親朋好友遭遇性暴力怎麼辦？心理師的八個支持陪伴指南
我們想讓你知道的是
近期的MeToo事件中，不乏有多年前的受侵害個案站出來發聲，當中也有不少受暴者將事件前後描述得鉅細靡遺，顯見性暴力對於倖存者所造成的創傷之重。那身為親友等重要他人，我們可以怎麼樣提供協助，讓倖存者不會在將受暴經驗說出口之餘，再一次受到傷害。
文：郝柏瑋（諮商心理師、彩虹樹治療所所長）
最近MeToo運動如火如荼，在諮商室中，個案也陸陸續續吐露個人經驗，這股浪潮不僅席捲曾經經歷過性暴力的當事人，我們所有人也因著這樣的狀態，學習如何接應這些經驗與故事。
前陣子，一位個案主動談起想讓身邊的人知道：可以如何支持有類似經驗的家人、朋友，因此我書寫這篇文章，跟大家分享。
當有人告訴你，他們遭到性暴力對待（性侵／性騷擾／性猥褻）時，要如何回應跟支持對方，並不總是那麼容易的一件事情。因為我們每個人內心都有一個「世界正義假說」，傾向讓世界回歸到「正軌」，恢復心中那沒有任何傷害造成之前的狀態（即便這是不可能的）。
因此，每當有人遇到不當對待，我們內在的「修復小隊」會到處找問題，希望揪出問題，然後面對它、處理它。就像出動「飛天小女警」一樣，期待讓小鎮恢復「和平」。
遺憾的是，遭遇性暴力的當事人，最挑戰的就是他／她沒辦法照著這樣的快速路徑恢復到原本的狀態。即便怎麼找碴、找問題，都沒辦法回答「為什麼這件事情會發生在我身上？」
於是內在這個迴路會不斷運轉、耗能、運轉、耗能。這樣的狀態，其實跟對憂鬱症的人說：「開心一點、樂觀一點」一樣，向性暴力倖存者說：「那些都過去了。」，「你不是還好好的？」並沒辦法抵銷或去除所加諸在他們內心的痛苦。
對於倖存者來說，向他們關心的人透露經歷可能非常困難，即便是親近的家人、朋友也一樣，因此盡可能給予支持和不評判很重要。
以下我整理自己的臨床經驗，並參考國外陪伴倖存者的指南整理出的資料（參考文末），希望可以幫助一些需要的人。
1. 真誠傾聽、同理，保持彈性的對話
「我相信你。 」
「這對你來說一定很艱難。」
「告訴我這件事需要很大的勇氣。」
在當事人願意訴說創傷經驗之前，往往經歷許多掙扎，所以，充分的「信任」與「接納」當事人說出的任何感受與想法，是很重要的。同時，讓當事人知道，他有任何感受／想法都很正常，沒有對錯的分別。
你可能會很訝異，然而，每個人在自己的受傷經驗中會有各式各樣的心情。因此先讓情緒流動、不妄加批判與詮釋，是首要的對策。
舉例來說，當事人可能說他／她自己「好不容易找到了平靜」，這未必代表事情就過去了，或是恢復到事情沒有發生過之前一樣。但你能做到最好的事，就是相信他／她。
在這過程中，注意肢體語言，覺察自己不要做出不恰當，或帶有曖昧模糊訊息的「非口語訊息」，像是皺眉、嘆氣、微笑、坐立不安、玩手指、滑手機、凝視等。
當對方在表達難以啟齒的經驗時，對於所有的資訊都會特別敏感。當然，我們不總是能夠控制自己的非口語表情與姿勢，但是你可以稍微解釋非口語訊息的意義，透明化你內在的經驗，會讓過程更加順利。
例如：「我剛剛會微笑，是因為聽到了這些，慶幸還好你還在我眼前。」在過程中，也可以時常與對方核對：講到此刻你的感受如何？能否再繼續？
如果一直注視對方，會讓當事人感受到難為情，這不見得是陪伴者的問題，而是這樣的經驗實在「太難直視」了。可以稍微將視線移開一些，不要把目光都集中在對方身上。保持支持、有彈性、允許有留白或呼吸的對話狀態。
2. 還給當事人主導權，帶領對話方向
「我很關心你，我在這裡聽你說話。」
「你說，不急，慢慢說沒關係，用你的速度說。」
性暴力造成創傷的核心，是當事人被剝奪主導權，無法阻止或控制發生在自己身上的事，以及當下的身體反應。因此經歷性暴力後，當事人會用自己的方式，讓自己恢復一些安全感、主導權，包含選擇表達什麼、不表達什麼。
當倖存者們開始分享自己的故事，常常會感受到羞愧。對自己來說，要重新喚起相關的事件記憶，以及隨之而來的身體記憶，是非常痛苦的，有時候甚至伴隨事件發生當下被封住的感官反應出現，如當下的畫面、行為人說的話等（註）。
當事人還要擔心自己會不會被檢討、被責備、故事版本被質疑。於是說與不說，都變得相當艱難。
不說出來，是因為很難以言說，或是擔心、害怕說出來，可能要面臨更多不確定、無法控制的狀態。像是誰可能會有怎樣的反應、會被問什麼問題、會被要求做些什麼、會被強迫改變之後的人生⋯⋯。
因此，讓當事人主導對話的走向很重要。記得把所有「為什麼」開頭的問題都先擱置，不要像辦案一樣去問一些細節。找尋真相不是支持陪伴者的任務，記得，我們陪伴的是受傷的心。
因為提出問題就會需要相應的答案，但回答不是件容易的事。在對話情境中，被提問一個無法回答的問題，會剝奪當事人對話當中的控制感，即便你們之間的關係很密切、很靠近。
而且許多問題也預先限制或預設了答案，例如：「你想過要去報警嗎？」、「你有去諮商嗎？」、「你看起來好像滿好的，對吧？」
這些封閉式問句包含期待被回答的方向，對當事人來說，回答了可能不是當事人心中最貼近的答案，但沒有答案又會讓當事人覺得好糟糕，因此回到「早知道乾脆不要說」的狀態。
3. 避免任何指責、任意評斷
「這不是你的錯。 」
「你不是孤單一個人。」
「這不應該發生在你，甚至任何人身上。」
若當事人的感覺被否定，或是被質疑他／她有沒有抵抗或拒絕，可能會更難真實的面對創傷經驗。
記住，真正需要被譴責的是加害人／行為人，絕對不是被害人。我們可以重複、溫和提醒當事人「不是你的錯」、「該受到責備的不是你」。
與此同時，需要避免評斷指責的，也包含加害人／行為人。原因是你並不清楚他們之間的關係，有時候當你大罵特罵對方的時候，會間接又罵到當事人。
他可能心裡想：「我交友不慎，是我自己找的朋友」、「他做那麼過分的事，也是我允許的」、「我確實對他也有感覺，那應該就是我投懷送抱吧？」、「這麼爛的人，也是我選的，那我活該！」
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航