sues Texas, Abbott over 'unauthorized' anti-migration barriers in Rio Grande（ABC News）
- Texas Gov. Greg Abbott buses group of migrants to Los Angeles（ABC News）
延伸閱讀
- 防疫移民法「第42條」到期：數萬移民入境美國，南部城市進入緊急狀態
- 德州邊境卡車上發現46具遺體，當地警方：疑為非法移民，高溫悶熱致死
- 【圖輯】移民、偷渡、巡邏隊：美墨邊界格蘭河與「移民大道」的尋常風景
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺
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