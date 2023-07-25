義大利總理梅洛尼「反移民」態度軟化：增發合法工作簽證，推「羅馬進程」金援窮國
我們想讓你知道的是
為了因應歐洲日益嚴重的非法移民問題，義大利23日領導20多個國家開會討論人口走私、偷渡等問題。義大利總理梅洛尼一改過去強硬反移民的態度，表示願接納更多合法移民，並承諾開放更多工作簽證。
7月23日，義大利首都羅馬召開了「第一屆發展與移民會議」，在義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的領導下，與來自地中海、非洲以及中東的20多個國家，就解決非法移民湧入歐洲、打擊人口走私等議題進行討論。
在會議上，梅洛尼提出四個合作的面向，包含打擊人口販運的犯罪集團、加強管理移民流動、支持難民，以及援助移民的來源國家。同時，此次會議也致力於促進再生能源領域的合作，以共同應對氣候變遷，並改善貧窮國家的處境。
此外，與會國也同意提供資金，來支持一項名為「羅馬進程」（Rome Process）的開發計畫，目標是降低非法移民的問題。而梅洛尼也樂見阿拉伯聯合大公國承諾提供一億美元的資金，以提升因窮困與缺乏設施而造成移民流出的國家，並表示下一步將舉辦捐助者會議。
義大利追求更多合法移民，更少人口走私
作為極右翼政黨「義大利兄弟黨」的領導者，梅洛尼在上任前曾高舉反移民的旗幟，承諾要阻止來自地中海的移民船隻。然而在會議上，梅洛尼一改過去強硬的立場，試圖與移民的來源國家和中途國家建立聯盟關係。
梅洛尼表示，政府願意接納來自合法管道的移民，因為歐洲和義大利需要移民。同時，她也強調，政府仍需要採取更多措施，來防止移民試圖在未經授權的情況下穿越危險的地中海。
梅洛尼指出：「終結人口販運網路是我們共同的目標。」
梅洛尼稱每個人都受到非法移民的傷害，她說：「沒有人從中受益，除了以犧牲最脆弱群體而獲得巨大利益，甚至對抗政府的犯罪組織之外。」
自梅洛尼上任以來，穿越地中海抵達義大利的移民人數激增。根據《InfoMigrants》報導，有愈來愈多非法移民正陸續抵達義大利南部的蘭佩杜薩島（Lampedusa），其中有超過一半的移民是從突尼西亞出發。
此外，根據《路透社》報導，今（2023）年已有超過8萬3000名移民登陸義大利，且較去（2022）年的數據成長了超過140％。
近年來，義大利正面臨人口老化和人口減少的狀況，因而需要更多的勞力來維持經濟，並補充勞力缺口。而7月初，義大利政府已承諾2023年至2025年，將向非歐盟成員國國民發放約45萬個新工作簽證。相較於疫情爆發前的2019年，義大利僅發放了3萬多個簽證。
根據《半島電視台》報導，去年12月，義大利政府批准了一項新規定，要求非政府組織的救援船隻必須在救援後立即駛向港口，此項措施的實施，也防止了船隻同時進行多次救援行動。
若違反這項規定，船長將面臨最高5萬歐元的罰款，若多次違反船隻可能會被扣押。非政府組織批評，這項新規定讓救援工作變得困難。
馮德萊恩：與突尼西亞的協議將成為和其他國家合作的示範
由於突尼西亞一直以來，都是許多非法移民穿越地中海的起點，因此不論歐盟還是義大利，都在積極加強與突尼西亞的接觸與合作，目的是希望能遏止從突尼西亞出發，抵達歐洲，特別是義大利的非法移民。
7月16日，歐盟和突尼西亞簽署了一項備忘錄，預計將提供突尼西亞約10億歐元的經濟援助，並再撥款1.05億歐元幫助突尼西亞打擊人口販運與人口走私。
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在這次的會議上表示：「我們希望與突尼西亞的協議成為一個示範與未來的藍圖，並與該地區的其他國家建立伙伴關係。」
此外，馮德萊恩指出，由於突尼西亞擁有豐富的風能和太陽能，與突尼西亞的合作可以為歐洲的綠能領域提供新的機遇。
根據《美聯社》報導，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）在會議上表示，突尼西亞不會允許那些抵達歐洲的移民前來突尼西亞定居，並強調突尼西亞不會成為「不法之徒的走廊」。
薩伊德呼籲，應建立一個新的全球金融機構，從根本解決移民問題，並為貧窮國家創造繁榮和希望。
針對歐盟與突尼西亞達成協議一事，非政府組織人權觀察（HRW）在其報導中批評，歐洲政府無視移民者的權利，且只是在口頭上維護人權。
人權觀察擔心，歐盟這項考慮不周且短視近利的策略，不僅將造成是道德上的失敗，更要為這些渡船到歐洲的移民所遭遇的苦難和死亡負有責任。
新聞來源
- Italy PM Meloni builds alliance to tackle illegal migration（Reuters）
- Italy’s Meloni seeks broad cooperation to stanch flows of migrants to Europe with aid to Africa（AP）
- Lampedusa fishermen announce protest against the use of fishing ships for migrant transfers（InfoMigrants）
- Italy tightens rules for asylum seeker rescue ships（Al Jazeera）
- Rome’s Anti-Migration Summit Exposes Europe’s Growing Disregard for Rights（HRW）
延伸閱讀
- 突尼西亞種族騷亂：外來移民不斷湧入斯法克斯，利比亞進行邊境救援
- 歐盟與突尼西亞簽諒解備忘錄，義大利總理梅洛尼持續在北非事務發揮影響
- Frontex報告：今年地中海偷渡人數暴增3倍破紀錄，移民危機延燒歐盟內政外交
- 利比亞難民船滿載400人失去動力漂流地中海，鄰近島國馬爾他為何禁止提供援助？
- 難民船希臘海域超載翻覆至少78死、數百人失蹤，恐成地中海有史以來最嚴重船難
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。