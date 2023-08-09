《荷馬史詩》：人神同形同性，可是人與神有天壤之別。這是荷馬兩部史詩的文化母題

文：呂健忠

3.2 看見宇宙

人文視野的深化包含兩個層面：心眼看得遠，而且心靈感受深。荷馬描寫深刻的心靈感受將留待後續兩章的主題探討，本節要談的是他的心眼甚至燭照宇宙的邊陲。那個宇宙是陰陽二元包含三界的結構。

3.2.1 三重結構二元觀

前文1.2.5〈歐洲歷史新紀元〉提到三重結構二元觀是印歐社會古老的傳統，也是其文化的一個重要母題。那個文化母題是進入荷馬世界的門階，那一道門為我們開啟歐洲歷史的新紀元。按荷馬的了解，宇宙是個圓球體的封閉系統，由上界與下界組成。上界陽光普照，故稱陽間，是生命世界；下界不見天日，故稱陰間，是死亡世界。死亡雖然是現實的經驗，死亡世界卻超乎現實。另有超越前述二元分立觀的超現實世界，是神的世界。

相對於現實的世界有生必有死，生與死分離成兩種無法共容的生命情態，超現實的世界是神的世界。天上、地表、海洋、地下都有神，神的通性是和「死亡」絕緣，荷馬使用的描述詞是athanatos，是表示反義的首綴詞a­接上thanatos（死亡），我譯為「不死族」。現實世界無法擺脫時間的制約，因此有生必有死，生命既是由生到死的過程，是動態的。反觀超現實的世界，其為超現實是因為不受時間制約，無生亦無死，是永遠存在的靜止狀態，荷馬稱之為ambrotos ，「永生」，後來引申為「不朽」。

現實的世界是人類活動的空間。在荷馬的想像，前述圓球體宇宙的水平橫切面就是由海、陸兩界組成的世界，海陸上方的天穹散布星座。世界的形狀像淺盤子，洋川環繞陸地四周，希臘位在陸地的中心。太陽日復一日從洋川之東出發，沿天穹巡天。陸地中央是大海（今稱地中海）。大海是鹹水區，此所以荷馬史詩常以「鹹水」代稱「海洋」；洋川則是淡水，是地表所有淡水的共同源頭。

大海的西端有個出口（今稱直布羅陀海峽）通往洋川。奧德修斯在返鄉途中，西向航行穿越那個出口，橫渡洋川抵達陰間。但是在《伊里亞德》，陰間仍然沒有具體的空間意義，只含含糊糊反映土葬的觀念，因此位於陽光照不到的地下。

雖然《伊里亞德》取材於歷史事實，而且《奧德賽》描寫具體的地理空間，荷馬史詩所呈現的宇宙與地理圖像都是神話想像。神話筆觸可以有粗獷揮毫的素描，可以有纖毫畢露的寫實，情思可以幽幽婉約，風采可以氣勢磅薄，要之在於透過象徵的語言傳達族群的宇宙觀、世界觀、人生觀，使讀者得以透過共同的記憶領略個人的願景。閱讀荷馬確實有必要區別現實與神話兩種世界觀與地理觀，否則《伊里亞德》就成了謬誤連篇的史記，而《奧德賽》成了思路不清的遊記。

3.2.2 人神同形同性論

在荷馬的世界，人神關係是一大要素。我們從中看見試圖了解人類心理的初發衝動與初步成果。那個成果，一言以蔽之，是人神同形同性論，英文稱為anthropomorphism。這個英文單字源自希臘文：anthropo­（anthropos 是「人類」）+ morphe（形態）+ ­ism（表示「方法，系統，學說」的尾綴詞）。顧名思義，人神同形同性是「人和神不但外貌相同，而且性情無異」。此一觀念，不論起源為何，其作用在荷馬史詩的敘事脈絡清晰可解。

荷馬為了呈現自己所了解的人性，描寫細節不憚其煩。他的敘事有條不紊，井然有序。「井然有序」是荷馬史詩重出五次的套語，其中「序」（kosmos）的反義詞akosmos 是「沒有條理」，無法理解。聽起來有「條理」則看起來有「道理」，應用在人事即「規矩」。這觀念具體而微反映希臘人理性思維的宇宙觀：人與神共處於其間的世界是個有理可尋的結構，那個結構體就是kosmos（英文cosmos），「宇宙」。

「四方上下曰宇，古往今來曰宙」，即空間與時間關係同樣合乎一定的序列，因有條不紊而能為人所理解。使用「語言」表述「推論」或呈現「道理」，希臘文稱為logos（英文logic 的詞源），即文化論述常見的音譯「邏各斯」，或意譯「語體」，意思是「理性」或「觀念賴以表達的話語」。第二義常被簡化為word。具有指標作用的例子是，希臘文《新約．約翰福音》1.1的關鍵字眼logos ，1611年的英譯欽定本（Authorized Version）為ªIn the beginning was the World" ； 希伯來《聖經》的第一個完整中譯和合本（1919）譯作「太初有道」，正吻合我們在荷馬史詩看到的宇宙觀。

荷馬知道人的言行有太多理性分析無法解釋的現象。那些我們稱之為超現實的經驗，荷馬一概歸之於天神的作為。這個觀念表現在敘事想像就是人神同形同性。荷馬世界的天神是人類把自己的形象投影在天幕，無限放大的結果。投影的結果，我們看到同形同性的人類與天神有根本的差異：有限對比無限。那些不受節制與規範的天神住在奧林帕斯，神話想像的聖山，因此有奧林帕斯神族之稱。

另有住在人間的人格神，主要有兩大類。一類是母系信仰的殘留，包括把奧德修斯扣留在「大海之臍」同居七年的卡綠普娑（Kalupso）； 以及尚未人格化的潛勢靈（daimon ，英文demon的詞源），如《伊里亞德》19.418 制止阿基里斯的戰馬說人話的怨靈。說是「殘留」，因為荷馬在建構陽物理體世界時，有意識加以排除。另有薩滿教的遺跡，如普若透斯（Proteus）和紀珥凱（Kirke，英文Circe，「瑟喜」），分別被荷馬流放到埃及和大海西極。