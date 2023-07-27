全美第一連鎖健身房「行星健身」，提供免費披薩輕鬆練、零批判，「鍛鍊魔人」禁止入場！

文：Jemmy Ko（《JKL SEO》公司創辦人、首席搜尋優化師。為企業與品牌提高網站流量、優化關鍵字排名、增加轉換率。精通SEO與內容行銷，也提供免費學習資源）

美國有家叫做行星健身（Planet Fitness）的連鎖健身房，提倡令人難以置信的「健身文化」：輕鬆練、零批判。

全場的器材都漆上紫色和鵝黃色調，為了消除「硬漢」元素、讓人輕鬆健身。

場館有大量電視、放置一堆有氧跑步機，並且把嚇人的舉重大鐵片、大啞鈴、槓鈴都收起來。

會員可以定期吃到免費的高熱量食物，員工還禁止「鍛鍊魔人」入場運動。

它說：「我們不是健身房，我們是行星健身。」

行星健身是全美第一的連鎖健身品牌，它也是美國掛牌上市的商家，營收依然持續成長、茁壯中。

肌肉腦，滾出去！

在行星健身場館內，你只要有「肌肉腦行為」就會被趕走。​

所有的場館都設置「肌肉腦警鈴（lunk alarm）」。如果你重量練太重、鬆手讓器材掉地上，或者器材歸位的時候敲出聲響，就會讓警鈴響起。

如果你「指點」其他會員的動作，或是運動過程發出「嘶吼」聲，也會觸發警鈴。

警鈴一響，會大聲到運動的人都轉頭來看，工作人員也會上前請你離開，並且直接取消會籍。

測試底線大挑戰

行星健身對「肌肉腦行為」的歧視作法充滿爭議。

——輿論說：你不是健身房嗎？怎麼想到去開除這些人的會籍呢？

認真鍛鍊的健身愛好者宣稱，他們一如既往的正常鍛鍊，但突然有天就受到「被開除會籍」的處置。

還有更多健身網紅故意去行星健身摔槓片、邊運動邊嘶吼，做出一般健身房常看到的「硬漢行為」，去挑戰工作人員的「執法底線」，然後把自己「被趕出門」的片段上傳網路。

這些影片收穫非常多的點閱量和討論度。

免費披薩日

稍有研究健身、身材管理的人都知道，「飲食控制」極度重要。

可是行星健身是這樣說的：「你不可能每天嚴格遵守紀律嘛。偶爾放縱一下，不會對你的控管計畫造成什麼影響。」

所有場館在每個月的第一個禮拜一，都提供大量的免費披薩。

你剛進健身房，門口就有誘人的高熱量食物，隨你取用。

運動過程中，食物的香味也可能會飄到鍛鍊區。

練完出場經過門口的時候，一樣會看到披薩。

行星健身說，因為這項活動的效果很好，後來又追加了「免費貝果日」。

每個月的第二個禮拜二，會員都可以吃到滿滿澱粉的香甜貝果。

雖然「偶爾放縱」搭配嚴格飲食計劃確實不會出大問題，但最講求紀律的健身房帶頭這樣「來亂」，對管理身材、需要抗拒誘惑的人，真的沒問題嗎？

行星健身說：「別忘了我們的文化：零批判。」

每月只要$10美金

行星健身對所有運動人士來說，有個幾乎無法拒絕的好處——超便宜會費。

每個月只要花300元新台幣，就可以享用寬大的運動場館、滿滿的有氧器材、整排置物櫃。當然還有定期免費的披薩、貝果。

就算場內找不到超大重量、沒有設置競技專用的器材，對「健身魔人」來說，這還是一家超便宜又方便的鍛鍊場地。

而且，行星健身24小時不打烊。不管什麼你時段進去，它都開著。

長達25年不漲價

每個月$10塊美金的「超扯」定價，長達25年都沒調漲。

這個價位比正常的健身會籍便宜至少80%，如果比起貴的健身房品牌，會費更是不到一折。

這是因為行星健身知道：你肯定要繳會費，但肯定不會「用好用滿」。

全天24小時營運的分散時段，加上不滿40%的會員「運動率」，允許行星健身「大量超賣」。

收取的總費用加起來，遠遠高出自己場館的使用空間。

行星健身也推出「加價$15美金」的選項，可以「解鎖」其他資格，例如免費攜帶朋友伙伴一起運動，或者旅遊時可以跨區進入全美幾千家分店的福利。

（有超過60%的會員都選擇加價升級！）

除此之外，行星健身靠著極長的租約，把經營不善、瀕臨破產的店面簽下來，用長時間的攤提消化掉昂貴的場地成本。

超便宜的會費讓大家捨不得「停卡」，廣大的會員基數又讓品牌累積足夠收益，再用這些資源創造更多商機。

客群，跟你想的不一樣

行星健身除了經營模式「詭異」，它的目標客群也「異於常人」。

​

這品牌根本不想收「健身愛好者」，它的目標是「不健身」的普通人。

你體會過這種感覺嗎？

​想像一下：你現在要「開始」鍛鍊身材。你第一次走進健身房，看到裡面身材姣好的人們、肌肉大塊的模特兒們。

大家都好厲害、都已經知道器材怎麼用，身材也練得很棒。

你想進步。但是看看自己的「資歷」、再看看場館裡的其他人，就覺得好有壓力。

不敢問這個器材怎麼用、也不想打擾人家。

這種壓力的「存在感」，比你想像嚴重。

行星健身看到了。它直接把壓力來源「解決掉」 ——它公然排擠那些「練到極致」的人。

它的目標是那些不健身、剛開始健身，最多就是偶爾健身的人。

但如果你是「超認真魔人」，抱歉了，請去別間健身房，別影響我們客人。

這也是為什麼它用盡各種手段，明裡暗裡都要把健身魔人踢掉，就算引起爭議也在所不惜的原因。

行星健身發現：真正的客人原來不是健身人，是「不愛健身人」！

競爭對手是電影院

行星健身的執行長在知名新聞媒體《CNBC》的節目訪問中說：「我們的真正競爭者，是餐廳和電影院。」

這呼應了Netflix的執行長說過的觀念：Netflix的競爭者不是YouTube，甚至不是有線電視台，而是「睡眠」。