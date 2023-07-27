親朋好友遭遇性暴力怎麼辦？心理師的八個支持陪伴指南

文：郝柏瑋（諮商心理師、彩虹樹治療所所長）

最近MeToo運動如火如荼，在諮商室中，個案也陸陸續續吐露個人經驗，這股浪潮不僅席捲曾經經歷過性暴力的當事人，我們所有人也因著這樣的狀態，學習如何接應這些經驗與故事。

前陣子，一位個案主動談起想讓身邊的人知道：可以如何支持有類似經驗的家人、朋友，因此我書寫這篇文章，跟大家分享。

當有人告訴你，他們遭到性暴力對待（性侵／性騷擾／性猥褻）時，要如何回應跟支持對方，並不總是那麼容易的一件事情。因為我們每個人內心都有一個「世界正義假說」，傾向讓世界回歸到「正軌」，恢復心中那沒有任何傷害造成之前的狀態（即便這是不可能的）。

因此，每當有人遇到不當對待，我們內在的「修復小隊」會到處找問題，希望揪出問題，然後面對它、處理它。就像出動「飛天小女警」一樣，期待讓小鎮恢復「和平」。

遺憾的是，遭遇性暴力的當事人，最挑戰的就是他／她沒辦法照著這樣的快速路徑恢復到原本的狀態。即便怎麼找碴、找問題，都沒辦法回答「為什麼這件事情會發生在我身上？」

於是內在這個迴路會不斷運轉、耗能、運轉、耗能。這樣的狀態，其實跟對憂鬱症的人說：「開心一點、樂觀一點」一樣，向性暴力倖存者說：「那些都過去了。」，「你不是還好好的？」並沒辦法抵銷或去除所加諸在他們內心的痛苦。

對於倖存者來說，向他們關心的人透露經歷可能非常困難，即便是親近的家人、朋友也一樣，因此盡可能給予支持和不評判很重要。

以下我整理自己的臨床經驗，並參考國外陪伴倖存者的指南整理出的資料（參考文末），希望可以幫助一些需要的人。

1. 真誠傾聽、同理，保持彈性的對話

「我相信你。 」 「這對你來說一定很艱難。」 「告訴我這件事需要很大的勇氣。」​

在當事人願意訴說創傷經驗之前，往往經歷許多掙扎，所以，充分的「信任」與「接納」當事人說出的任何感受與想法，是很重要的。同時，讓當事人知道，他有任何感受／想法都很正常，沒有對錯的分別。

你可能會很訝異，然而，每個人在自己的受傷經驗中會有各式各樣的心情。因此先讓情緒流動、不妄加批判與詮釋，是首要的對策。

舉例來說，當事人可能說他／她自己「好不容易找到了平靜」，這未必代表事情就過去了，或是恢復到事情沒有發生過之前一樣。但你能做到最好的事，就是相信他／她。

在這過程中，注意肢體語言，覺察自己不要做出不恰當，或帶有曖昧模糊訊息的「非口語訊息」，像是皺眉、嘆氣、微笑、坐立不安、玩手指、滑手機、凝視等。

當對方在表達難以啟齒的經驗時，對於所有的資訊都會特別敏感。當然，我們不總是能夠控制自己的非口語表情與姿勢，但是你可以稍微解釋非口語訊息的意義，透明化你內在的經驗，會讓過程更加順利。

例如：「我剛剛會微笑，是因為聽到了這些，慶幸還好你還在我眼前。」在過程中，也可以時常與對方核對：講到此刻你的感受如何？能否再繼續？

如果一直注視對方，會讓當事人感受到難為情，這不見得是陪伴者的問題，而是這樣的經驗實在「太難直視」了。可以稍微將視線移開一些，不要把目光都集中在對方身上。保持支持、有彈性、允許有留白或呼吸的對話狀態。

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2. 還給當事人主導權，帶領對話方向

​「我很關心你，我在這裡聽你說話。」 「你說，不急，慢慢說沒關係，用你的速度說。」

性暴力造成創傷的核心，是當事人被剝奪主導權，無法阻止或控制發生在自己身上的事，以及當下的身體反應。因此經歷性暴力後，當事人會用自己的方式，讓自己恢復一些安全感、主導權，包含選擇表達什麼、不表達什麼。

當倖存者們開始分享自己的故事，常常會感受到羞愧。對自己來說，要重新喚起相關的事件記憶，以及隨之而來的身體記憶，是非常痛苦的，有時候甚至伴隨事件發生當下被封住的感官反應出現，如當下的畫面、行為人說的話等（註）。

當事人還要擔心自己會不會被檢討、被責備、故事版本被質疑。於是說與不說，都變得相當艱難。

不說出來，是因為很難以言說，或是擔心、害怕說出來，可能要面臨更多不確定、無法控制的狀態。像是誰可能會有怎樣的反應、會被問什麼問題、會被要求做些什麼、會被強迫改變之後的人生⋯⋯。

因此，讓當事人主導對話的走向很重要。記得把所有「為什麼」開頭的問題都先擱置，不要像辦案一樣去問一些細節。找尋真相不是支持陪伴者的任務，記得，我們陪伴的是受傷的心。

因為提出問題就會需要相應的答案，但回答不是件容易的事。在對話情境中，被提問一個無法回答的問題，會剝奪當事人對話當中的控制感，即便你們之間的關係很密切、很靠近。

而且許多問題也預先限制或預設了答案，例如：「你想過要去報警嗎？」、「你有去諮商嗎？」、「你看起來好像滿好的，對吧？」

這些封閉式問句包含期待被回答的方向，對當事人來說，回答了可能不是當事人心中最貼近的答案，但沒有答案又會讓當事人覺得好糟糕，因此回到「早知道乾脆不要說」的狀態。

3. 避免任何指責、任意評斷

「這不是你的錯。 」 「你不是孤單一個人。」 「這不應該發生在你，甚至任何人身上。」

若當事人的感覺被否定，或是被質疑他／她有沒有抵抗或拒絕，可能會更難真實的面對創傷經驗。

記住，真正需要被譴責的是加害人／行為人，絕對不是被害人。我們可以重複、溫和提醒當事人「不是你的錯」、「該受到責備的不是你」。​

與此同時，需要避免評斷指責的，也包含加害人／行為人。原因是你並不清楚他們之間的關係，有時候當你大罵特罵對方的時候，會間接又罵到當事人。

他可能心裡想：「我交友不慎，是我自己找的朋友」、「他做那麼過分的事，也是我允許的」、「我確實對他也有感覺，那應該就是我投懷送抱吧？」、「這麼爛的人，也是我選的，那我活該！」