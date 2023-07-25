登革熱本土病例累計630例、出現首例死亡，疾管署提醒：颱風後病媒蚊指數會飆高

（中央社）衛福部疾管署今（25）日表示，今年累計登革熱本土病例達630例，並新增今年首例登革熱死亡，台南市40多歲女性於16日發病、21日死亡；颱風後病媒蚊指數會飆高，提醒民眾務必勤清。

疾管署今天表示，國內7月18日至24日新增206例登革熱本土病例；今年截至7月24日累計630例本土病例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占42％，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比26％；目前累計7例重症病例，其中3例住院中，另外也新增1例死亡病例。

防疫醫師林詠青在疫報記者會說明，這名死亡個案為台南市40多歲女性，16日出現發燒症狀，因持續高燒且意識變差，18日就醫住院治療，經醫院通報檢驗後確診；醫師同時診斷有熱衰竭情形，且住院過程中也發生癲癇、休克、心跳停止等，後於21日因病況惡化過世。

林詠青指出，這名個案並無慢性病史，又因有7成到8成民眾感染登革熱後無症狀，無法確認是否有感染過登革熱，為高風險個案；幼童、慢性病患、孕婦、曾感染過他型登革熱者，感染登革熱後重症風險都較高，呼籲民眾注意防蚊、清除孳生源。

颱風杜蘇芮逼近，疾管署發言人曾淑慧提醒，登革熱疫情持續處於上升階段；且研究顯示，颱風後2週因為積水容器增加，是病媒蚊指數最高的時候，提醒民眾在颱風前後落實環境清潔工作，清除孳生源，疏通戶外水溝、避免積水、確實刷洗並瀝乾容器；清理家園勿穿拖鞋或赤腳，避免感染，並可利用漂白水消毒。

各區新增登革熱確診，疾管署資料指出，包含台南市增163例（永康區75例、東區43例、仁德區25、安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例）；雲林縣增40例（古坑鄉37例、斗六市2例及虎尾鎮1例）；高雄市增3例（前鎮區、路竹區及苓雅區各1例）。

依據疾管署新聞稿，國內今年截至7月24日累計630例本土病例，其中台南市524例、雲林縣82例、高雄市21例、台中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。

疾管署指出，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計75例境外移入病例，感染國家分別自泰國（19例）、印尼（16例）、馬來西亞（15例）、越南（9例）、菲律賓（5例）、馬爾地夫（4例）、印度（3例）、孟加拉國（1例）、寮國（1例）、中國（1例）及緬甸（1例）移入。

衛福部長前往雲林疫情熱區視察，提醒颱風過後是另一項防疫挑戰

雲林縣登革熱確診累計82例，衛福部長薛瑞元今日到雲林縣，與雲林縣長張麗善等人意見交流，再到疫情熱區古坑鄉現勘，提醒民眾颱風過後是另一項挑戰，不可輕忽防疫措施。

根據雲林縣衛生局統計，截至昨（24）日下午3時，雲林縣登革熱確診累計82例，其中以古坑鄉荷苞村最多，有52例。薛瑞元今天與疾管署長莊人祥等人到雲林縣政府，與張麗善、古坑鄉長林慧如等人意見交流，隨後到古坑鄉視察。

林慧如表示，古坑鄉民以務農為主，每到夏季儲水抗旱，如今為了防疫必須除水，習慣上大改變，鄉民無法接受，同時現在為竹筍採收期，筍農必須每週2次採收，但遇到防疫措施，要確診的農民放棄收成，難上加難。

因疾管署日前在會議上曾建議，颱風過後以古坑鄉荷苞村為中心在擴大方圓200公尺清消。但由於清消時使用的環境用藥，並不在農業安全用藥範圍內，地方認為屆時可能影響農作物。

張麗善建議，基於食品安全，由政府保證市場價格收購，另外，竹林、果園等如經發現確診個案即須接受化學防治或封園，盼中央可以給予補助。

薛瑞元指出，針對農業損失，會與農委會或直接與行政院報告協調後，再對外說明。

薛瑞元強調，雲林縣登革熱確診個案集中在農鄉地區，非人口密集區，有機會獲控制，不過近日午後強降雨和颱風逼近台灣，會是一個大挑戰，希望所有防疫人員在這段期間謹慎留意，勿忽視細節。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺