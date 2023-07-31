朱立安巴吉尼《哲學家是這樣思考的》：「群集思考」常常製造假兩難，但實際上根本沒必要做選擇
我們想讓你知道的是
知古鑑今，認識哲學推論與哲學家觀點，將哲學的思考習慣帶入日常生活作為立身處世之道。作者引述與數十位世界頂尖哲學家、思想家進行的對談，介紹完善思考的實務操作，並引用古往今來的精彩哲學著作，強調專注、釐清、解構、連結四大思考過程，破除理性的積弊，讓我們更清楚明白自己該思考什麼。
文：朱立安・巴吉尼（Julian Baggini）
團體迷思
相信哲學家都能自由思考也是一種心理舒坦而已，現實已經多次證明人的哲學思維很大程度與所在環境有關。如果不相信自己可能掉進團體迷思，逃離迷思的機會反而會更小。大家都不想盲從，可是無意間可能就被牽著走了。任何團體都有形成內部共識的傾向，共識建立以後要跳脫並不容易。
這對政治保守派尤其危險，畢竟他們原本就認為社會習俗與規範之所以成立是經驗證明其價值，即使有時候做法似乎不理性。英國保守黨政治人物暨哲學家傑西．諾曼也同意並指出：「一個觀念被很多人接受，究竟因為它是眾人的智慧結晶，還是因為相信的人傻，確實沒有保證能夠加以分辨的好辦法。」講道理的保守派不會預設既成的習俗或信念就是最佳解答，但同時不會因為乍看不合理就想要加以廢止。
團體迷思並非不可抗力、無法迴避。賈尼斯就認為正因為甘迺迪政權從豬玀灣大敗學到教訓，隔年古巴飛彈危機才能處理得漂亮。團體內的從眾現象可以透過幾種策略主動處理，例如領袖要將自己的參與度壓到最低並鼓勵批評，問題要經由多個不同且獨立的小組討論，盡量尋求外部專家意見，然後將所有選項都納入考慮。
從個人角度則以類似但相對非正式的態度抵抗團體迷思。主動尋求不同於自己的見解，諮詢所屬圈子之外的人。資訊來源不要只有一個，也不要都是類似立場。學著對朋友同儕提出質疑，但不要咄咄逼人或勢如水火。忠誠的對象應該是人，而非意見。
一旦讓自己成了「門徒」，就會分不清自己究竟忠於人還是意見。麥可．達米特說過一個小故事，背景是以前德國「每個教授都有自己的體系，希望學生接受之後好好研究」，而故事主角前往弗萊堡師從胡塞爾：
他說自己到了胡塞爾住處表明是學生，結果應門的是胡塞爾本人。胡塞爾要學生等等，回到屋內捧了一大疊書出來說：「Hier sind mein Lebenswerke。」（這些就是我畢生心血。）意思是要學生帶回去讀完才有下一步。
「我很不贊同這種做法，」達米特表示。然而，師徒制在哲學界歷史上有其值得稱頌的地方。古中國和印度都有弟子「拜」師的說法，未必只是比喻，可能要真的跪拜（此外師父幾乎沒有女性）。做徒弟的人因此學會謙遜，也明白讀的書夠多才能提出見解，還很可能認為自己的看法也不過是對先賢的再次詮釋。
當代西方哲學界則反其道而行，期望學生一開始就能拆解大師的論證。連笛卡兒《沉思集》這種經典文獻也被當成磨練批判技巧的「靶」，所謂尊師重道自然並不存在。
我自己出身英語哲學圈，早已習慣獨立思考與公開批判，但我認為這些精神可以稍加修正。面對不同立場，我們可以學著在抨擊之前先多花些時間理解。此外，口口聲聲說那些是哲學史上的重要著作，卻又讓初入門者揪出一大堆漏洞，之於學生而言印象應該很矛盾。
不要為反而反，也不要失去主見。我們不該將自己的意見當成財產維護，也不需要對特定的思想家、理論或學派忠心不二。理性不會選邊站，我們也沒必要那樣做。
派閥（partisanship）的危險性有個極其醒目的例子是維根斯坦。他是貨真價實的天才，而且非常特立獨行，於是之前許多年劍橋的哲學研究幾乎完全以他為中心。甚至學生會去模仿他的舉止和言談風格，這麼做恐怕不是刻意為之而是單純太過崇拜。
史蒂芬．穆霍爾也很崇拜維根斯坦，卻清楚察覺這樣下去做出來的哲學會變成鸚鵡學舌，因為「想討論怎樣繼續深入，或怎樣從維根斯坦往前走，變得十分困難，聲音完全被淹沒，到最後只能重複他已經做過的東西」。
成為門徒的人非常看重心儀思想家的方法與觀點，會盡可能廣泛運用。穆霍爾認同這麼做「有其吸引力」，但「也有很大的機械化風險」。在他看來，維根斯坦之後的第一代和第二代有許多著作「幾乎進入諧仿（parody）的範圍」。
穆霍爾希望有另一個路線是「熱愛維根斯坦並且以他為根基，但在研究中表達出自己對主題到底有什麼想法」。其實所有好的思想都該這樣處理，承認它們的貢獻之後，既不拋下也不將之視為不可置疑的永恆真理，而是帶著它們繼續前進。安東尼．肯尼就是這樣發展出自己的一套維根斯坦式哲學：「我並不想一輩子看著維根斯坦，因為就是他給了我一雙眼睛去看清楚其他事物。」
所幸獻身式崇拜在哲學界不常見，不過倒也並非前所未聞。個人遇過最極端案例是荷蘭哲學家維姆．科勒佛（Wim Klever）。大學時期我曾以交換學生身分在鹿特丹上過他的史賓諾莎課程，能夠很清楚感受到他的畢生志業就是證明史賓諾莎每句話都是對的。
意識到報告太具批判性可能討不到好處，我反過來維護這位荷蘭歷史上的偉大理性主義者，於是滿分十分科勒佛教授就給了我十分。以哲學而言這很荒謬，因為完美應該是不可能的事情。即使我有那麼一點期待自己真的是天才所以能拿滿分也很快幻滅，因為另外三位同樣來自英國的交換生以同樣的好話策略拿到了同樣的滿分。
相較於絕對信服單一哲學家，更常見的則是對某學派保持死忠。換作在印度的話，這是常態。古代哲學家各自組成幾個門派，現代學者也多半要擇一加入。印度的哲學大會上每次全體講座都成為特定門派的專場，我有聽到的講者也都會維護自己所屬的派別。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL