德國就醫經驗：人在昏迷財務追錢，每天接到最多的「關心」是醫院催繳電話
我們想讓你知道的是
從住院的第一天開始，財務部門就要我的朋友繳3500歐元，說是預收七天醫療費用。刷卡繳費後，過三天又急電說加護病房收費要1萬5000歐元。友人要我告知財務部門有申根旅遊醫療保險，醫院硬說不承認也不接受，並要求友人一定隔天就來繳費。
捷克染疫，氣喘不止
台灣朋友與先生最近來歐洲浪漫旅遊，先生不幸在捷克旅遊時染疫COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。原本三年前就有多發性骨髓瘤的他，在台灣接受治療後病情穩定，卻在染疫後一直無法復原，斷續發高燒、噁心頭暈。
難得來歐洲，快篩一條線後，朋友先生憑著意志力，堅持要帶友人完成既定的旅遊目標，租著車繼續往德國南部最美的景點國王湖開。數小時開車耗盡體力，隔天他氣喘不止。友人身為護理師，見先生氣喘不止即斷然要求停止旅遊，請他慢慢開車到我住的城市接受治療。
回本城的路上，友人先生氣喘加劇，好幾次握住妻子的手，幾乎斷氣。一路上忍住身體不適，走走停停，終於到達我家門口。我先生見狀隨即接過方向盤，直奔醫院急診。
台灣醫療保險不承認
到了急診處友人拿出在台灣投保申根國家醫療保險證明，醫院查對後不接受，隨即要求先繳150歐元，才願意收案。這時病患坐在輪椅上氣喘吁吁，完全說不出話，超過半小時的急診處等待，因尚未繳費而無人過問。繳過急診看診費用後，約一刻鐘左右，才姍姍來遲地出現醫師探視，在急診室初步評估後住院。
留了一夜觀察病房後，病情惡化。為達有效醫療與緊急救護，醫師提出要經口插管使用呼吸器並做人工昏迷，讓病人可以在昏迷中減少需氧量，並讓吸入的氧氣充分擴及患者肺葉。在徵求病患同意後，下午隨即轉送加護病房。
人在昏迷，財務追錢
人體因為血液中氧氣不足，自然就會造成氣喘。若嚴重血氧不足，導致腦中氧氣不足時，人最終就會死亡。根據本城醫院診斷，友人先生是染疫後所造成的嚴重型肺炎並具傳染力，開始探病時，每個人進出病房都需嚴守傳染病的防護措施。
人工昏迷跟昏迷是一樣的，只是一個必須深度麻醉來達到昏迷的狀態。醫師解釋，病情不樂觀，救活機率只有50％。如果人工昏迷供氧還不能提高病患的血氧，下一步就要考慮要用人工肺，也就是肺功能衰竭時，是把呼吸功能交由體外機器，讓病患的肺充分休息，靜待恢復。
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。