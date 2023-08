《探索自性》：要找原始經驗代表「整全心靈」困難重重，最大困難可算是獨處的經驗

文:麥可.佛登(Michael Fordham)

自性的理論

整體定義

雖然威廉.詹姆斯(William James)對自性的概念也貢獻良多,但榮格表示他是從東方神祕主義來發展它的。正如下面引自《心理類型》的內容所述,很多東方的思維方式都離不開整體性(totality),「當一個人的心境不為物質所困時,他便可在現世及離世後得到恆久的快樂,這種心態讓他漸漸地捨棄他所依戀的,並從沉睡在梵(Brahman)的各個對立面中解脫出來。」(引用自《摩奴法論》[The Laws of Manu])(Jung, 1921, p.195)這參照框架令自性成為時間、空間及慾望以外的整體人格,並以超個人及超越對立面的象徵性經驗表現出來,正如本章較早前提過的「世界時鐘的預視」例子一樣(見41-42頁)。

然而,自性的概念好像已超出榮格為供討論而於1916年提出的超越功能(transcendent function)的想法。他說:「由超越功能而起的爭論和帶來的影響反映了其於對立立場的作用。兩個互相排斥的立場產生了充滿能量的張力,並創造了活生生的第三件事⋯⋯從對立的懸而未決的行動中,走進了新生,導致了新的生命層次,新的處境。」(Jung, 1916, p. 90)隨後,在《心理類型》(1921,p. 115, 1)中,又出現較不一樣的解釋:「我把調解對立面的功能稱為超越功能,我的意思是指⋯⋯一個具有意識和無意識元素的組合功能。」這個功能很明顯是與象徵理論有關聯,即把兩個對立面統一起來成為「活存的第三事」,與自性的概念大同小異(vide Fordham, 1957a, pp. 60 ff)。

在《心理類型》一文中,有一個早期(也許是第一個)有關自性的定義。這個定義被列入「自我」(Ego)的定義之中。在這部分,榮格區分了自我(ego)及自性(self),並解釋自性的狀態為:「⋯⋯關於我的全部的心靈主體,包括無意識。從這個意義上說,自性成為理想的整體,其包含自我。」後來於1971 年榮格所寫的《榮格全集》中,對這個定義做了進一步的闡述,將自性與自我做出了截然不同的區分。

榮格觀察到區分兩者的重要性:由實際經驗而得的自我,以及經非自我(non-ego)想像所得的自發意象,因此他明確地指出自我只是局部系統,意即它只屬眾多不同系統中的一個系統。故此,他需要為整全心靈(total psyche)找一個匹配的詞彙,而這便是形成自性公式「自性=自我+原型」(self= ego+ archetypes)的開端。這公式也等同現在較常見的說法:意識與無意識的會合或結合。當中含有的啟迪值得我們進一步討論。

如果自性是整全心靈的話,那麼算是自性的一部分的自我,便不能以觀察者身分進行內心的洞察。除非有部分的自我能從自性中分開,或證明自我只參與整體的一部分,不然有關自性的資料就不可能被收集到。收集得來的資料稱為「自性的象徵」(symbols of the self)。這些考量為人們經常提及的自性屬「未知」的說法提供了基礎。它並不是以「未知」形態存在,而是超越時空,甚至可以說是永存的。榮格曾在許多場合明確地表明這個立場,如他在〈印度的聖人們〉(“The holy men of India”)一文中所述:

印度在談及自性時是先於心理層面的(prepsychological);他們假設自性是存在的。但心理學卻不以為然……雖然深諳自性之奇特而矛盾的現象學,對於洞悉的內容我們仍然是小心翼翼的……一些顯然未知的事情我們會以心靈結構(psychic structures)的形態展示出來……(Jung, 1944b, p. 580)

這很可能反映出,從材料總結出的不完整的象徵,就能建構出一個自性的整全面貌,而它只是一個不能直接驗證的理論性建構。這個總結或多或少會與原始經驗(primordial experience)的要點有所不同,甚至超出它所限。所以自性以整體而言並非是未知或不能體驗的。榮格沒有討論這個推斷,部分原因是他故意把邏輯思考和前邏輯(prelogical)的思考結合起來,另一方面亦由於他不喜依賴上述提到的理論性建構(pp. 7f.)。在引用的文末,他提到「當知的本性」(the nature of what is to be known),他似乎是在假設一個科學性的想法——他把科學推論視作已知的經驗事實,就像他提及的印度的神祕主義者一樣。

在別處,他特別解釋實體化/人格化(hypostatization)(1954a, p. 262, no. 18)其實已意味著個體化的「自性的領悟」(realization of the self)。箇中原因已在上面討論過,同時這也延伸至他經常提倡的自性是「心靈現實」(psychic reality)或「事實」(fact)。他曾在多個文章中引用這些短語,並指出內在經驗應得到與外在世界所得事實同等的地位。

但是,每當他用到與自性有關的短語時,他便傾向加上「〔它〕不只是概念或合理的假設」(1948a, p. 157)這一句帶有負面含意的話語,聽起來具防衛性,卻又沒有指明針對何者。然而,這也暗示了,自性是在整體性概念(concept of totality)中尤其難以構建的特殊部分,甚至可以說是不可能。

榮格經常想澄清所謂的意象並不能代表真正的自性(the actual self),充其量它只能當作自性的代表。它們可以獨立地充當代表相對完整狀態的近似物,其次是把部分的自我分裂開並擔任觀察者的角色。所以,當意象是指自性的時候,它是一個隱喻的而非理論性的陳述,或是一個實體化的思想。它就好像成為了「自性是真實存在而非理論或假設」這一主張的基礎。這也解釋了為什麼一些英語翻譯者刻意用大寫「S」來拼寫自性「Self」一詞,其目的不但在於想將自性從自我中區分出來,同時也是為了強調自性在分析心理學中的獨特地位。