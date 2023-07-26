立法院院會通過「台美貿易倡議首批協定」，台美今年還有哪些議題要談判？

立法院院會今（26）日表決行政院函送業經簽署之「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」，表決結果通過。

台美雙方在去（2022）年6月1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，聚焦12項議題中目前已完成第一階段談判，就通關及貿易便捷化、法規制定程序透明化、反貪腐以建構可信賴的公正營商環境、服務業業者取得證照程序的透明及公正、台美合作增加中小企業參與國際經貿活動的機會等5項議題達成共識，今年6月在美國完成首批協定簽署，美國國會也於7月通過施行法案。

立法院臨時會經濟等6委員會上週進行聯席委員會審查「台美21世紀貿易倡議首批協定」，審查結果無異議通過，同時通過8項附帶決議，主要是鑒於「台美21世紀貿易倡議」在未來第二、第三階段涉及如勞工、環境、農業等「深水區」，為強化國會參與機制、避免損及國家利益，要求行政院於下一輪實體談判前，除應設專區主動揭露更完整、具體之談判內容與進度供外界知悉，並召開公聽會、聽取民間團體與專家學者意見，以及盤點現行法規修訂配套並提出對各產業衝擊之專業評估報告與具體協助方案等。

不過時代力量所提附帶決議第5項，要求法務部在2個月內、也就是下個會期提出《揭弊者保護法》並送交立法院審議；法務部日前表示，美方在簽署過程中並沒有針對具體條文提出意見，而國內針對修法還有不同意見需要收攏，速度無法那麼快，希望可以將文字調整為「儘速研議」，但因時力立委陳椒華不同意而保留此附帶決議。立法院院會今日表決此附帶決議，結果贊成3人、反對46人，贊成者少數，附帶決議不通過。

時代力量立委陳椒華表示，時代力量黨團支持台美貿易協定，但台灣針對反貪腐、預防犯罪的吹哨者法律制定不足，遺憾執政黨所有出席委員投票反對附帶決議，這是不該的做法。

國民黨立委曾銘宗表示，此次通過台美21世紀貿易倡議的五項議題，對日後台美貿易便捷化有一定幫助，「這是一個好的開始」，國民黨團強力支持，但呼籲台美日後進一步簽訂（避免）重複課稅的協定，減輕在美台商的賦稅壓力。

民進黨立委劉世芳表示，台美21世紀貿易有三項意義，包括深化台美雙邊經貿關係、奠定台灣加入區域經貿協定的基準、台灣有能力跟理念與相同國家攜手面對經貿挑戰，貿易簽署後美國參眾兩院已通過審查，台灣方面也感謝六個聯席委員會最終以不需協商送出委員會，替未來完備談判程序、提升協定的整體效益有非常重大的一步。

Last night, our first agreement under the Taiwan-US Initiative on 21st-Century Trade was signed by Rep @Bikhim & AIT M/D Ingrid Larson. This milestone agreement is an important step toward furthering #Taiwan-#US trade ties & spurring more growth & prosperity. pic.twitter.com/wQH169hnw3 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) June 2, 2023

台美21貿易首批協定有哪些好處？

行政院長陳建仁表示，台美21世紀貿易倡議是1979年以來，台美間議題最全面、涉及單位最多的貿易談判，不僅為台灣與其他國家洽簽貿易協定帶來示範作用， 也有助台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經貿協定。中國和台灣於2021年先後提出CPTPP的入會申請，由於CPTPP是否同意新成員國的加入是採共識決，台灣和中國都正在爭取其他國家的支持。

行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中接受廣播專訪時，談及台美簽署21世紀貿易倡議首批協定的效應。鄧振中說，「台灣在世界上現在滿熱門的」，美國現在因為國內政治的關係，國際經貿關係發展躊躇不前，台灣竟然可以跟美國簽署協定，引起各國關注，這對許多想與台灣發展關係的國家也有示範效應，鄧振中也透露，未來「將跟重要國家有類似的協定」，不排除CPTPP的成員國。

不過「台美21世紀貿易倡議」第一階段的談判內容，遭在野黨立委批評沒有看到關稅優惠、看不到對企業的實質助益，陳建仁日前於立法院表示，根據WTO估計，只要關稅能夠便捷化，實際上就能節省3％至5％的成本；財政部長莊翠雲補充說明，透過加強貿易便捷與加速通關，能為快遞業者一年省下一億新台幣的成本。

台美接下來還有哪些貿易談判？

行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，在首批協定通過後，台美計劃最快在今年8月就其他7項領域開始談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，目標是在年底前完成談判。行政院長陳建仁日前表示，第二階段談判預計將先觸及農業、勞工、環境保護三大議題。

不過立委擔心台美21世紀貿易倡議日後進到深水區議題，農業、環保、勞工及數位貿易等協議生效後，美國農產品可能大舉進軍台灣市場，數位平台與媒體的議價問題也待解，對台灣的產業及市場可能產生巨大衝擊，台灣需儘速研擬因應對策。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範