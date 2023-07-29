全球經濟低迷，為何名牌奢侈品銷售額反而逆勢成長？

文：德國之聲中文網（德新社等）

諮詢公司Bain和義大利奢侈品協會Fondazione Altagamma的研究結果顯示，預計2023年第一季度個人奢侈品（包括服裝、鞋子、皮具、香水和珠寶）的銷售額將比去年同期增長高達11％。

研究還指出，2022年奢侈品銷售額達到了3450億歐元，創下歷史新高。相比2021年銷售額增長了約19％。根據目前的發展，預計2023財年銷售額將再次增長，增幅預計在5％至12％之間。到2030年，全球奢侈品市場規模甚至有望增長至5700億歐元，將會是2020年的一倍還多。

相比之下，作為全球最大的人道主義組織聯合國世界糧食計劃署，目前的預算僅相當於這個數字的五十分之一。

奢侈品市場的景氣發展，主要得益於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情限制解除後歐洲的旅遊業。不過奢侈品市場在不同地區也存在差異。歐洲市場和中國市場增長勢頭強勁，購買意願高漲，但美國的奢侈品的購買力波動相對更低。

大家為何愛買名牌？

經濟低迷的時期，大家為何愛買名牌？關於這個問題，市場專家也只能進行猜測。

許多經濟學家和分析人士認為，疫情是一個重要因素，人們高消費背後的想法是：生命苦短，讓我們享受吧。德國《時代周報》援引總部位於紐約的奢侈品協會（Luxury Institute）首席執行官佩德拉薩（Milton Pedraza）表示：「尤其在40到60歲之間的富裕人群中的許多人抱有這種想法。」

銷量增長同時也給奢侈品行業帶來了一個難題：他們在市場推出的產品越多，就越顯得該商品不那麼獨特。全球奢侈品巨頭LVMH集團主席阿爾諾對於這個問題有一個簡單的解決方案——提價。這位大亨在行業裡有著「穿著羊絨衫的狼」的外號。

以LV手提包為例，在2014年，大約半數的LV手提包售價低於1500歐元。到了2021年，在這個價格範圍內的僅有5款包包。例如，一款鱷魚皮的Capucines包售價高達7300美元。佩德拉薩對此表示：「手錶、珠寶或者某些頂級皮具被視為投資、傳家寶，而不再被僅僅看成是奢侈品。」

儘管世界上許多危機未解，經濟前景也並不明朗，但奢侈品行業增長似乎勢頭未減。根據Bain的數據，看起來奢侈品行業還會火相當長一段時間。根據預測，到2030年時將有比現在多1億人願意為昂貴物品買單。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：經濟低迷期 奢侈品為何能賣瘋了？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航