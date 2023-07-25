《楚門的世界》：存在的焦慮與妄想，即使殘酷仍要選擇的自由與尊嚴
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通常普通的作品至此就已經終結，但《楚門的世界》沒有停止，更一進步藉由真人Show負責人Christof的訪談，探討真實與虛假、宿命和自由的議題。
怎樣的作品才算成功？
Peter Weir在1998年執導的《楚門的世界》（The Truman Show，港譯《真人Show》），電影點出了現代社會娛樂影視的異化，及人類對存在焦慮的叩問，上映以來極受歡迎。受歡迎的程度，令十年後曾有心理學者以Truman Show delusion命名妄想症，患者以為自己是楚門般活在真人Show，備受監控⋯⋯
《楚門的世界》的編劇Andrew Niccol得知消息，戲謔地說，當有疾病以自己的作品命名時，就知道這已經成功了。
一、存在的焦慮，自我的叩問
十七億人見證了他的誕生，二百二十個國家關注著他的第一步。當他偷吻時，整個世界靜止不動。隨著他的成長，科技也在不斷進步。他整個人生都被密集的隱藏攝像頭所紀錄，並以全球範圍的觀眾為對象，每天二十四小時、每週七日不間斷地直播。——《楚門的世界》TV Host
電影首幕經由採訪片段，告訴了所有觀眾，以下節目全是一場真人Show，唯獨主角楚門毫不知情。楚門尚為嬰兒時就是電影公司的財產，從一個鏡頭對著胚胎開始，到後來以極為龐大半圓鐵罩建造楚門的世界，五千多個攝影機無所不在年終無休直播他的人生。
直至楚門三十歲，一盞燈從天而降玻璃四濺，平地驚雷預示了他將會質疑這個看似完美但充斥破綻的世界。就像卡繆《薛西弗斯的神話》提出，我們日復日如常生活，直至忽然有一刻，「為什麼」浮現腦海，為什麼我會存在於此時此刻，開始產生存在的焦慮，自我的叩問。
《楚門的世界》的科技沒有如今的高超，實景漏洞、演員出錯、外人闖入等意外不時出現，但都未曾真正觸動了楚門的「為什麼」，質疑世界與自我存在之關係。他之所以焦慮，電影精心安排了千古以來人類重要的兩種情感關係：親情、愛情。
溺水逝世的父親，忽然出現在楚門眼前，隨即被其他人押走離場，母親刻意強調是他害死親父的內疚化成幻影，並不真實。
早在這件事之前，他已經埋下了尋求自由的種子，除了天性如此，和愛情連繫緊密。楚門真正的夢中情人Sylvia——作為唯一希望告知他真相的知情者，角色被迫遷居至遙遠之城斐濟——讓他不斷追求、渴望離開此地，貫穿了「生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，兩者皆可拋」的古老主題。
這反映在電影非常精妙的道具：相架。由楚門工作時撕下雜誌的女性模特兒臉孔，到後來他扭開妻子照片的相架背面，露出那張用不同圖片拼貼還原Sylvia的樣子，象徵了戲中婚姻的虛情假意，而那隱藏在表相之下的愛情追求，同樣是對自由、真相的探尋。
卡繆說的忽然有一刻，其實並非憑空而來，而是日積月累世界展示的諸種破綻。日常的轉動，《楚門的世界》的重要關鍵，楚門每天重複著類似的生活，向對面的鄰居打招呼，對孖生兄弟推銷保險，走入工作大廈的旋轉門⋯⋯
有一幕，鏡頭隨著楚門在旋轉門不斷繞圈，日常不斷循環，當他最後走出來時，所有累積到這一刻的出現，楚門眼中的世界已經不再相同。他將存在焦慮化作叩問的勇氣，走到有車輛行駛的馬路中間，舉起雙手擋住行車，衝入大樓的電梯看見演員正在休息，覺悟到自己從未真正的活著。
然而，在「為什麼」之後，我們總得去問：什麼叫做活著？
二、失敗的妄想，直面的殘酷
對一個人來說，這是一個過於複雜的世界，楚門。你確定這不是一廂情願嗎？你只是希望自己能創造出更多的成就。——Marlon
我們遇到困難，特別是人生志向、生存意義等，親人愛侶有時未免太過接近難以啟齒，友誼則成為了困惑傾心的最佳出口。
相對楚門妻子Meryl的虛偽，婚妙照表示說謊的交叉手指、強說推銷產品的廣告詞，以及高叫這不專業的出戲，好友Marlon則說服力強得多。他與主角從小相識長大，楚門兩次的脫離常軌，都是Marlon動之以情，說之以理地告訴他，全世界的人欺騙你，那不就等同我也欺騙你嗎？我們的人生太多挫敗，才會產生這些不設實際的幻想。
這是《楚門的世界》的厲害。電影一方面點出了反抗的可能，楚門不按牌理出招，讓真人Show的編劇、演員疲於奔命千方百計阻礙楚門離去，加上戲中戲的層次與演技，將嚴肅議題佐以輕鬆喜劇的節奏表現，像他開車不斷轉圈高呼自己正在順其自然，反向地操縱、挑戰這一切。
另一方面，卻昇華至現代人類普遍的困境，甚至難以反駁，即Marlon口中的Truman Show delusion。難道楚門就不可能是妄想症的患者，一切都是他的錯覺嗎？我們對成功、出名的渴望，由電視掘起普及以至網路世界每人都有十五分鐘爆紅的當下，誰不想成為世界的中心，讓世界的聚光燈都集中在自己身上？
父親當年逝世遺留下來的戒指，楚門一直珍而重之地戴在手上，當其父復活後再還給了對方。這戒指按照設定，也是五千多個攝影鏡頭之一，可謂其定位追蹤器。因此，他最後的逃亡才會令劇組手足無措，沒有方法得知其位置所在。
《楚門的世界》沒有明確點出主角的第二個轉捩點，可能是從「為什麼」開始一直從未更變，也可能是看見父親之後覺得這太不真實，戒指歸還既是父愛的喪失，也為最後一束稻草也斷開的宣示。
對的，楚門即使面對重重阻礙，即使可能只是個人的虛妄，他依然願意付出所有，面對一切假象背後的殘酷，重新掌握自己的人生。畢竟，Truman就是「true man」的諧音，真正活著意味成為真實的人。
三、人類的尊嚴，選擇的自由
你是真實的，這讓你成為觀賞的佳作。外面不會比我為你所創造的世界更加真實。外面有同樣的謊言，同樣的欺騙，但在我的世界裡，你無需害怕。——Christof
通常普通的作品至此就已經終結，但《楚門的世界》沒有停止，更一進步藉由真人Show負責人Christof的訪談，探討真實與虛假、宿命和自由的議題。
當大家以為楚門重返正軌，Christof受訪說明節目的起源之後，Sylvia致電訪談痛罵他無恥，欺騙、操控楚門的一生。Christof盡顯角色魅力，娓娓道來自己創作觀念，指出外面的社會充斥謊言、黑暗和危險，而在他建造的社會，楚門有穩定工作、美好婚姻，絕無天災人禍，是更真實和理想的烏托邦。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航