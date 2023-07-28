德國就醫經驗：人在昏迷財務追錢，每天接到最多的「關心」是醫院催繳電話

捷克染疫，氣喘不止

台灣朋友與先生最近來歐洲浪漫旅遊，先生不幸在捷克旅遊時染疫COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。原本三年前就有多發性骨髓瘤的他，在台灣接受治療後病情穩定，卻在染疫後一直無法復原，斷續發高燒、噁心頭暈。

難得來歐洲，快篩一條線後，朋友先生憑著意志力，堅持要帶友人完成既定的旅遊目標，租著車繼續往德國南部最美的景點國王湖開。數小時開車耗盡體力，隔天他氣喘不止。友人身為護理師，見先生氣喘不止即斷然要求停止旅遊，請他慢慢開車到我住的城市接受治療。

回本城的路上，友人先生氣喘加劇，好幾次握住妻子的手，幾乎斷氣。一路上忍住身體不適，走走停停，終於到達我家門口。我先生見狀隨即接過方向盤，直奔醫院急診。

台灣醫療保險不承認

到了急診處友人拿出在台灣投保申根國家醫療保險證明，醫院查對後不接受，隨即要求先繳150歐元，才願意收案。這時病患坐在輪椅上氣喘吁吁，完全說不出話，超過半小時的急診處等待，因尚未繳費而無人過問。繳過急診看診費用後，約一刻鐘左右，才姍姍來遲地出現醫師探視，在急診室初步評估後住院。

留了一夜觀察病房後，病情惡化。為達有效醫療與緊急救護，醫師提出要經口插管使用呼吸器並做人工昏迷，讓病人可以在昏迷中減少需氧量，並讓吸入的氧氣充分擴及患者肺葉。在徵求病患同意後，下午隨即轉送加護病房。

人在昏迷，財務追錢

人體因為血液中氧氣不足，自然就會造成氣喘。若嚴重血氧不足，導致腦中氧氣不足時，人最終就會死亡。根據本城醫院診斷，友人先生是染疫後所造成的嚴重型肺炎並具傳染力，開始探病時，每個人進出病房都需嚴守傳染病的防護措施。

人工昏迷跟昏迷是一樣的，只是一個必須深度麻醉來達到昏迷的狀態。醫師解釋，病情不樂觀，救活機率只有50％。如果人工昏迷供氧還不能提高病患的血氧，下一步就要考慮要用人工肺，也就是肺功能衰竭時，是把呼吸功能交由體外機器，讓病患的肺充分休息，靜待恢復。