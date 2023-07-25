2023/07/25,
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柬埔寨雲壤海軍基地近完工，衛星顯示碼頭足以停靠中國航母

柬埔寨雲壤海軍基地近完工，衛星顯示碼頭足以停靠中國航母
2022年6月8日，柬埔寨國防部長蒂班（左）和中國駐柬大使王文天（中）參加了在雲朗海軍基地舉行的奠基儀式。Photo Credit: GettyImages

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根據最新的衛星照片顯示，柬埔寨雲壤海軍基地的碼頭幾乎快要完工，而它在尺寸和設計上，形似中國軍方在吉布地（Djibouti）基地使用的碼頭。美國國防部認為，中國正在柬埔寨興築設施，提高其海軍投射能力，但中國和柬埔寨均否認人民解放軍將能進出雲壤基地。

（中央社）英國《金融時報》報導，根據衛星照片，中國在柬埔寨雲壤的海軍基地碼頭已近完工，依其尺寸估算將可停泊航空母艦，除挑戰美國海軍之外，也為中國在暹羅灣提供戰略優勢。

《金融時報》（Financial Times）指出，美國商業影像公司BlackSky持續監測中國在柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）的施工，它拍攝的照片顯示，雲壤海軍基地的碼頭幾乎快要完工，而它在尺寸和設計上，形似中國軍方在吉布地（Djibouti）基地使用的碼頭。

美國國防部認為，中國正在柬埔寨興築設施，提高其海軍投射能力，不過中國和柬埔寨均否認人民解放軍將能進出雲壤基地。

中國擁有比美國更大的海軍，但是想將海上力量擴展到遠洋及深海，它缺乏「藍水」海軍所需的國際基地網路和後勤設施，如有一個位在暹羅灣（Gulf of Thailand）的基地，將可為中國提供戰略優勢。

前美國情報官員表示：「美國政府內部一直爭論中國到底會用這個基地做什麼，以及為什麼它會比在南海或海南島的基地更好。」

過去10年來，中國在南海填海造島，也在島礁建立許多軍事基地。但中國在另一個國家設立基地，可能會使美國在衝突發生時的軍事反應，面臨複雜的狀況。

這位前官員說，「如果美國和中國開戰，美國可以轟炸南海的基地。但就這個基地而言，我們轟炸的是柬埔寨領土。」

前美國中央情報局（CIA）中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）表示，雲壤基地「最大的戰略價值是在南海緊張局勢升級為軍事對抗時」。

韋德寧補充說：「它（雲壤基地）還將擴大和增強中國對麻六甲海峽戰略航道的海軍作戰能力—麻六甲海峽是與美國及其地區盟友發生衝突的一個重要咽喉點。」

中國駐美國大使館發言人表示，柬埔寨已表示其憲法禁止外國在其領土建立軍事基地，該設施是為了加強柬埔寨的能力。中柬兩國3月在柬埔寨領海舉行了首次海軍演習。

面對外界質疑，中國的回應通常是美軍在世界各地也有數百座軍事設施，包括亞洲在內。

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Photo Credit: GettyImages
圖為在雲朗基地的柬埔寨海軍人員。照片攝於2019年7月26日。

喬治城大學（Georgetown University）中國問題專家麥艾文（Evan Medeiros）表示：「（柬埔寨）的海軍基地增強了中國在東南亞的區域影響力，這代表開發中國家正迅速成為美中軍事競爭的場域。非洲和拉丁美洲可能是下一個。」

BlackSky指出，雲壤碼頭興建的最早跡象出現於2022年7月，碼頭長度足以停泊包括航空母艦在內的軍艦。照片顯示，自2022年底以來，中國已迅速建設碼頭。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議（Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI）副主任普雷塔（Harrison Prétat）認為，雲壤碼頭與吉布提碼頭相似，兩者都有335公尺長的區域，可以停泊中國航空母艦。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航


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