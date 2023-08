《荷馬史詩》：人神同形同性，可是人與神有天壤之別。這是荷馬兩部史詩的文化母題

文:呂健忠

3.2 看見宇宙

人文視野的深化包含兩個層面:心眼看得遠,而且心靈感受深。荷馬描寫深刻的心靈感受將留待後續兩章的主題探討,本節要談的是他的心眼甚至燭照宇宙的邊陲。那個宇宙是陰陽二元包含三界的結構。

3.2.1 三重結構二元觀

前文1.2.5〈歐洲歷史新紀元〉提到三重結構二元觀是印歐社會古老的傳統,也是其文化的一個重要母題。那個文化母題是進入荷馬世界的門階,那一道門為我們開啟歐洲歷史的新紀元。按荷馬的了解,宇宙是個圓球體的封閉系統,由上界與下界組成。上界陽光普照,故稱陽間,是生命世界;下界不見天日,故稱陰間,是死亡世界。死亡雖然是現實的經驗,死亡世界卻超乎現實。另有超越前述二元分立觀的超現實世界,是神的世界。

相對於現實的世界有生必有死,生與死分離成兩種無法共容的生命情態,超現實的世界是神的世界。天上、地表、海洋、地下都有神,神的通性是和「死亡」絕緣,荷馬使用的描述詞是athanatos,是表示反義的首綴詞a­接上thanatos(死亡),我譯為「不死族」。現實世界無法擺脫時間的制約,因此有生必有死,生命既是由生到死的過程,是動態的。反觀超現實的世界,其為超現實是因為不受時間制約,無生亦無死,是永遠存在的靜止狀態,荷馬稱之為ambrotos ,「永生」,後來引申為「不朽」。

現實的世界是人類活動的空間。在荷馬的想像,前述圓球體宇宙的水平橫切面就是由海、陸兩界組成的世界,海陸上方的天穹散布星座。世界的形狀像淺盤子,洋川環繞陸地四周,希臘位在陸地的中心。太陽日復一日從洋川之東出發,沿天穹巡天。陸地中央是大海(今稱地中海)。大海是鹹水區,此所以荷馬史詩常以「鹹水」代稱「海洋」;洋川則是淡水,是地表所有淡水的共同源頭。

大海的西端有個出口(今稱直布羅陀海峽)通往洋川。奧德修斯在返鄉途中,西向航行穿越那個出口,橫渡洋川抵達陰間。但是在《伊里亞德》,陰間仍然沒有具體的空間意義,只含含糊糊反映土葬的觀念,因此位於陽光照不到的地下。

雖然《伊里亞德》取材於歷史事實,而且《奧德賽》描寫具體的地理空間,荷馬史詩所呈現的宇宙與地理圖像都是神話想像。神話筆觸可以有粗獷揮毫的素描,可以有纖毫畢露的寫實,情思可以幽幽婉約,風采可以氣勢磅薄,要之在於透過象徵的語言傳達族群的宇宙觀、世界觀、人生觀,使讀者得以透過共同的記憶領略個人的願景。閱讀荷馬確實有必要區別現實與神話兩種世界觀與地理觀,否則《伊里亞德》就成了謬誤連篇的史記,而《奧德賽》成了思路不清的遊記。

3.2.2 人神同形同性論

在荷馬的世界,人神關係是一大要素。我們從中看見試圖了解人類心理的初發衝動與初步成果。那個成果,一言以蔽之,是人神同形同性論,英文稱為anthropomorphism。這個英文單字源自希臘文:anthropo­(anthropos 是「人類」)+ morphe(形態)+ ­ism(表示「方法,系統,學說」的尾綴詞)。顧名思義,人神同形同性是「人和神不但外貌相同,而且性情無異」。此一觀念,不論起源為何,其作用在荷馬史詩的敘事脈絡清晰可解。

荷馬為了呈現自己所了解的人性,描寫細節不憚其煩。他的敘事有條不紊,井然有序。「井然有序」是荷馬史詩重出五次的套語,其中「序」(kosmos)的反義詞akosmos 是「沒有條理」,無法理解。聽起來有「條理」則看起來有「道理」,應用在人事即「規矩」。這觀念具體而微反映希臘人理性思維的宇宙觀:人與神共處於其間的世界是個有理可尋的結構,那個結構體就是kosmos(英文cosmos),「宇宙」。

「四方上下曰宇,古往今來曰宙」,即空間與時間關係同樣合乎一定的序列,因有條不紊而能為人所理解。使用「語言」表述「推論」或呈現「道理」,希臘文稱為logos(英文logic 的詞源),即文化論述常見的音譯「邏各斯」,或意譯「語體」,意思是「理性」或「觀念賴以表達的話語」。第二義常被簡化為word。具有指標作用的例子是,希臘文《新約.約翰福音》1.1的關鍵字眼logos ,1611年的英譯欽定本(Authorized Version)為ªIn the beginning was the World" ; 希伯來《聖經》的第一個完整中譯和合本(1919)譯作「太初有道」,正吻合我們在荷馬史詩看到的宇宙觀。

荷馬知道人的言行有太多理性分析無法解釋的現象。那些我們稱之為超現實的經驗,荷馬一概歸之於天神的作為。這個觀念表現在敘事想像就是人神同形同性。荷馬世界的天神是人類把自己的形象投影在天幕,無限放大的結果。投影的結果,我們看到同形同性的人類與天神有根本的差異:有限對比無限。那些不受節制與規範的天神住在奧林帕斯,神話想像的聖山,因此有奧林帕斯神族之稱。

另有住在人間的人格神,主要有兩大類。一類是母系信仰的殘留,包括把奧德修斯扣留在「大海之臍」同居七年的卡綠普娑(Kalupso); 以及尚未人格化的潛勢靈(daimon ,英文demon的詞源),如《伊里亞德》19.418 制止阿基里斯的戰馬說人話的怨靈。說是「殘留」,因為荷馬在建構陽物理體世界時,有意識加以排除。另有薩滿教的遺跡,如普若透斯(Proteus)和紀珥凱(Kirke,英文Circe,「瑟喜」),分別被荷馬流放到埃及和大海西極。