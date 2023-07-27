【圖表】台灣民眾會花多久時間聽音樂？最愛哪個付費音樂串流平台？
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文化內容策進院7月公布《2022年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，發現台灣超過9成聽眾有聆聽音樂的習慣。報告中也顯示台灣民眾使用付費音樂串流平台的比例、付出的金額等資訊。也統計各平台的使用比例，其中以Youtube Music最高。
今（2023）年7月，文化內容策進院公布的《2022年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，針對15至69歲台灣民眾，以網路問卷調查民眾的閱聽行為和消費習慣。報告顯示超過9成聽眾有聆聽音樂的習慣，較2021年稍微上升1個百分點。而民眾每天聽音樂時間的中位數為31-59分鐘。有超過4成的民眾，每天收聽音樂時間達1小時以上。
報告提及，付費音樂串流平台的聽眾比例較2021年顯著上升，從2021年34.3%升至2022年的40%，但比2020年低了0.6個百分點。
而哪個付費音樂串流平台最多聽眾使用呢？報告顯示，最多聽眾使用的付費音樂串流平台是YouTube Music、Spotify、KKBOX，民眾大多數會使用一個以上的音樂平台，平均每個人使用1.74個平台。2022年最多人使用的平台是YouTube Music和Spotify，分別有43%和42%，第三是KKBOX的34%。
隨著音樂串流平台與隨身電子裝備越來越普遍，民眾能隨時隨地聽音樂。報告顯示，有6成聽眾在休閒時間聽音樂，包括在上網等休閒娛樂時。有近5成的聽眾會在交通工具上聽音樂，包括通勤、開車時間。還有37%聽眾則在工作或學習時間聽音樂。
最後，報告也指出，聽眾付費聽音樂的消費金額較2021年有所提高，當中包括付費訂閱音樂串流、購買實體音樂專輯等。2022年的每月音樂消費金額的中位數為151-200元，而2021年調查的中位數為101-150元。
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核稿編輯：林奕甫
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
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