中國經濟慘餐廳生意差，江蘇老闆崩潰砸店，專家點名「低通膨陷阱」惡果嚴重

中國經濟慘餐廳生意差，老闆崩潰砸店

（中央社）無需參照官方公布的數據，當前中國經濟有多慘，看看底層民眾的處境即可略知一二。網路廣傳江蘇鎮江丹陽市某家海產店老闆崩潰自砸店影音，原因是經濟慘生意差以致付不起店租而打砸洩憤。

這則上傳至YouTube的影音約莫12秒，時間地點標註7月22日江蘇丹陽，當地一家龍蝦館餐廳門可羅雀不見饕客光顧，門前卻散落一地東倒西歪又支離破碎的桌椅與碗盤。

突然畫面出現疑似店東的男子，扛著四腳的大方桌使勁兒一甩，宣洩填胸的積怨。

中國《搜狐網》25日報導，當地社區居委會工作人員表示，砸店的確實是龍蝦館老闆，另知情人透露，老闆深夜崩潰砸店，全因生意太差，進帳的數目還不夠繳店租。

現場目擊者說，這個老闆當時情緒失控，打砸過程持續近半小時，他激動吐苦水：「我已經盡力了，但情況越來越糟，我快要無法為家人提供基本生活了。」

而他親手毀掉自己店面之舉，最後僅招來只重維穩的警方關切，至於生計無著的無奈，終究還是得獨自面對。

同情這個老闆的中國網友說：「他是底層千千萬萬小餐飲老闆的真實寫照！微利時代內捲嚴重大家都在煎熬，熬著熬著就倒閉了！」

《搜狐網》報導說，與龍蝦館老闆同病相憐的餐飲店負責人小北透露：「真正擊垮我的是，我們辛苦經營了近一年，卻連第二年的房租都沒有湊齊，前期的投入連三分之一都沒有回來。」

於是一年期房租到期後，小北決定及時止損，收掉經營近一年的烘焙店。

經營快餐店的阿九（化名）發網文說：「餐飲人你們一天營業額多少？我25日的營收才（人民幣，下同）800元（約新台幣3499元），快撐不下去了。」據他計算，維持門店營運，每天營業額至少得逾1000元。

雖然中國政府19日發布提振民企信心的31條意見，但《紐約時報》（The New York Times）24日報導，若干企業主私下受訪卻不屑一顧中共鼓舞人心的喊話，更諷中共的意見是「說給傻瓜聽的」。

業者指出，市場沒信心的問題在於政府信譽的良窳，偏偏中國政府在過去幾年幾乎失去所有的信譽，若政府真想挽回局面，至少要為自己的錯誤道歉。

紐時報導說，中國的民企於20世紀90年代蓬勃發展，那時雖然腐敗猖獗，也並非全然公平合理，但政府曾試圖不干涉民企，因此無論現今的中共如何高喊支持，都很難提振業者信心。

中共承認經濟困難，專家點名低通膨惡果危險

（中央社）中共承認當前中國經濟運行面臨新的困難挑戰，一項報告示警，下半年應重視低通膨陷阱；專家表示，中國核心通膨持續低於1%很危險，帶來的惡果絲毫不亞於惡性高通膨。

中共中央政治局24日召開會議討論經濟形勢及部署經濟工作。會議指出，當前中國經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足及企業經營困難。

會議提到，疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。

《中國經濟網》25日報導，「中國金融四十人論壇」24日發布最新報告，直指下半年應充分重視「低通膨陷阱」、城投債和大型房企風險可能進一步暴露引發的金融市場動盪、外需回落疊加內需不振誘發的超預期衝擊等風險。

「中國金融四十人論壇」（CF40）是中國具影響力的金融專業智庫平台。

這份名為「走出需求不足和低通脹——基於美日歐三段歷史的回顧與啟示」報告指出，總需求不足仍是當前中國經濟運行中的主要矛盾。接下來應盡快釋放明確的穩增長訊號，並給出相對明確的政策目標，避免預期「脫錨」。

這份報告透過回顧美國大蕭條（1929至1933年）、日本（1998至2012年）和歐元區（2014至2016年）低通膨的三段歷史經驗，總結需求不足和低通膨的原因以及走出的政策啟示。

報告指出，當前收入分配惡化難以解釋需求不足和低通膨，包括外部衝擊、市場失靈和逆周期政策失靈對於完整解釋需求不足缺一不可；且嚴重的需求不足和低通膨難以憑藉市場自發力量治癒。

CF40資深研究員、中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌表示，核心通膨持續低於2%不太好，持續低於1%很低迷、很危險，持續低於0%則很糟糕；且壞的低通膨帶來的惡果絲毫不遜色於惡性高通膨。

張斌指出，無論低通膨的原因是什麼，改變的關鍵是恢復信貸增長；以美國為例，憑藉暫停金本位和恢復銀行運行走出了大蕭條，日本和歐元區也都是憑藉寬鬆貨幣政策走出需求不足和低通膨。

張斌說，一旦走出低通膨，宏觀經濟指標將有全面改善：貨幣和信貸增速顯著回升，資產價格顯著回升，企業投資顯著提高，居民收入和就業市場改善，政府收入上升。

中國國家統計局7月10日公告6月份消費者物價指數（CPI），與去年同期持平，等於通膨率下降至零，依據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續2季負成長，技術定義上符合通貨緊縮。

通貨緊縮對總體經濟的衝擊在於預期物價走跌，可能導致消費者不消費、生產者不生產、採購經理人不採購等狀況，經濟活動無限期遞延，經濟成長因而停滯。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀