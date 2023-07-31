2023/07/31,
人文

朱立安巴吉尼《哲學家是這樣思考的》：「群集思考」常常製造假兩難，但實際上根本沒必要做選擇

朱立安巴吉尼《哲學家是這樣思考的》：「群集思考」常常製造假兩難，但實際上根本沒必要做選擇
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

知古鑑今，認識哲學推論與哲學家觀點，將哲學的思考習慣帶入日常生活作為立身處世之道。作者引述與數十位世界頂尖哲學家、思想家進行的對談，介紹完善思考的實務操作，並引用古往今來的精彩哲學著作，強調專注、釐清、解構、連結四大思考過程，破除理性的積弊，讓我們更清楚明白自己該思考什麼。

文：朱立安・巴吉尼（Julian Baggini）

團體迷思

相信哲學家都能自由思考也是一種心理舒坦而已，現實已經多次證明人的哲學思維很大程度與所在環境有關。如果不相信自己可能掉進團體迷思，逃離迷思的機會反而會更小。大家都不想盲從，可是無意間可能就被牽著走了。任何團體都有形成內部共識的傾向，共識建立以後要跳脫並不容易。

這對政治保守派尤其危險，畢竟他們原本就認為社會習俗與規範之所以成立是經驗證明其價值，即使有時候做法似乎不理性。英國保守黨政治人物暨哲學家傑西．諾曼也同意並指出：「一個觀念被很多人接受，究竟因為它是眾人的智慧結晶，還是因為相信的人傻，確實沒有保證能夠加以分辨的好辦法。」講道理的保守派不會預設既成的習俗或信念就是最佳解答，但同時不會因為乍看不合理就想要加以廢止。

團體迷思並非不可抗力、無法迴避。賈尼斯就認為正因為甘迺迪政權從豬玀灣大敗學到教訓，隔年古巴飛彈危機才能處理得漂亮。團體內的從眾現象可以透過幾種策略主動處理，例如領袖要將自己的參與度壓到最低並鼓勵批評，問題要經由多個不同且獨立的小組討論，盡量尋求外部專家意見，然後將所有選項都納入考慮。

從個人角度則以類似但相對非正式的態度抵抗團體迷思。主動尋求不同於自己的見解，諮詢所屬圈子之外的人。資訊來源不要只有一個，也不要都是類似立場。學著對朋友同儕提出質疑，但不要咄咄逼人或勢如水火。忠誠的對象應該是人，而非意見。

一旦讓自己成了「門徒」，就會分不清自己究竟忠於人還是意見。麥可．達米特說過一個小故事，背景是以前德國「每個教授都有自己的體系，希望學生接受之後好好研究」，而故事主角前往弗萊堡師從胡塞爾：

他說自己到了胡塞爾住處表明是學生，結果應門的是胡塞爾本人。胡塞爾要學生等等，回到屋內捧了一大疊書出來說：「Hier sind mein Lebenswerke。」（這些就是我畢生心血。）意思是要學生帶回去讀完才有下一步。

「我很不贊同這種做法，」達米特表示。然而，師徒制在哲學界歷史上有其值得稱頌的地方。古中國和印度都有弟子「拜」師的說法，未必只是比喻，可能要真的跪拜（此外師父幾乎沒有女性）。做徒弟的人因此學會謙遜，也明白讀的書夠多才能提出見解，還很可能認為自己的看法也不過是對先賢的再次詮釋。

當代西方哲學界則反其道而行，期望學生一開始就能拆解大師的論證。連笛卡兒《沉思集》這種經典文獻也被當成磨練批判技巧的「靶」，所謂尊師重道自然並不存在。

我自己出身英語哲學圈，早已習慣獨立思考與公開批判，但我認為這些精神可以稍加修正。面對不同立場，我們可以學著在抨擊之前先多花些時間理解。此外，口口聲聲說那些是哲學史上的重要著作，卻又讓初入門者揪出一大堆漏洞，之於學生而言印象應該很矛盾。

不要為反而反，也不要失去主見。我們不該將自己的意見當成財產維護，也不需要對特定的思想家、理論或學派忠心不二。理性不會選邊站，我們也沒必要那樣做。

派閥（partisanship）的危險性有個極其醒目的例子是維根斯坦。他是貨真價實的天才，而且非常特立獨行，於是之前許多年劍橋的哲學研究幾乎完全以他為中心。甚至學生會去模仿他的舉止和言談風格，這麼做恐怕不是刻意為之而是單純太過崇拜。

史蒂芬．穆霍爾也很崇拜維根斯坦，卻清楚察覺這樣下去做出來的哲學會變成鸚鵡學舌，因為「想討論怎樣繼續深入，或怎樣從維根斯坦往前走，變得十分困難，聲音完全被淹沒，到最後只能重複他已經做過的東西」。

成為門徒的人非常看重心儀思想家的方法與觀點，會盡可能廣泛運用。穆霍爾認同這麼做「有其吸引力」，但「也有很大的機械化風險」。在他看來，維根斯坦之後的第一代和第二代有許多著作「幾乎進入諧仿（parody）的範圍」。

穆霍爾希望有另一個路線是「熱愛維根斯坦並且以他為根基，但在研究中表達出自己對主題到底有什麼想法」。其實所有好的思想都該這樣處理，承認它們的貢獻之後，既不拋下也不將之視為不可置疑的永恆真理，而是帶著它們繼續前進。安東尼．肯尼就是這樣發展出自己的一套維根斯坦式哲學：「我並不想一輩子看著維根斯坦，因為就是他給了我一雙眼睛去看清楚其他事物。」

所幸獻身式崇拜在哲學界不常見，不過倒也並非前所未聞。個人遇過最極端案例是荷蘭哲學家維姆．科勒佛（Wim Klever）。大學時期我曾以交換學生身分在鹿特丹上過他的史賓諾莎課程，能夠很清楚感受到他的畢生志業就是證明史賓諾莎每句話都是對的。

意識到報告太具批判性可能討不到好處，我反過來維護這位荷蘭歷史上的偉大理性主義者，於是滿分十分科勒佛教授就給了我十分。以哲學而言這很荒謬，因為完美應該是不可能的事情。即使我有那麼一點期待自己真的是天才所以能拿滿分也很快幻滅，因為另外三位同樣來自英國的交換生以同樣的好話策略拿到了同樣的滿分。

相較於絕對信服單一哲學家，更常見的則是對某學派保持死忠。換作在印度的話，這是常態。古代哲學家各自組成幾個門派，現代學者也多半要擇一加入。印度的哲學大會上每次全體講座都成為特定門派的專場，我有聽到的講者也都會維護自己所屬的派別。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。