《恐龍變成鳥：從鳥巢看演化的故事》：為什麼恐龍滅絕了，而鳥類倖存下來？

文：鈴木守

下圖由上而下分別是：巨腿龍、科塔龍、冰冠龍、雙冠龍、南十字龍、曙奔龍、腿龍、畸齒龍、賴索托龍。

Photo Credit: 遠流

很久很久以前，恐龍曾經存在於地球上，而當時尚未出現鳥類。

如今雖然有鳥類，恐龍卻已經滅絕，不存在了。

一般認為鳥類是從恐龍演化出來的，

而且恐龍和鳥類都會築巢、下蛋和養育小孩。

所以如果能比較牠們的窩巢、蛋或育幼的方式有什麼差別，

或許就能明白為什麼恐龍滅絕了而鳥類倖存下來。

Photo Credit: 遠流

想像一下恐龍的窩巢

我們找到了慈母龍和其他許多大型恐龍窩巢的化石，所謂的窩巢，

指的就是下蛋的地方。

牠們應該是這樣下蛋的吧？

蛋具有豐富的營養，自然有敵人想要弄到這些蛋。照理說，

無論是什麼樣的父母，都會想辦法保護自己重要的蛋。

Photo Credit: 遠流

保護小孩

但是，如果敵人是比自己更巨大、更強壯的恐龍，不僅蛋有危險，自己也可能被吃掉。

於是，小型恐龍就需要在不容易被敵人發現的地方築巢下蛋吧，

比如說草叢中、水邊或樹上。

Photo Credit: 遠流 快逃啊～在這裡就放心了

可惜的是，我們一直沒有找到小型恐龍的窩巢化石。

而既然鳥類都在相同的地方築巢，不妨就從現今依然存在的鳥類思考看看。

從現存鳥巢思考

草叢中的鳥巢：在地上草叢築巢的鳥類包括銅長尾雉、灰胸竹雞和日本綠雉。

牠們打造平台狀的鳥巢，並蒐集枯葉或其他材料，避免鳥蛋滾了出去。

Photo Credit: 遠流

我的窩巢或許也是這一種

這種窩巢形狀的雛鳥屬於「早熟型」，不但有營養豐富且較大顆的卵黃，孵化時已經長了羽毛，馬上就能夠張開眼睛行走。雞的雛鳥就屬於這一類。

早熟鳥平常行走在地面覓食，很少飛行。不過被天敵攻擊的時候，還是可以跑步逃走或者直接飛離現場。

Photo Credit: 遠流 大家都會飛啊

有些小型恐龍的窩巢也是長這樣，在牠們逃跑、飛下坡道或衝上倒地樹木的過程中，或許得到了拍動翅膀的力量，有力量振翅也就能夠飛行了。

書籍介紹

本文摘錄自《恐龍變成鳥：從鳥巢看演化的故事》，遠流出版

作者：鈴木守

譯者：陳幼雯

一本從鳥巢形狀和築巢生態探索遠古世界的繪本，日本知名繪本作家暨鳥巢專家鈴木守，帶你走進恐龍演化成鳥類的神奇之旅

很久很久以前，地球上曾經存在著恐龍。但在6600萬年前，突然「轟」一聲，一顆超巨大隕石重擊地球，恐龍從此掰掰了。為什麼這場浩劫讓牠們因此滅絕，而鳥類卻倖存下來？一般認為鳥類的祖先是恐龍，這到底又是怎麼演化的？其實，從築巢、下蛋、育兒這些行為可以看出，恐龍和鳥類的關係匪淺……

●獨特視角解讀恐龍演化祕密

根據研究，現代鳥類是從恐龍演化而來，但恐龍究竟如何學會飛行，以及鳥類如何在大滅絕中倖存，這個問題仍然存在。知名繪本畫家、同時也是鳥巢研究家的鈴木守，在眾多鳥巢中發現了與人類母親懷孕的肚子形狀相似的窩巢，他很好奇這種鳥為什麼會做出這種形狀的巢，而這個疑惑也讓他想到了從恐龍到鳥類的演化。鈴木守認為，透過研究鳥巢、蛋及育兒方式的不同，或許就可以理解為什麼恐龍會滅絕而鳥類倖存下來，進而推斷出遠古時代恐龍演化的祕密。本書展現他獨特的視角，以全新的觀察剖析恐龍演化的奧祕。

●是科學繪本，也是鳥類與鳥巢圖鑑

本書除了有豐富的演化知識，鈴木守以充滿藝術性的繪圖，讓讀者看見生物的生存特性與自然的美，並透過簡單明瞭的文字，引導讀者走進動物的世界。既是一本科學繪本，也是精彩豐富的鳥類圖鑑。

●大自然生命教育的展現

恐龍因為巨大隕石的衝擊而滅絕，鳥類則存活下來，透過鈴木守的精緻繪筆與圖解，讀者們將看到各種生物拚命維護生命、養育後代的過程，也能體悟生物為求生存與大自然抗衡所做的努力。

Photo Credit: 遠流

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航