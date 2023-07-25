2023/07/25,
政治

剛探視完基隆爆炸案受傷士官，總統府下午證實：蔡英文確診COVID-19、目前症狀輕微

剛探視完基隆爆炸案受傷士官，總統府下午證實：蔡英文確診COVID-19、目前症狀輕微
總統25日赴三總探視受傷官兵。Photo Credit: 中央社

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蔡英文總統於2021年8月率先接種國產高端疫苗，今年1月完成第3劑高端疫苗。總統府發言人今（25）日指出，總統目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，總統取消今日下午公開行程。

總統府發言人林聿禪今（25）日表示，蔡總統於結束上午行程後，午間略感身體不適，經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩後呈現陽性。林聿禪指出，總統目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，總統取消今日下午公開行程。

林聿禪補充說明，總統表達感謝大家的關心，並認為台灣疫情已趨於穩定，防疫指引也已有專業規劃，總統非常安心，也會依循醫療團隊的建議稍事休息，但相關國政公務仍透過執政團隊密切掌握。

林聿禪並轉述，總統特別強調，近年來可能影響台灣最大的颱風即將到來，她已請行政院長陳建仁與行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱工作，確保國人平安及各項設施順暢運作，並提醒國人朋友不要鬆懈，務必做好防颱準備。

另陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫昨（24）日下午發生爆炸事件，造成9名官兵分別受輕重傷，其中傷勢較重的洪姓士官今日自基隆長庚醫院轉至台北內湖三軍總醫院治療，蔡英文今日上午偕國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄等人前往三軍總醫院探視，蔡英文除了對官兵的傷勢表達關切，也指示國防部相關單位盡全力，給予傷者及家屬最妥適的協助與照顧。

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Photo Credit: 總統府
總統蔡英文探視陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫傷者。

蔡英文總統於2021年8月率先接種國產高端疫苗，今年1月完成第3劑高端疫苗。副總統賴清德也是接種高端疫苗。

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Photo Credit: 總統府
總統蔡英文去年1月接種第三劑高端疫苗。

根據衛福部規定，我國已取消強制隔離政策、改採自主健康管理，有症狀者建議在家休息，避免非必要外出；無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出（外出請全程佩戴口罩），並配合自主健康管理至快篩陰性或發病/採檢陽性滿10天。

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核稿編輯：羅元祺


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