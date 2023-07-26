柯文哲2024贏定了？想跨入濁水溪以南，民眾黨的「陸軍」在哪裡？
我們想讓你知道的是
柯文哲當然是有魅力的候選人，民調表現也十分亮眼，但選舉的陸戰重頭戲尚未登場，如果柯文哲始終無法說服國民黨協助，不論眼下民調再怎麼高，未來恐怕都會被金權政治的現實一棒打回原形。
文：劉燕婷
6月以來，柯文哲已在多份民調中領先侯友宜，穩居第二，甚至在部分民調中躍升第一，似有超越賴清德之勢。從「陪榜王」到「坐二望一」，柯文哲的崛起既有形勢因素，也受宣傳催化。
首先是台灣的政治形勢。在民進黨一側，賴清德被蔡英文執政拖累，身負物價飆漲、光電弊案、台海緊張等政治枷鎖，其民調雖穩定領先、未見暴跌，卻似乎已到頂點，難再更上層樓；接著是國民黨，經歷2022年選舉大勝後，藍營再度發揮一手好牌打到爛的「優良傳統」，先是在初選階段上演「郭侯相爭」的分裂大戲，又在朱立倫宣布徵召侯友宜後，出現地方派系與黨中央互鬥的「換侯」亂流，侯友宜的模糊立場更是激怒大批深藍選民，民調自5月下旬起便持續墊底，至今未能起死回生。
如此情勢，讓柯文哲的宣傳戰有了發揮空間。第一，柯文哲通過猛轟民進黨「墮落」，吸引到大批期待「理想政治」的淺綠、中間選民；第二，柯文哲敢於觸碰深藍板塊，拋出重啟兩岸服貿談判、修建金廈大橋等話題，更延續此前「兩岸一家親」的政治基調，主張務實處理與北京的關係，吸引到部分討厭侯友宜的藍營選民；第三，柯文哲團隊熟稔網路宣傳，頻繁發布各種梗圖視頻，形塑柯文哲妙語如珠、清新幽默、學問淵博的網路形象，吸引了大批年輕選民。
一時之間，橫跨藍綠的民調版圖，讓柯文哲風頭無兩。但正如賴清德與侯友宜皆有弱點，看似選情大好的柯文哲，其實也暗藏隱憂，那便是雖有高民調「空軍」，卻極度缺乏藍綠皆有的強大「陸軍」，也就是黨的基層組織。
「跨不過濁水溪以南」的警訊
近期的「董事長開講」風波尤其明顯。
自2024選戰開跑以來，《美麗島電子報》董事長吳子嘉便與賴清德之外的幾位候選人進行合作，舉辦「董事長開講」粉絲見面會。而作為選舉造勢的一環，現場報名情況、線上觀看人數、觀眾贊助金額、候選人問答表現，皆是各界觀察指標。其中侯友宜原本預定舉辦3場，卻在5月20日新北場、27日高雄場後，因「候選人現場表現不理想」，而取消第三場，此後便進入民調墊底的低迷狀態；而外界看好的的柯文哲，挾「坐二望一」姿態在7月9日舉辦第一場，得到了全網的熱情迴響，卻在13日傳出，原本預定舉辦的22日高雄場取消，且往後也不會再辦。
據吳子嘉表示，取消原因是民眾報名並不踴躍。其指出，高雄場早在7月1日便開放報名，但最後1800人的座位只有660人報名，連一半都坐不滿，自己早向柯文哲反映「高雄場網路報名不理想」，希望能見面討論，卻等了3天都無回覆，只好傳訊告知柯取消舉辦高雄場，而柯也在LINE中回覆「當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」顯然對於活動的取消沒有異議。
但此後民眾黨發言人的說法點燃了吳子嘉怒火，後者認為前者在對外說明中，絕口不提高雄場的真實報名狀況，卻公開影射自己「是為幫郭台銘才放生柯文哲」，顯然是想轉移焦點。吳子嘉因而公布與柯文哲的前述對話截圖，並痛批「全台灣就柯文哲敢不回也不接我電話，發言人還敢出來抹黑，這個爛黨自己沒有能力過濁水溪以南，還不找粉絲、不自己去推動，太傲慢了。」
當然，就筆者瞭解，吳柯衝突還牽涉其他因素，這才導致雙方都無意搶救報名不理想的高雄場，並讓衝突浮上檯面，斷絕以後再合作的可能。但從吳子嘉出示的ACCUPASS報名系統後台截圖來看，高雄場報名確實悽慘，且與侯友宜的情況相較更是弔詭。
因為5月27日侯友宜高雄場舉辦時，《美麗島電子報》早已做出侯友宜墊底的最新民調，也就是在29日公布的首份柯文哲對侯友宜「死亡交叉」，且國民黨也早已不是高雄執政黨，卻還是能動員出滿座的報名結果；而在柯文哲這邊，7月1日高雄場開放報名時，柯早已是「坐二望一」的熱門人選，卻連一半席次都坐不滿，足見吳子嘉所謂「沒有能力過濁水溪以南」的批評雖有誇大之嫌，卻也不全是空穴來風。
歸根結柢，基層組織還是扮演了重要角色。國民黨雖無法攻克高雄、台南等深綠選區的縣市長選舉，卻在當地擁有強大立委、議員、村里長基層系統，能在需要時動員「陸軍」出戰，這才會有侯友宜即便墊底都能滿座的報名結果；而民眾黨空有第三大黨、甚至某些民調第二大黨的支持度，「空軍」表現亮眼，卻顯然極缺「陸軍」，無法深入中南部基層、進行選舉動員，這才會有高民調低報名的反差。
當然此前也有多份民調顯示，柯文哲在中南部頗有支持度，不僅超越侯友宜，甚至在某些地方超越賴清德，似乎能夠「南北通吃」；但由此次風波來看，在未經動員的情況下，南部「有行動力的柯粉」似乎不多。
而選舉勝負，說穿了還是票多的贏、票少的輸，柯文哲如今民調形勢確實大好，但高民調只能說明「空軍」宣傳戰的成功，足以動員民眾在調查中表態，卻不能等同已經說服民眾出門投票，而後者往往需要政黨的地方組織強力動員，以「陸軍」催出選票，才能化民調為現實，否則便容易出現「萬人響應、一人到場」的尷尬，而由民眾黨缺乏基層組織來看，這很明顯會是柯文哲的一大硬傷。
民眾黨沒有藍綠的基層組織實力
回顧台灣的政黨基層組織變遷，當中雖涉及藍綠板塊的轉移，卻不離一個核心運作邏輯：「恩庇與侍從」，也就是掌權的「恩庇者」提供利益與特權，換取地方「侍從」的支持與忠誠，套用在政黨組織，便是黨中央與地方派系。
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購