剛探視完基隆爆炸案受傷士官，總統府下午證實：蔡英文確診COVID-19、目前症狀輕微
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蔡英文總統於2021年8月率先接種國產高端疫苗，今年1月完成第3劑高端疫苗。總統府發言人今（25）日指出，總統目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，總統取消今日下午公開行程。
總統府發言人林聿禪今（25）日表示，蔡總統於結束上午行程後，午間略感身體不適，經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩後呈現陽性。林聿禪指出，總統目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，總統取消今日下午公開行程。
林聿禪補充說明，總統表達感謝大家的關心，並認為台灣疫情已趨於穩定，防疫指引也已有專業規劃，總統非常安心，也會依循醫療團隊的建議稍事休息，但相關國政公務仍透過執政團隊密切掌握。
林聿禪並轉述，總統特別強調，近年來可能影響台灣最大的颱風即將到來，她已請行政院長陳建仁與行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱工作，確保國人平安及各項設施順暢運作，並提醒國人朋友不要鬆懈，務必做好防颱準備。
另陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫昨（24）日下午發生爆炸事件，造成9名官兵分別受輕重傷，其中傷勢較重的洪姓士官今日自基隆長庚醫院轉至台北內湖三軍總醫院治療，蔡英文今日上午偕國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄等人前往三軍總醫院探視，蔡英文除了對官兵的傷勢表達關切，也指示國防部相關單位盡全力，給予傷者及家屬最妥適的協助與照顧。
蔡英文總統於2021年8月率先接種國產高端疫苗，今年1月完成第3劑高端疫苗。副總統賴清德也是接種高端疫苗。
根據衛福部規定，我國已取消強制隔離政策、改採自主健康管理，有症狀者建議在家休息，避免非必要外出；無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出（外出請全程佩戴口罩），並配合自主健康管理至快篩陰性或發病/採檢陽性滿10天。
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核稿編輯：羅元祺
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
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安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
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