OpenAI創辦人「Worldcoin」計畫正式上線：向全球80億人免費發放數位貨幣，實現財富公平分配

文：區塊律動BlockBeats（Jaleel、LeftOfCenter）

不出意外的話，這是2023年Crypto行業最重要的里程碑，2023年7月24日，Worldcoin正式上線。

Worldcoin官方發布了Sam Altman的簽名信，這位在2023年憑一己之力引領全球AI變局的OpenAI創始人在信中說，他相信Worldcoin可以大大增加經濟機會，擴展可靠的解決方案來區分人類和人工智慧，同時保護隱私，「並最終展示一條通往人工智慧資助的UBI的潛在路徑。」

看了OpenAI的故事，團隊的發光，以及對世界的影響，我們很難不去相信Worldcoin，相信他們能真正實現無數Crypto前輩畢生所願，也是所有Crypto玩家翹首以盼的願景：同一個World，同一個coin。

大部分人在兩年前一片亂象的Crypto行業中看到一款聲稱用硬件掃描全球人類虹膜的加密貨幣項目，可能都不會特別關注。Crypto最不缺的就是所謂全球概念，這裡炒作至上，緊抓所有玩家眼球是拉砸盤，絕不是一款還不知道長什麼樣子的虹膜機器。

幾年前的我們也絕無可能想到，當全球商品在史詩級貨幣超發中波瀾壯闊，當AI開啟大疫後科技新紀元，Worldcoin用最直接的方式，讓加密貨幣的老故事成為可能。

源自哲學、經濟學和社會學理念的敘事

Worldcoin由OpenAI的創始人Altman於2019年提出，靈感來自於「全民基本收入（簡稱UBI）」理論。UBI理論的前身最早可以追溯到中世紀時期《烏托邦》的作者托馬斯·摩爾（Thomas More）。身為人文主義者、社會哲學家的他認為，理性化的平等原則、勤勞和追求教育是民主的基本特徵。

發展到近代後，一群西歐的經濟學家、哲學家和其他社會科學家在該理論上進行了延展，聚在一起創建了基本收入歐洲網（BIEN），在他們看來相信，無條件地定時給予社會上的每個人一筆可觀錢財、一份基本的經濟保障，是一項可行的方案。

源自於充斥著哲學、經濟學和社會學理念的Worldcoin，自發起就有一個十分遠大的理想——向全球79億人免費發放數位貨幣，實現財富的公平分配。希望通過發送免費的加密貨幣Worldcoin來實現財富的公平分配，以落實基本人權，有不少人認為這是重新分配AI新時代財富的方式之一。

「通過UBI讓全球數十億人擺脫貧困，實現比特幣因太貴和交易速度太慢而無法實現的目標——將加密貨幣及其金融系統擴展到數億人」，這是一項大膽的計劃，也是一個烏托邦式的願景。

Photo Credit: Tools For Humanity Worldcoin母公司創辦人Alex Blania與Sam Altman

在這樣遠大的敘事和願景之下，Worldcoin贏得了不少資本和用戶的買單。2021年完成了2500萬美元A輪融資，估值10億美金；2022年的短短一年間Worldcoin估值翻了三倍，達到了30億美金；兩個月前，即使身處加密寒冬，Worldcoin仍逆勢完成了1.15億美元融資。

這隻超級獨角獸，有兩個產品，Sam Altman要建立一種公平的數位貨幣體系，和數位身份認證。

WLD：Sam理想的數位貨幣體系

在Sam Altman署名公開信中，Worldcoin的代幣WLD將分發給全球超過200萬測試用戶。通過Orb（一種生物識別驗證設備）驗證的人最初將收到25個WLD代幣，以及未來的定期贈款。

WLD就是Sam心中最理想的貨幣，而用戶獲取渠道就是Worldcoin App，一款加密錢包。

錢包就是加密行業的入口，疊加Sam Altman的頂級影響力，加密錢包World App在上線兩個月後測試階段註冊人數已經突破200萬，每周平均超過40,000人註冊驗證World ID。

World ID，數位身份認證，是Sam憧憬的真實人類網路中另一個必要條件。

World ID：「數位身份認證」

隨著GPT-4的發布，OpenAI在其網站上發布了一份長達94頁的技術報告，在報告中ChatGPT背後的人工智慧模型展現出誘騙人類通過驗證檢查的能力。在測試過程中，為了進入某網站，GPT-4在眾包平台招募了一名真實的人類來幫助其通過驗證測試。當工作人員質疑它是否是機器人時，GPT-4卻欺騙說：「我不是機器人。我有視力障礙，很難看清圖像。」

Worldcoin的敘事很美好，但隨著OpenAI的快速發展，人工智慧的普及大規模使用，如何進行身份驗證成為一個急需解決的倫理問題。

而在我們的加密行業，也迫切需要一個完整的身份體系。傳統金融中，憑藉個人的信用身份和司法的監管機制，整體金融體係得以良好運作。但在加密行業的去中心化金融系統中，沒有信用身份，沒有監管機制，通過擁有無數個錢包作為身份體，個人的作惡成本也被降到了最低。

構建一套完整的「數位身份認證」體係有著巨大的價值。這恰恰就是Worldcoin正在做的一件大事：通過「虹膜認證上鍊」，來讓加密用戶獲得唯一性的身份World ID。

Photo Credit: Worldcoin

為了防止同一人以不同身份多次領取代幣，AI被利用假裝人類領取代幣，Worldcoin創造了一套嶄新的「數位身份認證」World ID，作為Worldcoin底層身份協議，可以保證每人只能以瞳孔註冊一個賬戶。