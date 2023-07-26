借YouBike被偷，為什麼報警只能用「遺失物」處理，而不能「竊盜罪」辦理？

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先前有民眾爆料租借的Youbike後遺失，客服僅要求賠償1萬5000元，而不是嘗試協助找到偷竊者。而若車輛尋回後，還要扣除遭竊的維護檢修費用，才返還賠償金額。
日前有民眾在PTT上爆料表示，他在台北市租借YouBike，停在店外後去購物，離開時發現車輛遭竊，致電客服僅被要求賠償1萬5000元，報案竊盜還被警方說只能報「遺失物」，市民不滿地說，微笑單車的邏輯，不是找到偷竊者，而是使用者賠完就好，「這樣還不夠鴨霸嗎？」
承租人應向租賃物負「善良管理人」注意義務
《民法》432條中有一條對承租人的規定：「承租人應以善良管理人之注意，保管租賃物，租賃物有生產力者，並應保持其生產力。承租人違反前項義務，致租賃物毀損、滅失者，負損害賠償責任。但依約定之方法或依物之性質而定之方法為使用、收益，致有變更或毀損者，不在此限。」
所謂的「善良管理人注意義務」並非我們社會對人評價的善惡與否，而是在民法上判定過失責任輕重的標準，「善良管理人注意義務」的注意程度，要比普通一般人處理自己事務的注意程度還要再高，如果沒有盡到這種程度的注意，以之後若發生損害，就會被認定為有過失，應該負賠償的責任。
舉租屋的例子來看，一般人都知道在房間內放鞭炮是一件很危險的事，如果有承租人做了在房間內放鞭炮的行為，顯然就是沒有盡到善良管理人的注意義務，如果因而造成房屋受損，該承租人就應該對出租人負損害賠償責任。
回到YouBike失竊這件事來看，這名網友向YouBike公司租借腳踏車，理應負善良管理人注意義務，因為自己的疏忽導致腳踏車遭竊，就需要向YouBike公司負損害賠償責任。
不過根據YouBike的使用條約：
「因可歸責於會員或本契約第十條第（三）項所指第三人之事由，且該自行車自遺失日起逾三個月未尋回者，會員應按YouBike 1.0車款新臺幣9000元、YouBike 2.0車款新臺幣1萬5000元之標準賠付本公司。如嗣後車輛尋回並歸還予本公司者，本公司將以會員已賠償之金額為限、扣除車輛必要之維護檢修費用後，無息返還會員剩餘金額。」
這條使用條約許多民眾覺得不解，既然已經賠償那為什麼腳踏車還是屬於YouBike公司所有？由於這項條款為YouBike公司片面擬定，為定型化契約條款。
這名網友如果不服YouBike的使用規定，可以依《民法》247條之1規定，主張該項定型化契約條款有加重民眾責任，為顯失公平條款，應屬無效約定，再由法院進行判決，則有機會可以免除賠償9000到1萬5000元的責任。
因為沒有YouBike所有權，報警不能報失竊？
文中網友表示到警察局報案YouBike失竊，警方因為他不是YouBike的所有人，並不能竊盜罪辦理，只能用遺失物處理，其實警察的做法只對了一半。根據《刑法》320條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」
因為網友並不是腳踏車的所有人，所以不是這條當中的「他人」，所以不屬於犯罪被害人，沒有告訴權。不過竊盜罪為「非告訴乃論」之罪，只要檢警機關知有犯罪嫌疑及須進行調查，不用等待告訴人提起告訴。
《法操》提醒您，承租物件時應該詳細閱讀契約內容，承租時也應該注意保管義務，以免後續紛爭發生。
本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原文標題：【司想評論】YouBike不見算我頭上！租車前要注意什麼？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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