2023/07/27,
音樂

【圖表】台灣民眾會花多久時間聽音樂？最愛哪個付費音樂串流平台？

【圖表】台灣民眾會花多久時間聽音樂？最愛哪個付費音樂串流平台？

我們想讓你知道的是

文化內容策進院7月公布《2022年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，發現台灣超過9成聽眾有聆聽音樂的習慣。報告中也顯示台灣民眾使用付費音樂串流平台的比例、付出的金額等資訊。也統計各平台的使用比例，其中以Youtube Music最高。

今（2023）年7月，文化內容策進院公布的《2022年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，針對15至69歲台灣民眾，以網路問卷調查民眾的閱聽行為和消費習慣。報告顯示超過9成聽眾有聆聽音樂的習慣，較2021年稍微上升1個百分點。而民眾每天聽音樂時間的中位數為31-59分鐘。有超過4成的民眾，每天收聽音樂時間達1小時以上。

音樂付費率、收聽時長

報告提及，付費音樂串流平台的聽眾比例較2021年顯著上升，從2021年34.3%升至2022年的40%，但比2020年低了0.6個百分點。

而哪個付費音樂串流平台最多聽眾使用呢？報告顯示，最多聽眾使用的付費音樂串流平台是YouTube Music、Spotify、KKBOX，民眾大多數會使用一個以上的音樂平台，平均每個人使用1.74個平台。2022年最多人使用的平台是YouTube Music和Spotify，分別有43%和42%，第三是KKBOX的34%。

音樂串流平台1

隨著音樂串流平台與隨身電子裝備越來越普遍，民眾能隨時隨地聽音樂。報告顯示，有6成聽眾在休閒時間聽音樂，包括在上網等休閒娛樂時。有近5成的聽眾會在交通工具上聽音樂，包括通勤、開車時間。還有37%聽眾則在工作或學習時間聽音樂。

收聽音樂情境

最後，報告也指出，聽眾付費聽音樂的消費金額較2021年有所提高，當中包括付費訂閱音樂串流、購買實體音樂專輯等。2022年的每月音樂消費金額的中位數為151-200元，而2021年調查的中位數為101-150元。

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核稿編輯：林奕甫


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