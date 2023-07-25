台灣知名演員李鴻其首部執導電影《愛是一把槍》，入圍威尼斯國際影評人週16年後首見

威尼斯影展專門發掘電影新秀的國際影評人週單元，昨（24）日公布片單，其中，由台灣演員轉戰導演的李鴻其，自編、自導、自演的首部劇情長片《愛是一把槍》（Love Is a Gun）入選，這是繼林靖傑導演的《最遙遠的距離》後，睽違16年再度有台灣電影入選此單元。

對於這部作品，李鴻其表示：「2020年新冠疫情爆發，演員的工作邀約通通戛然而止，這讓我有時間重新思索心中『電影』的樣貌。幾經思考之後，我覺得電影唯有親自拍出來，才能讓它的模樣更為清晰。於是我自己組了一個小團隊，在世界疫情最嚴重的時候走出家門，開始拍攝我人生的第一部電影長片。」

Photo Credit: 好威映像提供 李鴻其首部執導作品《愛是一把槍》國際版海報

李鴻其在2015年正式演出電影作品，在張作驥的《醉・生夢死》中，飾演男主角「老鼠」而後一鳴驚人，《醉・生夢死》在該年從柏林影展電影大觀單元出發，而後回到台灣，風光拿下台北電影獎5項大獎，包含百萬首獎、最佳劇情長片、男主角、男配角、女配角。

初次演出劇情長片的李鴻其，也順利以出道作品獲得台北電影獎最佳男主角。至於《醉・生夢死》在該年台灣影壇造成獎項大熱，隨後至年底，入圍金馬獎最佳影片、導演、男主角、男配角、女配角等10項大獎，該年金馬獎的入圍數量，僅次於提名11項大獎的《刺客 聶隱娘》。

李鴻其也憑藉《醉・生夢死》入圍金馬獎最佳男主角、新演員兩項大獎，雖然最佳男主角的項目由《老炮兒》馮小剛抱回獎項，但李鴻其在新演員的獎項上，從《踏血尋梅》 白只、春夏等入圍者脫穎而出，獲得此殊榮。

在《醉・生夢死》之後，李鴻其也開啟了自身的演員之路，這幾年的演出作品，多數為中國電影，其中李鴻其與許多中國導演合作，包含董成鵬、韓傑、李霄峰、周楠等人，至於在2018年，李鴻其的國際影展生涯也展露頭角。

2018年，李鴻其交出兩部演員作品，包含與中國備受矚目的新銳導演畢贛合作《地球最後的夜晚》，本片入選了坎城影展一種注目單元；也與馬來西亞導演何蔚庭合作《幸福城市》，本片入選了多倫多影展，最終甚至於「站台」單元獲得評審團主席李滄東的青睞，拿下首獎。

而《地球最後的夜晚》以及《幸福城市》，在2018年皆入圍了多項金馬獎，李鴻其也憑藉《幸福城市》角逐該屆最佳男配角，但最終由《翠絲》袁富華抱回獎項。

從2015年開始，綜觀李鴻其至今的演藝生涯，皆為擔任「演員」身份，而今年，李鴻其以「導演」身份，交出了首部劇情長片《愛是一把槍》，頗有柯震東去（2022）年轉戰導演職交出《黑的教育》的意味，雖然李鴻其與柯震東的導演處女作的首映起點相異，但皆是演而優則導的例子。



Photo Credit: 牽猴子提供 李鴻其

《愛是一把槍》入圍了今（2023）年威尼斯影展國際影評人週單元，同時也能角逐最佳首部電影的「未來之獅獎」（Lion of the Future）。李鴻其目前正在進行此片的後製，而《愛是一把槍》確定將於9月4日於義大利威尼斯影展舉行世界首映。

而威尼斯影展影評人週選片主席與團隊，在看完《愛是一把槍》後一致通過，馬上發出邀請，成為最早獲選的作品之一。單元主席Beatrice Fiorentino表示：「我們深愛這部充滿新意、生猛且活力滿滿的首部作品。李鴻其對於展現電影風格的成熟與電影知識的細節，讓我們驚豔無比。」

威尼斯影展國際影評人週單元，多年來發掘無數新秀，而後這匹新秀也不乏成為世界名導，包含麥可李（Mike Leigh）、肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）、奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）等人；至於之前入選此單元的台灣導演，則有鄭文堂、鄭有傑等人。

除了李鴻其主演之外，《愛是一把槍》另一名主演為台灣演員林映唯，故事圍繞在一位綽號叫「蕃薯」的小鎮青年。剛剛出獄的他，想要開始嶄新的人生卻處處碰壁、毫無進展，只能在夏天的海邊做些不賺錢的生意。過去的人事物，像是幽魂般纏繞著他：從未出現的「老大」、負債累累的老媽，以及超會製造麻煩的老友「帽子」等。想要人生重開機的蕃薯，要如何擺脫過去、安穩度日？

《愛是一把槍》由念白電影與南川上電影出品，威尼斯影展首映過後，預計將於12月在台上映。

Photo Credit: 好威映像提供 《愛是一把槍》劇照

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺