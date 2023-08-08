《異國兩制》：香港病毒論——流著「中國血液」，但又被「西方」汙染？

文：凱大熊（Kevin Carrico）

第三章 宛若國度：港中關係的知識／權力

香港病毒論：一體兩制

中國御用學者討論港獨運動時，最讓人不舒服的比喻就是把它說成病毒、癌症或各種生物性的災害。最早使用這類意象的依然是祝捷跟章小杉，他們永遠走在最前面，二○一六年就把當時初露鋒芒的港獨說成感染年輕人的「病毒」。到了二○一九年，李沁在《港澳研究》中把港獨形容為癌症，「近年來，『港獨』問題逐步由個別行為演變為成立『港獨』政黨團體的政治行為、由『本土主義』的社會思潮發展為『城邦自治』的理論體系，成為破壞香港繁榮穩定的毒瘤。」

中國官方媒體在描述港毒的時候也經常使用諧音，把「港讀」說成「港毒」。例如，北京當局在香港設立的新聞入口網站《點新聞》上有一幅諷刺漫畫寫著：「嘿，我來這裡噴一些毒！」這些譬喻都把人民的政治判斷曲解成注定會傷害身體的疾病，藉此將港獨思想家和運動志士定調成社會中的毒瘤亂源，以及國家免疫系統需要立刻對抗消滅的對象。更重要的是，這些譬喻暗示了內在與外在、本質與變化、復原與惡化之間的關係，都像生物一樣注定無法改變。中國腦中幻想的港中衝突變成了一種宿命。

每個社會都有認同與差異的問題，而這類問題很容易落入生物性的譬喻。人類經常認為每個人的認同都反映了那個人的內在本質，以為不同群體間的關係來自群體間的生物性差異。其中一個最常見的譬喻就是種族，人們經常以為不同種族天生不同，同一種族必有相似。目前還沒有足夠多的人從這個角度研究港中關係。正如本書第一章所言，北京口中的香港主權就來自北京幻想出來的種族本質論，認為世界各地的華人後裔都流著「中國血液」，無論在社會中處於怎樣的地位，都是天生的中國人。把香港當成中國不可分割的一部分，自然也是基於這類種族想像。

在這種想像中，香港人既是中國人，又不是真正的中國人，因為他們雖然天生流著「中國血液」，但又被「西方」汙染。至少從改革開放初期開始，中國共產黨和中共政府就一直提倡一種官方身分，這種身分的特徵是中國的政治與社會環境與「西方」不同，因為「西方」被視為是無秩序的汙染源。透過這樣的二元對立，中國把官方建構的中國身分與小鼻子小眼睛的政治視野，說成了中國人純潔無邪、團結驕傲的象徵。

雖然這種敘事主要是用來影響國內，讓中國人把國家跟社會綁在一起，在意識形態上相信各地的人沒什麼差異，但這種敘事也深遠影響了港中關係，因為香港曾被殖民，很多地方都帶著「西方遺毒」。中國在官方描述中經常表示，形塑香港今日樣貌的許多因素都「很不中國」，很不自然。在這種敘事下，就連香港血液中流動的華人基因也因為偏離中國的常軌而變得殘缺而畸形。

香港的歷史證明規範是建立起來的，一個人的生物特徵既不能決定他的身分認同，也無法決定他的政治傾向。無論香港的「中國血液」有沒有被外人汙染，都證明了中共黨國的那套本質決定論只是幻想，五千年來的歷史除了演變出中國目前的政治制度以外，還可以演變出很多其他的版本。就連中國官方在國內形塑的文化與身分，本身也跟「畸形」的香港一樣明顯受到歷史因素影響，沒有哪個版本比較真實。

中國目前的崛起讓人很容易聽到中國就想到中國政府的霸權，但我們這些受過人類學訓練的人都知道，在近代歷史上，人們心中的中國其實比較接近香港的新界，而不是那個北方的政權。這類國家或民族的形象在不同時代本來就會有所變化，但中國中央政府認為它們永遠不變，中國遠從黃帝以降就只有一種真實樣貌。在這種假設下，香港的歷史經驗變成一個威脅，會讓人懷疑四海一心亙古不變的本質論，轉而接受因時而異的建構論。所以中國必須搬出一套隱喻，把香港特有的性質說成危險的基因突變。

二○○四年，中國人大常委前副委員長成思危在一群香港香島中學的學生面前，直接說某些香港人已經成了「香蕉」：雖然外表是黃色的中國人，內心卻是白色的西方人。這種說法把殖民經驗說成了身體特徵，把香港在歷史因緣之下產生的獨特社會政治傳統說成了畸形的內在分裂，把香港的「一國兩制」說成了病態的「一體兩制」（One Body, Two Systems）。

這種突變深埋在每個香港人的皮膚之下，像癌細胞一樣日夜不息向外擴散，吞噬它的宿主。成思危甚至說，這些「中華民族的罪人」到了最後會開始漂白自己的膚色，徒勞無功地想成為白人。因為中國政府相信，中國人只能有一種樣貌，如果內心已受汙染，最後就會連炎黃子孫的肉身都要捨棄。

這種說法認為，沒有人能夠否認自己的根，甚至越是否定，血液中的根源顯露得越是明顯。李優坤在二○一七年的《中國共產黨新疆生產建設兵團黨校學報》上發表了〈香港重建中國認同中的殖民情結探析〉，主張雖然香港人不願意承認自己的中國身分，但這其實只是一種殘缺的「封建」遺緒，香港人之所以如此，只是因為當地的封建遺緒還沒有像內地一樣由強大、光榮和正確的黨清掃乾淨。他說：「中國封建文化的權威崇拜，加劇了一些香港人對西方政治、經濟模式的崇拜，以及對西方建構的大陸中國形象的厭惡。權威就是使人信從的力量和威望。」

李優坤的說法和陳雲完全相反，陳雲認為香港保留了最完整的華夏文化，沒有被中共的文化政策玷汙；李優坤則聲稱香港沒有經過中國共產黨的「反封建」洗禮，留下了中國文化中最糟糕的部分。李優坤這篇論文發表在官方認可並嚴加掌控的學術期刊上，並對港中關係產生了兩項重要影響。影響之一，把香港特有的文化與身分認同，從進步的象徵打成了退步的證據。影響之二，讓人開始宣稱香港人體內的中國血液無可否認，港人越是否認自己與生俱來的中國身分，就越證實自己是中華文化的子孫，而且還是延續了最低劣最墮落的封建部分。