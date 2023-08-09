《荷馬史詩》：人神同形同性，可是人與神有天壤之別。這是荷馬兩部史詩的文化母題
我們想讓你知道的是
本書上溯印歐語族群遷徙殖民的歷史，下探歐洲史詩的源起與流變，透過獨樹一幟的史觀，展現別開生面的史識，全面探究荷馬史詩蔚然成學的來龍去脈。作者所見史詩景觀的嬗遞反映文化史的進程，從口傳史詩以實體城牆界定土地認同，經由文人史詩以文化城牆界定族群認同，到基督教史詩以信仰城牆界定宗教認同。
文：呂健忠
3.2 看見宇宙
人文視野的深化包含兩個層面：心眼看得遠，而且心靈感受深。荷馬描寫深刻的心靈感受將留待後續兩章的主題探討，本節要談的是他的心眼甚至燭照宇宙的邊陲。那個宇宙是陰陽二元包含三界的結構。
3.2.1 三重結構二元觀
前文1.2.5〈歐洲歷史新紀元〉提到三重結構二元觀是印歐社會古老的傳統，也是其文化的一個重要母題。那個文化母題是進入荷馬世界的門階，那一道門為我們開啟歐洲歷史的新紀元。按荷馬的了解，宇宙是個圓球體的封閉系統，由上界與下界組成。上界陽光普照，故稱陽間，是生命世界；下界不見天日，故稱陰間，是死亡世界。死亡雖然是現實的經驗，死亡世界卻超乎現實。另有超越前述二元分立觀的超現實世界，是神的世界。
相對於現實的世界有生必有死，生與死分離成兩種無法共容的生命情態，超現實的世界是神的世界。天上、地表、海洋、地下都有神，神的通性是和「死亡」絕緣，荷馬使用的描述詞是athanatos，是表示反義的首綴詞a接上thanatos（死亡），我譯為「不死族」。現實世界無法擺脫時間的制約，因此有生必有死，生命既是由生到死的過程，是動態的。反觀超現實的世界，其為超現實是因為不受時間制約，無生亦無死，是永遠存在的靜止狀態，荷馬稱之為ambrotos ，「永生」，後來引申為「不朽」。
現實的世界是人類活動的空間。在荷馬的想像，前述圓球體宇宙的水平橫切面就是由海、陸兩界組成的世界，海陸上方的天穹散布星座。世界的形狀像淺盤子，洋川環繞陸地四周，希臘位在陸地的中心。太陽日復一日從洋川之東出發，沿天穹巡天。陸地中央是大海（今稱地中海）。大海是鹹水區，此所以荷馬史詩常以「鹹水」代稱「海洋」；洋川則是淡水，是地表所有淡水的共同源頭。
大海的西端有個出口（今稱直布羅陀海峽）通往洋川。奧德修斯在返鄉途中，西向航行穿越那個出口，橫渡洋川抵達陰間。但是在《伊里亞德》，陰間仍然沒有具體的空間意義，只含含糊糊反映土葬的觀念，因此位於陽光照不到的地下。
雖然《伊里亞德》取材於歷史事實，而且《奧德賽》描寫具體的地理空間，荷馬史詩所呈現的宇宙與地理圖像都是神話想像。神話筆觸可以有粗獷揮毫的素描，可以有纖毫畢露的寫實，情思可以幽幽婉約，風采可以氣勢磅薄，要之在於透過象徵的語言傳達族群的宇宙觀、世界觀、人生觀，使讀者得以透過共同的記憶領略個人的願景。閱讀荷馬確實有必要區別現實與神話兩種世界觀與地理觀，否則《伊里亞德》就成了謬誤連篇的史記，而《奧德賽》成了思路不清的遊記。
3.2.2 人神同形同性論
在荷馬的世界，人神關係是一大要素。我們從中看見試圖了解人類心理的初發衝動與初步成果。那個成果，一言以蔽之，是人神同形同性論，英文稱為anthropomorphism。這個英文單字源自希臘文：anthropo（anthropos 是「人類」）+ morphe（形態）+ ism（表示「方法，系統，學說」的尾綴詞）。顧名思義，人神同形同性是「人和神不但外貌相同，而且性情無異」。此一觀念，不論起源為何，其作用在荷馬史詩的敘事脈絡清晰可解。
荷馬為了呈現自己所了解的人性，描寫細節不憚其煩。他的敘事有條不紊，井然有序。「井然有序」是荷馬史詩重出五次的套語，其中「序」（kosmos）的反義詞akosmos 是「沒有條理」，無法理解。聽起來有「條理」則看起來有「道理」，應用在人事即「規矩」。這觀念具體而微反映希臘人理性思維的宇宙觀：人與神共處於其間的世界是個有理可尋的結構，那個結構體就是kosmos（英文cosmos），「宇宙」。
「四方上下曰宇，古往今來曰宙」，即空間與時間關係同樣合乎一定的序列，因有條不紊而能為人所理解。使用「語言」表述「推論」或呈現「道理」，希臘文稱為logos（英文logic 的詞源），即文化論述常見的音譯「邏各斯」，或意譯「語體」，意思是「理性」或「觀念賴以表達的話語」。第二義常被簡化為word。具有指標作用的例子是，希臘文《新約．約翰福音》1.1的關鍵字眼logos ，1611年的英譯欽定本（Authorized Version）為ªIn the beginning was the World" ； 希伯來《聖經》的第一個完整中譯和合本（1919）譯作「太初有道」，正吻合我們在荷馬史詩看到的宇宙觀。
荷馬知道人的言行有太多理性分析無法解釋的現象。那些我們稱之為超現實的經驗，荷馬一概歸之於天神的作為。這個觀念表現在敘事想像就是人神同形同性。荷馬世界的天神是人類把自己的形象投影在天幕，無限放大的結果。投影的結果，我們看到同形同性的人類與天神有根本的差異：有限對比無限。那些不受節制與規範的天神住在奧林帕斯，神話想像的聖山，因此有奧林帕斯神族之稱。
另有住在人間的人格神，主要有兩大類。一類是母系信仰的殘留，包括把奧德修斯扣留在「大海之臍」同居七年的卡綠普娑（Kalupso）； 以及尚未人格化的潛勢靈（daimon ，英文demon的詞源），如《伊里亞德》19.418 制止阿基里斯的戰馬說人話的怨靈。說是「殘留」，因為荷馬在建構陽物理體世界時，有意識加以排除。另有薩滿教的遺跡，如普若透斯（Proteus）和紀珥凱（Kirke，英文Circe，「瑟喜」），分別被荷馬流放到埃及和大海西極。
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！