全美第一連鎖健身房「行星健身」，提供免費披薩輕鬆練、零批判，「鍛鍊魔人」禁止入場！
我們想讓你知道的是
在行星健身場館內，你只要有「肌肉腦行為」就會被趕走。所有的場館都設置「肌肉腦警鈴」。如果你重量練太重、鬆手讓器材掉地上，或者器材歸位的時候敲出聲響，就會讓警鈴響起。如果你「指點」其他會員的動作，或是運動過程發出「嘶吼」聲，也會觸發警鈴。
文：Jemmy Ko（《JKL SEO》公司創辦人、首席搜尋優化師。為企業與品牌提高網站流量、優化關鍵字排名、增加轉換率。精通SEO與內容行銷，也提供免費學習資源）
美國有家叫做行星健身（Planet Fitness）的連鎖健身房，提倡令人難以置信的「健身文化」：輕鬆練、零批判。
全場的器材都漆上紫色和鵝黃色調，為了消除「硬漢」元素、讓人輕鬆健身。
場館有大量電視、放置一堆有氧跑步機，並且把嚇人的舉重大鐵片、大啞鈴、槓鈴都收起來。
會員可以定期吃到免費的高熱量食物，員工還禁止「鍛鍊魔人」入場運動。
它說：「我們不是健身房，我們是行星健身。」
行星健身是全美第一的連鎖健身品牌，它也是美國掛牌上市的商家，營收依然持續成長、茁壯中。
肌肉腦，滾出去！
在行星健身場館內，你只要有「肌肉腦行為」就會被趕走。
所有的場館都設置「肌肉腦警鈴（lunk alarm）」。如果你重量練太重、鬆手讓器材掉地上，或者器材歸位的時候敲出聲響，就會讓警鈴響起。
如果你「指點」其他會員的動作，或是運動過程發出「嘶吼」聲，也會觸發警鈴。
警鈴一響，會大聲到運動的人都轉頭來看，工作人員也會上前請你離開，並且直接取消會籍。
測試底線大挑戰
行星健身對「肌肉腦行為」的歧視作法充滿爭議。
——輿論說：你不是健身房嗎？怎麼想到去開除這些人的會籍呢？
認真鍛鍊的健身愛好者宣稱，他們一如既往的正常鍛鍊，但突然有天就受到「被開除會籍」的處置。
還有更多健身網紅故意去行星健身摔槓片、邊運動邊嘶吼，做出一般健身房常看到的「硬漢行為」，去挑戰工作人員的「執法底線」，然後把自己「被趕出門」的片段上傳網路。
這些影片收穫非常多的點閱量和討論度。
免費披薩日
稍有研究健身、身材管理的人都知道，「飲食控制」極度重要。
可是行星健身是這樣說的：「你不可能每天嚴格遵守紀律嘛。偶爾放縱一下，不會對你的控管計畫造成什麼影響。」
所有場館在每個月的第一個禮拜一，都提供大量的免費披薩。
你剛進健身房，門口就有誘人的高熱量食物，隨你取用。
運動過程中，食物的香味也可能會飄到鍛鍊區。
練完出場經過門口的時候，一樣會看到披薩。
行星健身說，因為這項活動的效果很好，後來又追加了「免費貝果日」。
每個月的第二個禮拜二，會員都可以吃到滿滿澱粉的香甜貝果。
雖然「偶爾放縱」搭配嚴格飲食計劃確實不會出大問題，但最講求紀律的健身房帶頭這樣「來亂」，對管理身材、需要抗拒誘惑的人，真的沒問題嗎？
行星健身說：「別忘了我們的文化：零批判。」
每月只要$10美金
行星健身對所有運動人士來說，有個幾乎無法拒絕的好處——超便宜會費。
每個月只要花300元新台幣，就可以享用寬大的運動場館、滿滿的有氧器材、整排置物櫃。當然還有定期免費的披薩、貝果。
就算場內找不到超大重量、沒有設置競技專用的器材，對「健身魔人」來說，這還是一家超便宜又方便的鍛鍊場地。
而且，行星健身24小時不打烊。不管什麼你時段進去，它都開著。
長達25年不漲價
每個月$10塊美金的「超扯」定價，長達25年都沒調漲。
這個價位比正常的健身會籍便宜至少80%，如果比起貴的健身房品牌，會費更是不到一折。
這是因為行星健身知道：你肯定要繳會費，但肯定不會「用好用滿」。
全天24小時營運的分散時段，加上不滿40%的會員「運動率」，允許行星健身「大量超賣」。
收取的總費用加起來，遠遠高出自己場館的使用空間。
行星健身也推出「加價$15美金」的選項，可以「解鎖」其他資格，例如免費攜帶朋友伙伴一起運動，或者旅遊時可以跨區進入全美幾千家分店的福利。
（有超過60%的會員都選擇加價升級！）
除此之外，行星健身靠著極長的租約，把經營不善、瀕臨破產的店面簽下來，用長時間的攤提消化掉昂貴的場地成本。
超便宜的會費讓大家捨不得「停卡」，廣大的會員基數又讓品牌累積足夠收益，再用這些資源創造更多商機。
客群，跟你想的不一樣
行星健身除了經營模式「詭異」，它的目標客群也「異於常人」。
這品牌根本不想收「健身愛好者」，它的目標是「不健身」的普通人。
你體會過這種感覺嗎？
想像一下：你現在要「開始」鍛鍊身材。你第一次走進健身房，看到裡面身材姣好的人們、肌肉大塊的模特兒們。
大家都好厲害、都已經知道器材怎麼用，身材也練得很棒。
你想進步。但是看看自己的「資歷」、再看看場館裡的其他人，就覺得好有壓力。
不敢問這個器材怎麼用、也不想打擾人家。
這種壓力的「存在感」，比你想像嚴重。
行星健身看到了。它直接把壓力來源「解決掉」 ——它公然排擠那些「練到極致」的人。
它的目標是那些不健身、剛開始健身，最多就是偶爾健身的人。
但如果你是「超認真魔人」，抱歉了，請去別間健身房，別影響我們客人。
這也是為什麼它用盡各種手段，明裡暗裡都要把健身魔人踢掉，就算引起爭議也在所不惜的原因。
行星健身發現：真正的客人原來不是健身人，是「不愛健身人」！
競爭對手是電影院
行星健身的執行長在知名新聞媒體《CNBC》的節目訪問中說：「我們的真正競爭者，是餐廳和電影院。」
這呼應了Netflix的執行長說過的觀念：Netflix的競爭者不是YouTube，甚至不是有線電視台，而是「睡眠」。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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