台灣知名演員李鴻其首部執導電影《愛是一把槍》，入圍威尼斯國際影評人週16年後首見
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《愛是一把槍》入圍了今年威尼斯影展國際影評人週單元，曾以《醉・生夢死》一炮而紅的李鴻其，目前正在進行此片的後製，而單元主席Beatrice Fiorentino表示：「李鴻其對於展現電影風格的成熟與電影知識的細節，讓我們驚豔無比。」
威尼斯影展專門發掘電影新秀的國際影評人週單元，昨（24）日公布片單，其中，由台灣演員轉戰導演的李鴻其，自編、自導、自演的首部劇情長片《愛是一把槍》（Love Is a Gun）入選，這是繼林靖傑導演的《最遙遠的距離》後，睽違16年再度有台灣電影入選此單元。
對於這部作品，李鴻其表示：「2020年新冠疫情爆發，演員的工作邀約通通戛然而止，這讓我有時間重新思索心中『電影』的樣貌。幾經思考之後，我覺得電影唯有親自拍出來，才能讓它的模樣更為清晰。於是我自己組了一個小團隊，在世界疫情最嚴重的時候走出家門，開始拍攝我人生的第一部電影長片。」
李鴻其在2015年正式演出電影作品，在張作驥的《醉・生夢死》中，飾演男主角「老鼠」而後一鳴驚人，《醉・生夢死》在該年從柏林影展電影大觀單元出發，而後回到台灣，風光拿下台北電影獎5項大獎，包含百萬首獎、最佳劇情長片、男主角、男配角、女配角。
初次演出劇情長片的李鴻其，也順利以出道作品獲得台北電影獎最佳男主角。至於《醉・生夢死》在該年台灣影壇造成獎項大熱，隨後至年底，入圍金馬獎最佳影片、導演、男主角、男配角、女配角等10項大獎，該年金馬獎的入圍數量，僅次於提名11項大獎的《刺客 聶隱娘》。
李鴻其也憑藉《醉・生夢死》入圍金馬獎最佳男主角、新演員兩項大獎，雖然最佳男主角的項目由《老炮兒》馮小剛抱回獎項，但李鴻其在新演員的獎項上，從《踏血尋梅》 白只、春夏等入圍者脫穎而出，獲得此殊榮。
在《醉・生夢死》之後，李鴻其也開啟了自身的演員之路，這幾年的演出作品，多數為中國電影，其中李鴻其與許多中國導演合作，包含董成鵬、韓傑、李霄峰、周楠等人，至於在2018年，李鴻其的國際影展生涯也展露頭角。
2018年，李鴻其交出兩部演員作品，包含與中國備受矚目的新銳導演畢贛合作《地球最後的夜晚》，本片入選了坎城影展一種注目單元；也與馬來西亞導演何蔚庭合作《幸福城市》，本片入選了多倫多影展，最終甚至於「站台」單元獲得評審團主席李滄東的青睞，拿下首獎。
而《地球最後的夜晚》以及《幸福城市》，在2018年皆入圍了多項金馬獎，李鴻其也憑藉《幸福城市》角逐該屆最佳男配角，但最終由《翠絲》袁富華抱回獎項。
從2015年開始，綜觀李鴻其至今的演藝生涯，皆為擔任「演員」身份，而今年，李鴻其以「導演」身份，交出了首部劇情長片《愛是一把槍》，頗有柯震東去（2022）年轉戰導演職交出《黑的教育》的意味，雖然李鴻其與柯震東的導演處女作的首映起點相異，但皆是演而優則導的例子。
《愛是一把槍》入圍了今（2023）年威尼斯影展國際影評人週單元，同時也能角逐最佳首部電影的「未來之獅獎」（Lion of the Future）。李鴻其目前正在進行此片的後製，而《愛是一把槍》確定將於9月4日於義大利威尼斯影展舉行世界首映。
而威尼斯影展影評人週選片主席與團隊，在看完《愛是一把槍》後一致通過，馬上發出邀請，成為最早獲選的作品之一。單元主席Beatrice Fiorentino表示：「我們深愛這部充滿新意、生猛且活力滿滿的首部作品。李鴻其對於展現電影風格的成熟與電影知識的細節，讓我們驚豔無比。」
威尼斯影展國際影評人週單元，多年來發掘無數新秀，而後這匹新秀也不乏成為世界名導，包含麥可李（Mike Leigh）、肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）、奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）等人；至於之前入選此單元的台灣導演，則有鄭文堂、鄭有傑等人。
除了李鴻其主演之外，《愛是一把槍》另一名主演為台灣演員林映唯，故事圍繞在一位綽號叫「蕃薯」的小鎮青年。剛剛出獄的他，想要開始嶄新的人生卻處處碰壁、毫無進展，只能在夏天的海邊做些不賺錢的生意。過去的人事物，像是幽魂般纏繞著他：從未出現的「老大」、負債累累的老媽，以及超會製造麻煩的老友「帽子」等。想要人生重開機的蕃薯，要如何擺脫過去、安穩度日？
《愛是一把槍》由念白電影與南川上電影出品，威尼斯影展首映過後，預計將於12月在台上映。
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核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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