認識「自由潛水」的魅力：和「水肺潛水」有何不同？教練私心推薦的潛點有哪些？各種QA一次看

在講求工作與生活達到平衡的現代，許多人選擇戶外活動作為自己生活的調劑，當中有些人選擇登山、露營，也有人喜歡前往親近大海。而在眾多海濱活動當中，「自由潛水」這項極限運動成為許多人的選擇。在今（2023）年7月，《國家地理》（National Geographic）雜誌網站便以專文介紹台灣成為自由潛水愛好者的聖地。

究竟自由潛水的魅力在哪裡？玩家、教練私心推薦的潛點有哪些？要如何盡興又能確保安全？而欲從事這項活動，花費大約多少費用是較為合理的呢？

Photo Credit: 古家萱

如果想要的是「靜心」，去學自由潛水

自由潛水玩家家萱，自2019年便開始接觸這項極限運動。謙稱自己只是fun-diving的她，目前仍保持每年都下水的習慣，除了第一年練習多在北部，之後幾年則喜歡前往外島。

家萱一開始接觸這項活動的契機，是想打發周末的時間，「因為我失戀了，沒有事情做。」

因為周圍有朋友是水肺教練，家萱一開始想學的其實是水肺，「但是那個朋友跟我說，如果我是想要『靜心』的話，推薦我去學自由潛水。」當時那位教練朋友解釋，水肺會比較像是學習如何操作那套維生系統兼海底觀光，但是自由潛水本身則需要花很多時間練習，有點像心靈瑜珈。

「之前在上課的時候教練也提過，如果在水中思緒越亂，身體的耗氧量就會越大。」其實許多自潛玩家同時也會練習冥想或是瑜珈，讓自己安靜下來，平靜下潛。

在通過學科和術科的訓練，家萱還練習了大約半個月的時間才能比較順利的下潛。「我當初遇到比較大的問題是『卡平壓』......因為在水下會有水壓，耳膜會被推進去，為了不讓耳膜受傷，要練習怎麼把空氣從口腔頂到耳膜，把你的耳膜頂出去。」然而和水肺潛水正身下水不同，自由潛水需要以頭下腳上的方式下水，讓平壓變得較為困難。

「很有趣的是，自由潛水下潛的方式叫做『躬身下潛』，你要先彎腰讓頭頂朝下，下到一個深度之後再把腳伸直往上，有點像是一個90度鞠躬的概念。」家萱說，在路面上前進的方向是眼睛看的方向，但在海底你前進的方向是你的頭頂。但是剛開始因為害怕，總是忍不住想要抬頭，讓身體不是垂直的，就容易被浮力頂上來而下不去。

「我一開始這件事情做得很不好，直到有一次海上狀況很好，四周都很安靜，我趴在海上做了很久的呼吸準備，然後下潛......那個當下的感覺是我把自己交給了大海。」或許也是巧合，但家萱覺得「躬身下潛」這個名字，有如要人謙卑的面對大海，以不去對抗大自然的姿態將自己交出去，便能很平靜的下去大海當中。

「當身處在大海當中，從海底向上看可以看見一束一束太陽撒下，有如上帝光，四周完全平靜沒有聲音，甚至沒有呼吸，就像你暫時把自己和世界分開。」

學會自由潛水，意外改善了對身體的焦慮

對於學會自由潛水這件事情，除了因為新技能帶來的自信，家萱覺得對自己帶來較大影響的是對於「身體焦慮」的改善

「我覺得我以前是對身材或是身體比較焦慮的人，但是去海邊你就發現大家都穿泳衣或比基尼走來走去、做自己的事，根本沒有人在注意你今天多了一份肥肉......而且通常去海邊東西都丟在岸上，所以也不會帶手機，去到那邊會發現大家都跟這些科技產品切斷，看起來都相當自在。」

比起與朋友至海邊戲水挑泳衣時對自己的身材挑三減四，家萱發現自己在習慣自由潛水這樣的環境之後，開始慢慢接受「我身體就是長這樣」的感覺，「比起身材，反而會更在意的是我要不要穿長袖，因為不想被水母電。」家萱笑著說。

Photo Credit: 古家萱

認識自由潛水：QA一次看

在看完自由潛水的魅力，你是否也心動了呢？這項極限運動該如何挑選好的教練、如何確保安全，台灣各潛點又分別有哪些特色？一般情況下玩家會需要花費多少錢？以下整理一次看。

接觸自由潛水之前，需要很會游泳嗎？

家萱說：「其實我之前有查過很多資料，網路上很多人說不會游泳也沒關係，畢竟游泳技能像是換氣在海底不會需要，腳踢水踢得不好也會有蛙鞋輔助。但我自己會覺得還是要會游泳，或至少不怕水會比較好一點，因為海上可以發生的狀況實在太多了。」當遇到狀況時，至少要能不怕水才能冷靜處理，避免因為情緒導致遇到的狀況惡化。

如何挑選教練？整個訓練到下水大約需要多少費用？

劉宇芳教練表示，若不談促銷價格或團報優惠，學習自由潛水較為合理的總價格，約會落在每個人1萬2000元到1萬4000元之間。

「其實現在教練的資訊並沒那麼公開透明，大部分的人學習潛水的管道都是詢問朋友，找朋友的教練一起學。」劉宇芳教練說，作為學生，第一個可以先確認教練的證照系統，看是否有國際頒發合法的潛水教練證。此外，也可以在網路上搜尋，查看是否有媒體報導或論壇評價。「安全部分是比較基本的......比較需要注意的是這間潛店或教練的風格是否適合你，因此初學者可以多做打聽。」

另一方面，劉宇芳教練認為也可以留意教練是否有參與自由潛水的相關競賽，例如深度賽或是泳池賽。「我個人會這樣推薦是因為這些教練他們相對的是有不斷的在精進自己，也很注重一些專業的技巧。不代表他們一定比較會跟新手溝通，但因為他們有這樣的專業在，會相對較注重教學的品質。」

安全性

家萱說：「安全的自由潛水通常會攜帶導潛繩、浮球和底鉛」當身處在遼闊的海洋，特別是頭下腳上時，很容易令人迷失方向，透過擺設垂直的導潛繩，可以知道自己目前的方向。當平壓還不夠強時，也可以藉由拉著導潛繩慢慢踢，往下前進。」