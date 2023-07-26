柯文哲2024贏定了？想跨入濁水溪以南，民眾黨的「陸軍」在哪裡？

文：劉燕婷

6月以來，柯文哲已在多份民調中領先侯友宜，穩居第二，甚至在部分民調中躍升第一，似有超越賴清德之勢。從「陪榜王」到「坐二望一」，柯文哲的崛起既有形勢因素，也受宣傳催化。

首先是台灣的政治形勢。在民進黨一側，賴清德被蔡英文執政拖累，身負物價飆漲、光電弊案、台海緊張等政治枷鎖，其民調雖穩定領先、未見暴跌，卻似乎已到頂點，難再更上層樓；接著是國民黨，經歷2022年選舉大勝後，藍營再度發揮一手好牌打到爛的「優良傳統」，先是在初選階段上演「郭侯相爭」的分裂大戲，又在朱立倫宣布徵召侯友宜後，出現地方派系與黨中央互鬥的「換侯」亂流，侯友宜的模糊立場更是激怒大批深藍選民，民調自5月下旬起便持續墊底，至今未能起死回生。

如此情勢，讓柯文哲的宣傳戰有了發揮空間。第一，柯文哲通過猛轟民進黨「墮落」，吸引到大批期待「理想政治」的淺綠、中間選民；第二，柯文哲敢於觸碰深藍板塊，拋出重啟兩岸服貿談判、修建金廈大橋等話題，更延續此前「兩岸一家親」的政治基調，主張務實處理與北京的關係，吸引到部分討厭侯友宜的藍營選民；第三，柯文哲團隊熟稔網路宣傳，頻繁發布各種梗圖視頻，形塑柯文哲妙語如珠、清新幽默、學問淵博的網路形象，吸引了大批年輕選民。

一時之間，橫跨藍綠的民調版圖，讓柯文哲風頭無兩。但正如賴清德與侯友宜皆有弱點，看似選情大好的柯文哲，其實也暗藏隱憂，那便是雖有高民調「空軍」，卻極度缺乏藍綠皆有的強大「陸軍」，也就是黨的基層組織。

「跨不過濁水溪以南」的警訊

近期的「董事長開講」風波尤其明顯。

自2024選戰開跑以來，《美麗島電子報》董事長吳子嘉便與賴清德之外的幾位候選人進行合作，舉辦「董事長開講」粉絲見面會。而作為選舉造勢的一環，現場報名情況、線上觀看人數、觀眾贊助金額、候選人問答表現，皆是各界觀察指標。其中侯友宜原本預定舉辦3場，卻在5月20日新北場、27日高雄場後，因「候選人現場表現不理想」，而取消第三場，此後便進入民調墊底的低迷狀態；而外界看好的的柯文哲，挾「坐二望一」姿態在7月9日舉辦第一場，得到了全網的熱情迴響，卻在13日傳出，原本預定舉辦的22日高雄場取消，且往後也不會再辦。

據吳子嘉表示，取消原因是民眾報名並不踴躍。其指出，高雄場早在7月1日便開放報名，但最後1800人的座位只有660人報名，連一半都坐不滿，自己早向柯文哲反映「高雄場網路報名不理想」，希望能見面討論，卻等了3天都無回覆，只好傳訊告知柯取消舉辦高雄場，而柯也在LINE中回覆「當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」顯然對於活動的取消沒有異議。

但此後民眾黨發言人的說法點燃了吳子嘉怒火，後者認為前者在對外說明中，絕口不提高雄場的真實報名狀況，卻公開影射自己「是為幫郭台銘才放生柯文哲」，顯然是想轉移焦點。吳子嘉因而公布與柯文哲的前述對話截圖，並痛批「全台灣就柯文哲敢不回也不接我電話，發言人還敢出來抹黑，這個爛黨自己沒有能力過濁水溪以南，還不找粉絲、不自己去推動，太傲慢了。」

當然，就筆者瞭解，吳柯衝突還牽涉其他因素，這才導致雙方都無意搶救報名不理想的高雄場，並讓衝突浮上檯面，斷絕以後再合作的可能。但從吳子嘉出示的ACCUPASS報名系統後台截圖來看，高雄場報名確實悽慘，且與侯友宜的情況相較更是弔詭。

因為5月27日侯友宜高雄場舉辦時，《美麗島電子報》早已做出侯友宜墊底的最新民調，也就是在29日公布的首份柯文哲對侯友宜「死亡交叉」，且國民黨也早已不是高雄執政黨，卻還是能動員出滿座的報名結果；而在柯文哲這邊，7月1日高雄場開放報名時，柯早已是「坐二望一」的熱門人選，卻連一半席次都坐不滿，足見吳子嘉所謂「沒有能力過濁水溪以南」的批評雖有誇大之嫌，卻也不全是空穴來風。

歸根結柢，基層組織還是扮演了重要角色。國民黨雖無法攻克高雄、台南等深綠選區的縣市長選舉，卻在當地擁有強大立委、議員、村里長基層系統，能在需要時動員「陸軍」出戰，這才會有侯友宜即便墊底都能滿座的報名結果；而民眾黨空有第三大黨、甚至某些民調第二大黨的支持度，「空軍」表現亮眼，卻顯然極缺「陸軍」，無法深入中南部基層、進行選舉動員，這才會有高民調低報名的反差。

當然此前也有多份民調顯示，柯文哲在中南部頗有支持度，不僅超越侯友宜，甚至在某些地方超越賴清德，似乎能夠「南北通吃」；但由此次風波來看，在未經動員的情況下，南部「有行動力的柯粉」似乎不多。

而選舉勝負，說穿了還是票多的贏、票少的輸，柯文哲如今民調形勢確實大好，但高民調只能說明「空軍」宣傳戰的成功，足以動員民眾在調查中表態，卻不能等同已經說服民眾出門投票，而後者往往需要政黨的地方組織強力動員，以「陸軍」催出選票，才能化民調為現實，否則便容易出現「萬人響應、一人到場」的尷尬，而由民眾黨缺乏基層組織來看，這很明顯會是柯文哲的一大硬傷。

民眾黨沒有藍綠的基層組織實力

回顧台灣的政黨基層組織變遷，當中雖涉及藍綠板塊的轉移，卻不離一個核心運作邏輯：「恩庇與侍從」，也就是掌權的「恩庇者」提供利益與特權，換取地方「侍從」的支持與忠誠，套用在政黨組織，便是黨中央與地方派系。