義大利總理梅洛尼「反移民」態度軟化：增發合法工作簽證，推「羅馬進程」金援窮國

7月23日，義大利首都羅馬召開了「第一屆發展與移民會議」，在義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的領導下，與來自地中海、非洲以及中東的20多個國家，就解決非法移民湧入歐洲、打擊人口走私等議題進行討論。

在會議上，梅洛尼提出四個合作的面向，包含打擊人口販運的犯罪集團、加強管理移民流動、支持難民，以及援助移民的來源國家。同時，此次會議也致力於促進再生能源領域的合作，以共同應對氣候變遷，並改善貧窮國家的處境。

此外，與會國也同意提供資金，來支持一項名為「羅馬進程」（Rome Process）的開發計畫，目標是降低非法移民的問題。而梅洛尼也樂見阿拉伯聯合大公國承諾提供一億美元的資金，以提升因窮困與缺乏設施而造成移民流出的國家，並表示下一步將舉辦捐助者會議。

義大利追求更多合法移民，更少人口走私

作為極右翼政黨「義大利兄弟黨」的領導者，梅洛尼在上任前曾高舉反移民的旗幟，承諾要阻止來自地中海的移民船隻。然而在會議上，梅洛尼一改過去強硬的立場，試圖與移民的來源國家和中途國家建立聯盟關係。

梅洛尼表示，政府願意接納來自合法管道的移民，因為歐洲和義大利需要移民。同時，她也強調，政府仍需要採取更多措施，來防止移民試圖在未經授權的情況下穿越危險的地中海。

梅洛尼指出：「終結人口販運網路是我們共同的目標。」

梅洛尼稱每個人都受到非法移民的傷害，她說：「沒有人從中受益，除了以犧牲最脆弱群體而獲得巨大利益，甚至對抗政府的犯罪組織之外。」

自梅洛尼上任以來，穿越地中海抵達義大利的移民人數激增。根據《InfoMigrants》報導，有愈來愈多非法移民正陸續抵達義大利南部的蘭佩杜薩島（Lampedusa），其中有超過一半的移民是從突尼西亞出發。

此外，根據《路透社》報導，今（2023）年已有超過8萬3000名移民登陸義大利，且較去（2022）年的數據成長了超過140％。

近年來，義大利正面臨人口老化和人口減少的狀況，因而需要更多的勞力來維持經濟，並補充勞力缺口。而7月初，義大利政府已承諾2023年至2025年，將向非歐盟成員國國民發放約45萬個新工作簽證。相較於疫情爆發前的2019年，義大利僅發放了3萬多個簽證。

根據《半島電視台》報導，去年12月，義大利政府批准了一項新規定，要求非政府組織的救援船隻必須在救援後立即駛向港口，此項措施的實施，也防止了船隻同時進行多次救援行動。

若違反這項規定，船長將面臨最高5萬歐元的罰款，若多次違反船隻可能會被扣押。非政府組織批評，這項新規定讓救援工作變得困難。

馮德萊恩：與突尼西亞的協議將成為和其他國家合作的示範

由於突尼西亞一直以來，都是許多非法移民穿越地中海的起點，因此不論歐盟還是義大利，都在積極加強與突尼西亞的接觸與合作，目的是希望能遏止從突尼西亞出發，抵達歐洲，特別是義大利的非法移民。

7月16日，歐盟和突尼西亞簽署了一項備忘錄，預計將提供突尼西亞約10億歐元的經濟援助，並再撥款1.05億歐元幫助突尼西亞打擊人口販運與人口走私。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在這次的會議上表示：「我們希望與突尼西亞的協議成為一個示範與未來的藍圖，並與該地區的其他國家建立伙伴關係。」

此外，馮德萊恩指出，由於突尼西亞擁有豐富的風能和太陽能，與突尼西亞的合作可以為歐洲的綠能領域提供新的機遇。

根據《美聯社》報導，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）在會議上表示，突尼西亞不會允許那些抵達歐洲的移民前來突尼西亞定居，並強調突尼西亞不會成為「不法之徒的走廊」。

薩伊德呼籲，應建立一個新的全球金融機構，從根本解決移民問題，並為貧窮國家創造繁榮和希望。

針對歐盟與突尼西亞達成協議一事，非政府組織人權觀察（HRW）在其報導中批評，歐洲政府無視移民者的權利，且只是在口頭上維護人權。

人權觀察擔心，歐盟這項考慮不周且短視近利的策略，不僅將造成是道德上的失敗，更要為這些渡船到歐洲的移民所遭遇的苦難和死亡負有責任。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺