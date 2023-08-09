賈克洪席耶《電影的差距》導讀：反思台灣尚待學科化的電影研究，差距將會是思想的未來
我們想讓你知道的是
當代法國哲學與美學思想家賈克．洪席耶，關於電影與藝術、電影與政治、電影與文學的重要書寫。論析布列松、史特勞普和蕙葉、佩德羅．科斯塔、羅塞里尼、明尼利與希區考克等導演及電影作品，並使用已在其他架構中闡述的「差距概念」進行分析。
文：孫松榮（國立台北藝術大學藝術跨域研究所、電影創作學系合聘教授）
【導讀】差距作為思想的未來：關於洪席耶《電影的差距》
在過去十幾年來，賈克・洪席耶（Jacques Rancière, 1940-）的名字在華語學術圈如雷灌耳，尤其來自哲學、文化研究及藝術領域的學者對他關於政治與美學著作的徵引、評論乃至詮釋與日俱增。加上這位法國思想家皆曾到台灣與中國巡迴演講，致使其論述的翻譯亦不斷增長。算算中台相關譯本，如今加起來約有二十本之多，洪氏作品的魅力可見一斑。由此將他視為當今華語學術圈中討論度居高不下的其中一位在世法國哲學家，可謂是一點都不為過的。
半個世紀多以降，洪席耶的書寫，由最早與老師阿圖塞（Louis Althusser）等人合寫的《讀資本論》（Lire le Capital, 1965）至最新一本關於葡萄牙電影大師《科斯塔：導演的房間》（Pedro Costa: Les chambres du cinéaste, 2022）等四五十部著作，遍歷哲學、政治、歷史及藝術等領域，展現他身為思想家如何精準而獨到地介入表面上看似各異其趣的學科，實則卻密切有關足以產生多重連結且差異的思辯張力。
若以洪氏這本最新問世的中文譯著《電影的差距》（2023）作為切入點來說明，法國哲學家不止一次重申，哲學之於電影，絕非彼此存在著闡述真理與本體論證等相關的主客階序，而是他往往以一位業餘者的目光或影癡政治學，對於作為學科與後設論述的電影展開各種詰問與挑戰的哲學實踐。有如洪席耶出入文學、戲劇、繪畫、攝影或設計等領地，對它們展開沒有設限的論辯。
當然，這不意味著他的哲學實踐即能在無視相關領域及學科的歷史、美學及理論之際，長驅直入，穿行無阻。相反地，電影之於洪席耶而言，就像同代的其他法國哲學家（例如巴迪歐（Alain Badiou）），自1960年代青年時期開始即為自身重要的藝術與知識對象，他對前衛主義電影、好萊塢電影、戰前的歐陸與日本等國族電影，及戰後義大利新寫實主義乃至各國新浪潮電影如數家珍。與此同時，更重要的還有，1970年代他思索馬克思主義理論經典與電影思想經典就社會不平等鬥爭、反帝國主義運動、去殖民主義及文化大革命等的可能關係。
彼時就在洪席耶出版《阿圖塞的教訓》（La Leçon d’Althusser, 1974）兩年後，他接受《電影筆記》（Cahiers du Cinéma）主編丹尼（Serge Daney）與圖比亞納（Serge Toubiana ）的專訪時，一方面論及左翼電影、人民記憶及歷史的關係，另一方面則批評法國媒體漠視平等影像，但對高達（Jean-Luc Godard）的政治電影《第二號》（Numéro deux, 1975）抨擊左翼謊言與質詢媒介技術等作法讚譽有嘉。
上述這些關於影史、美學與理論等專業知識的養成與反芻，不過是這位堪比被哲學耽誤的電影理論家的基本素養。綜覽洪席耶一甲子的著述，其中與電影相關的尤以《人民國度的短程旅行》（Courts Voyages au pays du peuple, 1990）、《止於歷史》（Arrêt sur histoire, 1997）、《電影寓言》（La fable cinématographique, 2001）、《影像的宿命》（Le Destin des images, 2003）、《貝拉．塔爾：之後的時間》（Béla Tarr, le temps d’après, 2011）及《電影的差距》（Les Écarts du cinéma, 2011）等書為最知名。
這些專著的重要性，與其說是哲學家斜槓電影書寫，倒不如說是後者作為前者思想體系的核心構成之一，互為表裡，體大思精。若以《電影寓言》這本尚未有中文譯本的代表作論題貫穿其他多本電影論著為例，對洪氏而言，電影乃是自浪漫主義與現實主義運動以來啟動於繪畫與文學的藝術美學體制（régime esthétique des arts）之產物之一。
早在電影透過攝影捕捉寫實世界的各種情狀前，《沉默的言語：論文學的矛盾》（La Parole muette: Essai sur les contradictions de la littérature, 1998）與《感性分享：美學與政治》（Le Partage du sensible: Esthétique et politique, 2000）等書曾闡釋畫家如夏丹（Jean-Baptiste-Siméon Chardin）與印象派畫家重視圖像物質與繪畫姿態多過於形象內容的繪製，文學家如巴爾札克（Honoré de Balzac）與左拉（Émile Zola）等人透過靜默符號來展現空白與無價值詩學的強度書寫形式，均屬強調藝術認同與思想，乃透過藝術特有的感性模式、異質強度及平等價值的藝術美學體制之表徵。
至於電影，無論是前衛主義電影，還是類型電影或藝術電影，皆與亞里斯多德（Aristote）強調故事與情節合理性（muthos）的寓言（fable）脫不了關係。對洪席耶而言，電影作為機械複製藝術，最叩人心弦的無不是——如同印象派電影健將艾普斯坦（Jean Epstein）在《早安電影》（Bonjour Cinéma, 1921）中寫道的名言——「電影是真實的：故事即謊言」（“Le cinéma est vrai : une histoire est mensonge”）。
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html