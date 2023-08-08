《探索自性》：要找原始經驗代表「整全心靈」困難重重，最大困難可算是獨處的經驗
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長年關注兒童的精神科醫師和榮格分析師麥可．佛登，在臨床深入觀察嬰幼兒後，發現自性在一個人的生命初期即已運作，也因此，個體化是於甫出生即開始、並持續演變貫串一生的歷程。在這本書裡，佛登系統性地爬梳了他對自性的理解。
文：麥可．佛登（Michael Fordham）
自性的理論
整體定義
雖然威廉．詹姆斯（William James）對自性的概念也貢獻良多，但榮格表示他是從東方神祕主義來發展它的。正如下面引自《心理類型》的內容所述，很多東方的思維方式都離不開整體性（totality），「當一個人的心境不為物質所困時，他便可在現世及離世後得到恆久的快樂，這種心態讓他漸漸地捨棄他所依戀的，並從沉睡在梵（Brahman）的各個對立面中解脫出來。」（引用自《摩奴法論》[The Laws of Manu]）（Jung, 1921, p.195）這參照框架令自性成為時間、空間及慾望以外的整體人格，並以超個人及超越對立面的象徵性經驗表現出來，正如本章較早前提過的「世界時鐘的預視」例子一樣（見41-42頁）。
然而，自性的概念好像已超出榮格為供討論而於1916年提出的超越功能（transcendent function）的想法。他說：「由超越功能而起的爭論和帶來的影響反映了其於對立立場的作用。兩個互相排斥的立場產生了充滿能量的張力，並創造了活生生的第三件事⋯⋯從對立的懸而未決的行動中，走進了新生，導致了新的生命層次，新的處境。」（Jung, 1916, p. 90）隨後，在《心理類型》（1921,p. 115, 1）中，又出現較不一樣的解釋：「我把調解對立面的功能稱為超越功能，我的意思是指⋯⋯一個具有意識和無意識元素的組合功能。」這個功能很明顯是與象徵理論有關聯，即把兩個對立面統一起來成為「活存的第三事」，與自性的概念大同小異（vide Fordham, 1957a, pp. 60 ff）。
在《心理類型》一文中，有一個早期（也許是第一個）有關自性的定義。這個定義被列入「自我」（Ego）的定義之中。在這部分，榮格區分了自我（ego）及自性（self），並解釋自性的狀態為：「⋯⋯關於我的全部的心靈主體，包括無意識。從這個意義上說，自性成為理想的整體，其包含自我。」後來於1971 年榮格所寫的《榮格全集》中，對這個定義做了進一步的闡述，將自性與自我做出了截然不同的區分。
榮格觀察到區分兩者的重要性：由實際經驗而得的自我，以及經非自我（non-ego）想像所得的自發意象，因此他明確地指出自我只是局部系統，意即它只屬眾多不同系統中的一個系統。故此，他需要為整全心靈（total psyche）找一個匹配的詞彙，而這便是形成自性公式「自性＝自我＋原型」（self= ego+ archetypes）的開端。這公式也等同現在較常見的說法：意識與無意識的會合或結合。當中含有的啟迪值得我們進一步討論。
如果自性是整全心靈的話，那麼算是自性的一部分的自我，便不能以觀察者身分進行內心的洞察。除非有部分的自我能從自性中分開，或證明自我只參與整體的一部分，不然有關自性的資料就不可能被收集到。收集得來的資料稱為「自性的象徵」（symbols of the self）。這些考量為人們經常提及的自性屬「未知」的說法提供了基礎。它並不是以「未知」形態存在，而是超越時空，甚至可以說是永存的。榮格曾在許多場合明確地表明這個立場，如他在〈印度的聖人們〉（“The holy men of India”）一文中所述：
印度在談及自性時是先於心理層面的（prepsychological）；他們假設自性是存在的。但心理學卻不以為然……雖然深諳自性之奇特而矛盾的現象學，對於洞悉的內容我們仍然是小心翼翼的……一些顯然未知的事情我們會以心靈結構（psychic structures）的形態展示出來……（Jung, 1944b, p. 580）
這很可能反映出，從材料總結出的不完整的象徵，就能建構出一個自性的整全面貌，而它只是一個不能直接驗證的理論性建構。這個總結或多或少會與原始經驗（primordial experience）的要點有所不同，甚至超出它所限。所以自性以整體而言並非是未知或不能體驗的。榮格沒有討論這個推斷，部分原因是他故意把邏輯思考和前邏輯（prelogical）的思考結合起來，另一方面亦由於他不喜依賴上述提到的理論性建構（pp. 7f.）。在引用的文末，他提到「當知的本性」（the nature of what is to be known），他似乎是在假設一個科學性的想法——他把科學推論視作已知的經驗事實，就像他提及的印度的神祕主義者一樣。
在別處，他特別解釋實體化／人格化（hypostatization）（1954a, p. 262, no. 18）其實已意味著個體化的「自性的領悟」（realization of the self）。箇中原因已在上面討論過，同時這也延伸至他經常提倡的自性是「心靈現實」（psychic reality）或「事實」（fact）。他曾在多個文章中引用這些短語，並指出內在經驗應得到與外在世界所得事實同等的地位。
但是，每當他用到與自性有關的短語時，他便傾向加上「〔它〕不只是概念或合理的假設」（1948a, p. 157）這一句帶有負面含意的話語，聽起來具防衛性，卻又沒有指明針對何者。然而，這也暗示了，自性是在整體性概念（concept of totality）中尤其難以構建的特殊部分，甚至可以說是不可能。
榮格經常想澄清所謂的意象並不能代表真正的自性（the actual self），充其量它只能當作自性的代表。它們可以獨立地充當代表相對完整狀態的近似物，其次是把部分的自我分裂開並擔任觀察者的角色。所以，當意象是指自性的時候，它是一個隱喻的而非理論性的陳述，或是一個實體化的思想。它就好像成為了「自性是真實存在而非理論或假設」這一主張的基礎。這也解釋了為什麼一些英語翻譯者刻意用大寫「S」來拼寫自性「Self」一詞，其目的不但在於想將自性從自我中區分出來，同時也是為了強調自性在分析心理學中的獨特地位。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。