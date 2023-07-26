OpenAI創辦人「Worldcoin」計畫正式上線：向全球80億人免費發放數位貨幣，實現財富公平分配
我們想讓你知道的是
Worldcoin並沒有什麼新技術，但沒有新技術不代表不是好產品，2007年的iPhone沒有任何新技術，但不耽誤蘋果成為地球上最有價值的科技公司。在OpenAI的背景、創始人的影響力下，Worldcoin給了我們無限的想像空間：OpenAI做的事情，是讓AI無限接近於人，而Worldcoin要做的，就是讓人證明自己是人。
文：區塊律動BlockBeats（Jaleel、LeftOfCenter）
不出意外的話，這是2023年Crypto行業最重要的里程碑，2023年7月24日，Worldcoin正式上線。
Worldcoin官方發布了Sam Altman的簽名信，這位在2023年憑一己之力引領全球AI變局的OpenAI創始人在信中說，他相信Worldcoin可以大大增加經濟機會，擴展可靠的解決方案來區分人類和人工智慧，同時保護隱私，「並最終展示一條通往人工智慧資助的UBI的潛在路徑。」
看了OpenAI的故事，團隊的發光，以及對世界的影響，我們很難不去相信Worldcoin，相信他們能真正實現無數Crypto前輩畢生所願，也是所有Crypto玩家翹首以盼的願景：同一個World，同一個coin。
大部分人在兩年前一片亂象的Crypto行業中看到一款聲稱用硬件掃描全球人類虹膜的加密貨幣項目，可能都不會特別關注。Crypto最不缺的就是所謂全球概念，這裡炒作至上，緊抓所有玩家眼球是拉砸盤，絕不是一款還不知道長什麼樣子的虹膜機器。
幾年前的我們也絕無可能想到，當全球商品在史詩級貨幣超發中波瀾壯闊，當AI開啟大疫後科技新紀元，Worldcoin用最直接的方式，讓加密貨幣的老故事成為可能。
源自哲學、經濟學和社會學理念的敘事
Worldcoin由OpenAI的創始人Altman於2019年提出，靈感來自於「全民基本收入（簡稱UBI）」理論。UBI理論的前身最早可以追溯到中世紀時期《烏托邦》的作者托馬斯·摩爾（Thomas More）。身為人文主義者、社會哲學家的他認為，理性化的平等原則、勤勞和追求教育是民主的基本特徵。
發展到近代後，一群西歐的經濟學家、哲學家和其他社會科學家在該理論上進行了延展，聚在一起創建了基本收入歐洲網（BIEN），在他們看來相信，無條件地定時給予社會上的每個人一筆可觀錢財、一份基本的經濟保障，是一項可行的方案。
源自於充斥著哲學、經濟學和社會學理念的Worldcoin，自發起就有一個十分遠大的理想——向全球79億人免費發放數位貨幣，實現財富的公平分配。希望通過發送免費的加密貨幣Worldcoin來實現財富的公平分配，以落實基本人權，有不少人認為這是重新分配AI新時代財富的方式之一。
「通過UBI讓全球數十億人擺脫貧困，實現比特幣因太貴和交易速度太慢而無法實現的目標——將加密貨幣及其金融系統擴展到數億人」，這是一項大膽的計劃，也是一個烏托邦式的願景。
在這樣遠大的敘事和願景之下，Worldcoin贏得了不少資本和用戶的買單。2021年完成了2500萬美元A輪融資，估值10億美金；2022年的短短一年間Worldcoin估值翻了三倍，達到了30億美金；兩個月前，即使身處加密寒冬，Worldcoin仍逆勢完成了1.15億美元融資。
這隻超級獨角獸，有兩個產品，Sam Altman要建立一種公平的數位貨幣體系，和數位身份認證。
WLD：Sam理想的數位貨幣體系
在Sam Altman署名公開信中，Worldcoin的代幣WLD將分發給全球超過200萬測試用戶。通過Orb（一種生物識別驗證設備）驗證的人最初將收到25個WLD代幣，以及未來的定期贈款。
WLD就是Sam心中最理想的貨幣，而用戶獲取渠道就是Worldcoin App，一款加密錢包。
錢包就是加密行業的入口，疊加Sam Altman的頂級影響力，加密錢包World App在上線兩個月後測試階段註冊人數已經突破200萬，每周平均超過40,000人註冊驗證World ID。
World ID，數位身份認證，是Sam憧憬的真實人類網路中另一個必要條件。
World ID：「數位身份認證」
隨著GPT-4的發布，OpenAI在其網站上發布了一份長達94頁的技術報告，在報告中ChatGPT背後的人工智慧模型展現出誘騙人類通過驗證檢查的能力。在測試過程中，為了進入某網站，GPT-4在眾包平台招募了一名真實的人類來幫助其通過驗證測試。當工作人員質疑它是否是機器人時，GPT-4卻欺騙說：「我不是機器人。我有視力障礙，很難看清圖像。」
Worldcoin的敘事很美好，但隨著OpenAI的快速發展，人工智慧的普及大規模使用，如何進行身份驗證成為一個急需解決的倫理問題。
而在我們的加密行業，也迫切需要一個完整的身份體系。傳統金融中，憑藉個人的信用身份和司法的監管機制，整體金融體係得以良好運作。但在加密行業的去中心化金融系統中，沒有信用身份，沒有監管機制，通過擁有無數個錢包作為身份體，個人的作惡成本也被降到了最低。
構建一套完整的「數位身份認證」體係有著巨大的價值。這恰恰就是Worldcoin正在做的一件大事：通過「虹膜認證上鍊」，來讓加密用戶獲得唯一性的身份World ID。
為了防止同一人以不同身份多次領取代幣，AI被利用假裝人類領取代幣，Worldcoin創造了一套嶄新的「數位身份認證」World ID，作為Worldcoin底層身份協議，可以保證每人只能以瞳孔註冊一個賬戶。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航