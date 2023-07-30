認識「自由潛水」的魅力：和「水肺潛水」有何不同？教練私心推薦的潛點有哪些？各種QA一次看
我們想讓你知道的是
《國家地理》雜誌網站今年7月以專文介紹台灣成為自由潛水愛好者的聖地。究竟自由潛水的魅力在哪裡？玩家、教練私心推薦的潛點有哪些？要如何盡興又能確保安全？而欲從事這項活動，花費大約多少費用是較為合理的呢？
在講求工作與生活達到平衡的現代，許多人選擇戶外活動作為自己生活的調劑，當中有些人選擇登山、露營，也有人喜歡前往親近大海。而在眾多海濱活動當中，「自由潛水」這項極限運動成為許多人的選擇。在今（2023）年7月，《國家地理》（National Geographic）雜誌網站便以專文介紹台灣成為自由潛水愛好者的聖地。
究竟自由潛水的魅力在哪裡？玩家、教練私心推薦的潛點有哪些？要如何盡興又能確保安全？而欲從事這項活動，花費大約多少費用是較為合理的呢？
如果想要的是「靜心」，去學自由潛水
自由潛水玩家家萱，自2019年便開始接觸這項極限運動。謙稱自己只是fun-diving的她，目前仍保持每年都下水的習慣，除了第一年練習多在北部，之後幾年則喜歡前往外島。
家萱一開始接觸這項活動的契機，是想打發周末的時間，「因為我失戀了，沒有事情做。」
因為周圍有朋友是水肺教練，家萱一開始想學的其實是水肺，「但是那個朋友跟我說，如果我是想要『靜心』的話，推薦我去學自由潛水。」當時那位教練朋友解釋，水肺會比較像是學習如何操作那套維生系統兼海底觀光，但是自由潛水本身則需要花很多時間練習，有點像心靈瑜珈。
「之前在上課的時候教練也提過，如果在水中思緒越亂，身體的耗氧量就會越大。」其實許多自潛玩家同時也會練習冥想或是瑜珈，讓自己安靜下來，平靜下潛。
在通過學科和術科的訓練，家萱還練習了大約半個月的時間才能比較順利的下潛。「我當初遇到比較大的問題是『卡平壓』......因為在水下會有水壓，耳膜會被推進去，為了不讓耳膜受傷，要練習怎麼把空氣從口腔頂到耳膜，把你的耳膜頂出去。」然而和水肺潛水正身下水不同，自由潛水需要以頭下腳上的方式下水，讓平壓變得較為困難。
「很有趣的是，自由潛水下潛的方式叫做『躬身下潛』，你要先彎腰讓頭頂朝下，下到一個深度之後再把腳伸直往上，有點像是一個90度鞠躬的概念。」家萱說，在路面上前進的方向是眼睛看的方向，但在海底你前進的方向是你的頭頂。但是剛開始因為害怕，總是忍不住想要抬頭，讓身體不是垂直的，就容易被浮力頂上來而下不去。
「我一開始這件事情做得很不好，直到有一次海上狀況很好，四周都很安靜，我趴在海上做了很久的呼吸準備，然後下潛......那個當下的感覺是我把自己交給了大海。」或許也是巧合，但家萱覺得「躬身下潛」這個名字，有如要人謙卑的面對大海，以不去對抗大自然的姿態將自己交出去，便能很平靜的下去大海當中。
「當身處在大海當中，從海底向上看可以看見一束一束太陽撒下，有如上帝光，四周完全平靜沒有聲音，甚至沒有呼吸，就像你暫時把自己和世界分開。」
學會自由潛水，意外改善了對身體的焦慮
對於學會自由潛水這件事情，除了因為新技能帶來的自信，家萱覺得對自己帶來較大影響的是對於「身體焦慮」的改善
「我覺得我以前是對身材或是身體比較焦慮的人，但是去海邊你就發現大家都穿泳衣或比基尼走來走去、做自己的事，根本沒有人在注意你今天多了一份肥肉......而且通常去海邊東西都丟在岸上，所以也不會帶手機，去到那邊會發現大家都跟這些科技產品切斷，看起來都相當自在。」
比起與朋友至海邊戲水挑泳衣時對自己的身材挑三減四，家萱發現自己在習慣自由潛水這樣的環境之後，開始慢慢接受「我身體就是長這樣」的感覺，「比起身材，反而會更在意的是我要不要穿長袖，因為不想被水母電。」家萱笑著說。
認識自由潛水：QA一次看
在看完自由潛水的魅力，你是否也心動了呢？這項極限運動該如何挑選好的教練、如何確保安全，台灣各潛點又分別有哪些特色？一般情況下玩家會需要花費多少錢？以下整理一次看。
接觸自由潛水之前，需要很會游泳嗎？
家萱說：「其實我之前有查過很多資料，網路上很多人說不會游泳也沒關係，畢竟游泳技能像是換氣在海底不會需要，腳踢水踢得不好也會有蛙鞋輔助。但我自己會覺得還是要會游泳，或至少不怕水會比較好一點，因為海上可以發生的狀況實在太多了。」當遇到狀況時，至少要能不怕水才能冷靜處理，避免因為情緒導致遇到的狀況惡化。
如何挑選教練？整個訓練到下水大約需要多少費用？
劉宇芳教練表示，若不談促銷價格或團報優惠，學習自由潛水較為合理的總價格，約會落在每個人1萬2000元到1萬4000元之間。
劉宇芳教練介紹
2019年開始潛水，2021年開始接觸比賽，短短兩年就在平潛項目中打破無數次國家紀錄，是台灣首位平潛突破200m的女性選手，且在DYNB項目中以208m的成績成為國家紀錄保持人。
目前與另外一位女子選手昱蓉，共同於2022創立双魚自由潛水工作室，共同為教學和競賽不斷努力。
- Instagram @island_yufang
- 潛店：双魚 @fiish_freediving
「其實現在教練的資訊並沒那麼公開透明，大部分的人學習潛水的管道都是詢問朋友，找朋友的教練一起學。」劉宇芳教練說，作為學生，第一個可以先確認教練的證照系統，看是否有國際頒發合法的潛水教練證。此外，也可以在網路上搜尋，查看是否有媒體報導或論壇評價。「安全部分是比較基本的......比較需要注意的是這間潛店或教練的風格是否適合你，因此初學者可以多做打聽。」
另一方面，劉宇芳教練認為也可以留意教練是否有參與自由潛水的相關競賽，例如深度賽或是泳池賽。「我個人會這樣推薦是因為這些教練他們相對的是有不斷的在精進自己，也很注重一些專業的技巧。不代表他們一定比較會跟新手溝通，但因為他們有這樣的專業在，會相對較注重教學的品質。」
安全性
家萱說：「安全的自由潛水通常會攜帶導潛繩、浮球和底鉛」當身處在遼闊的海洋，特別是頭下腳上時，很容易令人迷失方向，透過擺設垂直的導潛繩，可以知道自己目前的方向。當平壓還不夠強時，也可以藉由拉著導潛繩慢慢踢，往下前進。」
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL