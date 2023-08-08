《閱讀佛登》：繼榮格之後，佛登發展出他獨特的聲音，一直主張個人要對自己的命運負責
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本書作者阿斯特是與佛登近身工作的分析心理學家。他在本書中感性地回顧佛登的生平，並就其思想的重要主題，透過比對榮格的說法來介紹佛登的修改創見。阿斯特的描寫既深入淺出又一針見血，連佛登本人都說「比佛登自己還了解佛登」。
文：詹姆斯．阿斯特（James Astor）
佛登的時代背景與他的重要性
榮格與佛洛伊德
在1907年到1913年的六年時間裡，佛洛伊德與榮格密切地通信往返，交流思想，討論他們的臨床工作、他們的夢與詮釋、病患、理論與他們治療做法的演變。那是真正的合作，在這種合作中，這兩個偉大的學者需要彼此，但原因各不相同。對榮格來說，接觸到精神分析時，他非常興奮，而當時的佛洛伊德則急於獲得更廣泛的認可與支持，他之所以需要榮格一部分是源於政治性的原因。佛洛伊德的思想觀點在精神病學領域中是眾所皆知的，不過也只是百家爭鳴之中的一個說法罷了。
榮格當時已是享譽國際的精神病學家，他對字詞聯想的研究廣受好評，這些研究為他的情結理論提供了經驗上的基礎，情結是一組無意識因素，導致了病患的精神病與神經症（精神官能症）。在這段友誼與合作的期間，精神分析逐漸發展成動力心理治療的主流理論，至今仍是如此，以至於當佛洛伊德在1939年過世時，奧登（W.H. Auden）在給他的悼詞中寫道：精神分析的理論「涵蓋了一切」。
早已有許多作者描寫過榮格和佛洛伊德之間關係的演變。此外，許多他們之間往返的信件都已出版（《佛洛伊德與榮格的信件》，1974年）。他們家族中也還留有一些文件尚未公諸於世，因此，他們之間的關係勢必會隨著更多文獻的出現而得以繼續被研究。一般的說法是，佛洛伊德觀察到一個現象，他總會吸引了許多人靠近，這些人待在他身邊一陣子，不過他發現他們對他的看法有所保留，而後就跑去創立自己的學派了。懷有這個思緒的佛洛伊德也是如此解讀他與榮格的關係。
然而，在最近出版的一本書中，約翰．克爾（John Kerr）論證了「佛洛伊德把他自己當成一份科學資產來自介給榮格和布魯勒（Bleuler）」（Kerr 1994, p. 9），相當有說服力，其中觀點部分來自莎賓娜．史碧爾埃（Sabina Spielrein）。克爾詳盡地描述了佛洛伊德如得需要榮格與布魯勒以及他們的聲望，好讓他的精神分析得以進入學術界。克爾寫道：
當時（二十世紀初期），學界裡位高權重的是榮格和他蘇黎世的導師尤金．布魯勒（Eugen Bleuler），而非佛洛伊德。榮格和布魯勒已經享譽國際了，是精神病學的先驅。此外，他們背後有蘇黎世醫學院的威望，而且他們領導著蘇黎世精神病診所及其附屬的心理學實驗室，那裡有許多醫師在受訓。簡而言之，榮格和布魯勒握有可以將精神分析變成一場科學運動所需的業界資源。精神分析的興起直接反映了這些業界的現實。 （Kerr 1994, p. 9）
克爾繼續指出，精神分析發展的核心重鎮其實在蘇黎世，第一次大會的召開、期刊的出版以及國際學會的成立都是在蘇黎世。在佛洛伊德和榮格分道揚鑣時，他們合作初期時的情景已被改寫，這尤其與他們思想的演變與他們影響的增大密切相關。
這個故事既複雜，也不甚愉悅。在所有複雜的面向中，也許最重要的原因也是最難為人理解的：他們之間的個人因素如何影響了理論的分歧，乃至於最終鬧得天翻地覆。 （ibid, p. 10）
很難為他們究竟為何撕破臉簡單下結論。從根本說起，佛洛伊德和榮格對心理動力的本質為何，看法不同：佛洛伊德認為那與性慾有關，榮格則認為那是中性的。他們對夢也有不同見解：佛洛伊德尋求一種正確的詮釋，而這種詮釋最終是還原式的；榮格則更著重夢的顯性與前瞻性的意義。榮格認為伊底帕斯情結象徵著一個複雜的內在發展歷程，也就是年輕的男人掙扎地擺脫母親、釋放自我。佛洛伊德認為伊底帕斯情結根源於本能的亂倫願望。佛洛伊德認為早發性失智（dementia praecox）源自於自體情慾（autoerotism），榮格則認為是力比多向內灌注所致。榮格對詮釋學有興趣，佛洛伊德感興趣的則是寫出一本手冊來闡述如何詮釋素材與象徵的「意涵」。
他們之間有著根本上的性格差異。榮格是內傾型性格，來自喀爾文主義背景；佛洛伊德是外傾型性格，來自猶太背景。榮格比佛洛伊德更不穩定，他也更能進入精神病患的世界。佛洛伊德是精神分析的創始人，用克爾的話說，他就像「想按照自己風格作畫的藝術家」，同時卻堅持精神分析是一門科學，強調自己依循著真實的經驗。榮格對煉金術感興趣，他認為煉金術是心理學的前身，他也對神話、宗教及其象徵感興趣。
同時，他研究跨時代、跨民族都可見的共同人格特徵，也就是原型。每種文化都有宗教、智慧老人、先知、女巫、英雄、神話與重生的故事，榮格對這些非個人化的人格特徵非常著迷，他認為這些特徵與自性，以及成為自己的終生任務——也就是個體化歷程——是有關聯的，並對此有許多書寫。閱讀他的自傳可以看出，他花了很多時間才明瞭這一切對他與佛洛伊德的決裂有多麼重要（Jung 1963）。
關於他們之間的分歧，大概可以列出一份長長的清單，其中有許多是一開始就存在的。表面上看來，這些分歧是源於榮格開始發展自己的看法，而這些看法是佛洛伊德所無法接受的。榮格覺得，如果他想繼續留在精神分析社群，他就必須全盤接受佛洛伊德的所有想法，這會將他束縛住。佛洛伊德將榮格這些想法看作是不忠誠。不過，當我們在理解他們的決裂時，也同樣重要的是，當佛洛伊德對榮格已失去信任時，他擔心榮格會利用他作為國際協會主席的地位將精神分析據為己有，讓他自己的觀點成為主流。
作為一個外傾的人，佛洛伊德將目光投向現實世界，而做為一個內傾的人，榮格將目光投向他的夢境與幻覺體驗。事實上，榮格對他們友誼決裂的反應是強烈內傾的，他感到非常痛苦，有一段時間裡，他拼命地動用所有資源來防止自己遁入精神崩潰。佛洛伊德的反應則是組織了一個祕密社群，「唯一的目的是要看守成員們的觀點是否偏離了自己」（kerr 1994, p. 452）。「無論榮格採取的是什麼立場，都被排山倒海的反面出版物給淹沒。」（ibid, p. 453）在戰術上，佛洛伊德的目的是孤立蘇黎世社群，讓他們從國際協會中辭退。他成功做到這一點，最後一根稻草是他的《精神分析運動史》（On the History of the Psychoanalytic Movement）（Freud SE 14），他在本書中巧妙地邊緣化、省略或削弱了那些偏離他正統觀點的學者的貢獻。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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