黃揚名《你們就是不懂我！》：如果哪天你跟我說要當YouTuber，或是電競選手，我一定不會禁止你

文：黃揚名

我可以當YouTuber嗎？

親愛的：

那天你跟我說，班上有一個同學立志要當YouTuber，可是他爸媽不同意，結果他現在回家就直接進房間，不跟爸媽講話。當時我就問你：「那你會想當YouTuber嗎？」你搖搖頭，還反問我：「你覺得你兒子像是會想當YouTuber的人嗎？當然不可能。」我故意回你：「我怎麼知道不可能，之前有新聞說很多年輕人想當YouTuber，說不定你就是新聞報導的那個很多年輕人之一。」

我心想，既然你開啟了關於未來志向的話題，我一定不能放過這個難得的機會，於是就順勢問你，「那你有想過自己要做什麼嗎？」你露出一種詭異的表情，離我越來越遠，我立馬就把你抓回來，硬是要你給我一個答案。在我追問下，你說：「我就是不知道自己以後可以幹嘛，不要再問我了。」看到你已經快要聲淚俱下，我趕緊轉換身分，變成貼心好爸爸。

我跟你說，當我還是國中生的時候，我自己對於未來其實也沒有太多想法，只是那時候大人都會告訴我們，只要好好念書，就可以念醫學系，以後當醫生。因為我小時候成績還不錯，自己又沒有別的想法，所以就覺得反正先把書念好，等到大學再來煩惱吧！

以前的大環境使然，沒有人特別強調要適性發展，大多數的人在國中時期根本就沒有想過自己以後要做什麼。要說真的有什麼區分，大概就是覺得自己不想一直念書的同學，可能會選擇上高職，學習一技之長；至於那些不討厭念書的，就是乖乖升學。

現在的情況有點像另一個極端，因為你們接觸到很多不同的可能性，反而因為選項太多，而不知所措。像是YouTuber這樣的職業，就是以前我們不可能想像得到的，因為以前的媒體只有電視台和廣播電台，所以只有上電視或廣播，才能製播自己的節目。此外，現在的科技又進展快速，媒體又常常提及有哪些職業會被人工智慧取代，這或許多少也提升了你的焦慮感。

只要一直願意嘗試，就不用擔心

我知道你現在會有點不安，但是我想告訴你，只要你願意一直去嘗試、探索不同的可能性，那都是很好的。甚至有研究結果發現，對於中年轉職的人來說，若他們願意去探索，甚至做了轉職的決定，對他們的好處都是比壞處多的。所以，只要你不自我設限，願意去做出改變，對你來說都是好的。

我可以很有自信的告訴你，如果哪天你跟我說你要當YouTuber，或是電競選手，我一定不會禁止你。前提是，你得告訴我，為什麼你會想這麼做，以及你有哪些階段性要達成的目標。

需要你告訴我這兩件事是有原因的，因為如果我知道你為什麼想要這麼做，那麼當你碰上挫折的時候，我就可以提醒你，你當時決定要做這件事情的理由。只要這個動機還沒有改變，就沒有必要因為一點挫折而打了退堂鼓。

另外，希望你可以設定一個階段性目標，則是期待你不要在做了一段時間之後，因為沒有得到自己預期的成效，就覺得這條路好像行不通。就拿YouTuber為例，只有很少數的人會一夕爆紅，並且一直紅下去。多數人都是慢慢累積的，所以你不應該一開始就設定自己要成為百萬訂閱網紅（連星座大師唐綺陽也是經營多年後，才成為百萬訂閱的網紅），而應該設定一個比較務實的目標。

而且我希望你知道，嘗試的目的，不是為了要成功，當然成功也會是其中一個目的。更重要的目的，是在嘗試的過程中，更加清楚知道自己想要的是什麼。就像我，雖然看起來就是一路順遂，博士畢業後，擔任了一年研究員，就進入大學當老師。但是，其實這一路上所做的每件事情，都讓我更清楚知道自己喜歡什麼，不喜歡什麼。當時之所以會選擇擔任大學老師，絕對不只是因為這是一個比較符合社會期待的工作，而是因為我發現自己喜歡教學，喜歡看到別人因為我的引導而有所成長。

找到自己最舒適的位置

我要很明白的告訴你，我和媽媽對你未來職涯的期待只有一個，就是我們希望你在一個你最舒適的位置。因為我們知道，在自己最舒服的位置，你才能最自在的伸展自己，也能夠更好的過日子。

但是要能夠相信且願意做到這一點，並不容易。因為即使我們願意支持你，你也會有來自同儕，或是其他親朋好友的壓力。若你不是很篤定的相信這件事，你就會很容易因為別人的調侃，或是輕蔑的話語或態度，而覺得自己好像做了錯誤的決定。

我記得我跟你分享過日本人森本祥司的故事，他原本是在出版業工作，但是他常被指責在「無所事事」，他就思考自己有沒有可能靠這點來過生活。於是，他在社群媒體上公告了自己可以出租，但是在出租過程中，他什麼事情都不會做，只會陪伴在那個租他的人旁邊，也就是所謂的「無所事事」。沒想到，居然有很多人都有這樣的需求，而他就靠著「無所事事」養活了自己，也養活了家人。我想森本祥司就是找到了一個自己最舒適的位置，而且相信這就是屬於他的位置，才能這麼篤定的做這件事。

當然，他應該也經歷了一些波折，只是媒體通常都只想報導成功的那一面，而不想報導不成功的部分。但我認為知道一個人在哪些方面成功了，和知道他在哪些方面失敗了，是同等重要的事情。

書籍介紹

本文摘錄自《你們就是不懂我！：心理學博士陪你找到正能量，度過讓人有點不知所措，似乎又有點美好的成長期》，商周出版

作者：黃揚名

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這本書，寫給青春期的你，以及青春期孩子的父母師長，

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