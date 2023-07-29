全球經濟低迷，為何名牌奢侈品銷售額反而逆勢成長？
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儘管全球經濟充滿不確定性，全球奢侈品市場反而獲得強勁增長。有研究結果顯示，預計2023年第一季度個人奢侈品銷售額將比去年同期增長高達11％。哪個地區奢侈品市場格外火？在經濟低窘迫的時期，奢侈品為什麼能夠逆勢而上？
文：德國之聲中文網（德新社等）
諮詢公司Bain和義大利奢侈品協會Fondazione Altagamma的研究結果顯示，預計2023年第一季度個人奢侈品（包括服裝、鞋子、皮具、香水和珠寶）的銷售額將比去年同期增長高達11％。
研究還指出，2022年奢侈品銷售額達到了3450億歐元，創下歷史新高。相比2021年銷售額增長了約19％。根據目前的發展，預計2023財年銷售額將再次增長，增幅預計在5％至12％之間。到2030年，全球奢侈品市場規模甚至有望增長至5700億歐元，將會是2020年的一倍還多。
相比之下，作為全球最大的人道主義組織聯合國世界糧食計劃署，目前的預算僅相當於這個數字的五十分之一。
奢侈品市場的景氣發展，主要得益於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情限制解除後歐洲的旅遊業。不過奢侈品市場在不同地區也存在差異。歐洲市場和中國市場增長勢頭強勁，購買意願高漲，但美國的奢侈品的購買力波動相對更低。
大家為何愛買名牌？
經濟低迷的時期，大家為何愛買名牌？關於這個問題，市場專家也只能進行猜測。
許多經濟學家和分析人士認為，疫情是一個重要因素，人們高消費背後的想法是：生命苦短，讓我們享受吧。德國《時代周報》援引總部位於紐約的奢侈品協會（Luxury Institute）首席執行官佩德拉薩（Milton Pedraza）表示：「尤其在40到60歲之間的富裕人群中的許多人抱有這種想法。」
銷量增長同時也給奢侈品行業帶來了一個難題：他們在市場推出的產品越多，就越顯得該商品不那麼獨特。全球奢侈品巨頭LVMH集團主席阿爾諾對於這個問題有一個簡單的解決方案——提價。這位大亨在行業裡有著「穿著羊絨衫的狼」的外號。
以LV手提包為例，在2014年，大約半數的LV手提包售價低於1500歐元。到了2021年，在這個價格範圍內的僅有5款包包。例如，一款鱷魚皮的Capucines包售價高達7300美元。佩德拉薩對此表示：「手錶、珠寶或者某些頂級皮具被視為投資、傳家寶，而不再被僅僅看成是奢侈品。」
儘管世界上許多危機未解，經濟前景也並不明朗，但奢侈品行業增長似乎勢頭未減。根據Bain的數據，看起來奢侈品行業還會火相當長一段時間。根據預測，到2030年時將有比現在多1億人願意為昂貴物品買單。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：經濟低迷期 奢侈品為何能賣瘋了？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
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