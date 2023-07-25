登革熱本土病例累計630例、出現首例死亡，疾管署提醒：颱風後病媒蚊指數會飆高
我們想讓你知道的是
颱風杜蘇芮逼近，疾管署發言人曾淑慧提醒，登革熱疫情持續處於上升階段；且研究顯示，颱風後2週因為積水容器增加，是病媒蚊指數最高的時候，提醒民眾在颱風前後落實環境清潔工作，清除孳生源，疏通戶外水溝、避免積水、確實刷洗並瀝乾容器；清理家園勿穿拖鞋或赤腳，避免感染，並可利用漂白水消毒。
（中央社）衛福部疾管署今（25）日表示，今年累計登革熱本土病例達630例，並新增今年首例登革熱死亡，台南市40多歲女性於16日發病、21日死亡；颱風後病媒蚊指數會飆高，提醒民眾務必勤清。
疾管署今天表示，國內7月18日至24日新增206例登革熱本土病例；今年截至7月24日累計630例本土病例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占42％，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比26％；目前累計7例重症病例，其中3例住院中，另外也新增1例死亡病例。
防疫醫師林詠青在疫報記者會說明，這名死亡個案為台南市40多歲女性，16日出現發燒症狀，因持續高燒且意識變差，18日就醫住院治療，經醫院通報檢驗後確診；醫師同時診斷有熱衰竭情形，且住院過程中也發生癲癇、休克、心跳停止等，後於21日因病況惡化過世。
林詠青指出，這名個案並無慢性病史，又因有7成到8成民眾感染登革熱後無症狀，無法確認是否有感染過登革熱，為高風險個案；幼童、慢性病患、孕婦、曾感染過他型登革熱者，感染登革熱後重症風險都較高，呼籲民眾注意防蚊、清除孳生源。
颱風杜蘇芮逼近，疾管署發言人曾淑慧提醒，登革熱疫情持續處於上升階段；且研究顯示，颱風後2週因為積水容器增加，是病媒蚊指數最高的時候，提醒民眾在颱風前後落實環境清潔工作，清除孳生源，疏通戶外水溝、避免積水、確實刷洗並瀝乾容器；清理家園勿穿拖鞋或赤腳，避免感染，並可利用漂白水消毒。
各區新增登革熱確診，疾管署資料指出，包含台南市增163例（永康區75例、東區43例、仁德區25、安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例）；雲林縣增40例（古坑鄉37例、斗六市2例及虎尾鎮1例）；高雄市增3例（前鎮區、路竹區及苓雅區各1例）。
依據疾管署新聞稿，國內今年截至7月24日累計630例本土病例，其中台南市524例、雲林縣82例、高雄市21例、台中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。
疾管署指出，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計75例境外移入病例，感染國家分別自泰國（19例）、印尼（16例）、馬來西亞（15例）、越南（9例）、菲律賓（5例）、馬爾地夫（4例）、印度（3例）、孟加拉國（1例）、寮國（1例）、中國（1例）及緬甸（1例）移入。
衛福部長前往雲林疫情熱區視察，提醒颱風過後是另一項防疫挑戰
雲林縣登革熱確診累計82例，衛福部長薛瑞元今日到雲林縣，與雲林縣長張麗善等人意見交流，再到疫情熱區古坑鄉現勘，提醒民眾颱風過後是另一項挑戰，不可輕忽防疫措施。
根據雲林縣衛生局統計，截至昨（24）日下午3時，雲林縣登革熱確診累計82例，其中以古坑鄉荷苞村最多，有52例。薛瑞元今天與疾管署長莊人祥等人到雲林縣政府，與張麗善、古坑鄉長林慧如等人意見交流，隨後到古坑鄉視察。
林慧如表示，古坑鄉民以務農為主，每到夏季儲水抗旱，如今為了防疫必須除水，習慣上大改變，鄉民無法接受，同時現在為竹筍採收期，筍農必須每週2次採收，但遇到防疫措施，要確診的農民放棄收成，難上加難。
因疾管署日前在會議上曾建議，颱風過後以古坑鄉荷苞村為中心在擴大方圓200公尺清消。但由於清消時使用的環境用藥，並不在農業安全用藥範圍內，地方認為屆時可能影響農作物。
張麗善建議，基於食品安全，由政府保證市場價格收購，另外，竹林、果園等如經發現確診個案即須接受化學防治或封園，盼中央可以給予補助。
薛瑞元指出，針對農業損失，會與農委會或直接與行政院報告協調後，再對外說明。
薛瑞元強調，雲林縣登革熱確診個案集中在農鄉地區，非人口密集區，有機會獲控制，不過近日午後強降雨和颱風逼近台灣，會是一個大挑戰，希望所有防疫人員在這段期間謹慎留意，勿忽視細節。
新聞來源
- 登革熱今年首例死亡 疾管署籲注意颱風後滅蚊（中央社）
- 視察雲林登革熱熱區 薛瑞元：颱風過後是挑戰（中央社）
- 今年首例本土登革熱死亡個案，提醒民眾落實防蚊措施，颱風及大雨後請加強容器減量及孳生源清除，如有疑似症狀請儘速就醫（疾管署新聞稿）
延伸閱讀
- 南部登革熱疫情嚴峻，台南成重災區累計484例，專家提醒赴東南亞務必做好防蚊措施
- 登革熱本土病例累計425例創近10年同期最高，醫師：無症狀感染者多形成防疫盲點
- 【圖表】回顧台灣登革熱疫情：哪一年發生過大爆發？哪幾個縣市累計病例最多？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL