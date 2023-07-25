2023/07/25,
美加

調查：美國大學階級複製嚴重，落實族群平等的結果竟是讓「中產階級」消失在校園

調查：美國大學階級複製嚴重，落實族群平等的結果竟是讓「中產階級」消失在校園
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我們想讓你知道的是

密西根大學教育學院教授巴斯特多指出：「人們普遍存在誤解，認為籃球、足球等體育是低收入家庭學生進入名牌大學、翻轉階級的工具，但其實體保生往往比一般學生更富有。」弗里德曼指出：「你的人生不應取決於你出生的環境，這是美國夢的核心。當社會為那些已經來自優勢背景的學生增加更多優勢時，就會阻礙其他學生取得成功的機會，也阻礙了美國夢。」

綜合《紐約時報》《CBS》報導與美國經濟政策研究智庫Opportunity Insights的分析報告，美國大學存在嚴重的階級複製問題，在美國常春藤聯盟（Ivy League）、史丹佛大學、杜克大學、芝加哥大學及麻省理工學院中，有六分之一的學生來自收入為國內前1％的家庭，這些學生錄取名校的機率也比一般學生高出2倍。

此外，報告也發現，在美國「平權行動」（Affirmative action）的影響下，中產階級學生錄取頂尖學校的機率最少，甚至比中低收入戶的學生還低。

「非學術評分」成階級複製關鍵，體育並非翻轉階級的工具

Opportunity Insights於7月24日發布了分析報告，紀錄1999年至2015年，幾乎所有大學生的出勤率、父母所得稅記錄，以及2001年至2015年的大學入學考試成績。其中，報告重點關注了八所常春藤聯盟大學，以及史丹佛、杜克、芝加哥大學及麻省理工學院等12所大學。總共有50萬名學生以匿名的方式受到調查。

根據調查結果，在SAT或ACT測驗獲得相同成績的學生中，家庭收入為前1％的學生（家庭年收入超過61萬1000美元）錄取名校的比率，比其他學生高34％。家庭收入為前0.1％的學生，錄取機率則是一般學生的兩倍。報告也指出，學校在篩選SAT、ACT成績相同的學生時，會優先錄取父母為校友的學生。

造成此現象的其中一項原因，是美國在招生評分中納入「非學術評分」（Nonacademic ratings），以在入學考試成績相同的學生中進行篩選。非學術評分包含課外活動、志工服務和人格特質，富有家庭的考生在「非學術評分」中往往獲得比一般學生高的成績。

階級複製的現象也延續到了體保生的招募，根據調查，在家庭收入前1％的學生中，有八分之一的比例是體保生。然而，在家庭收入後60％的學生中，僅有十分之一的學生是體保生。《紐約時報》指出，這是因為富裕家庭的學生較有機會接觸、培養體育技能，尤其是在一些冷門運動上，例如划船或擊劍。

密西根大學教育學院教授巴斯特多（Michael Bastedo）指出：「人們普遍存在誤解，認為籃球、足球等體育是低收入家庭學生進入名牌大學、翻轉階級的工具，但其實體保生往往比一般學生更富有。」

消失的中產階級

雖然富有家庭孩童錄取名校的機率最高，但最不被名校接受的，並不是貧窮家庭，而是中產及中間偏富的階級。

調查報告的數據指出，家庭收入在前30％至10％的學生，錄取名校的機率都低於全國平均，也低於收入在後50％的學生。其中，錄取率最低的，是前10％的學生。

《紐約時報》與《CBS》分析，此現象的成因是因為美國於前幾年，推動大學入學的「平權行動」（現已結束），規範大學在招生上落實「種族平等」，以種族考量是否錄取申請入學的學生。

對於中產階級的學生而言，他們既沒有足夠的財富與關係獲得更好的教育，也不是「平權行動」中所保障的弱勢群體。從結果來看，「平權行動」也沒有做到真正的排富，家庭收入在前1％的學生仍明顯佔有優勢。

研究人員指出，美國的大學除了落實種族平等以外，也應該改變政策，推動各學校的學生，在社會經濟層面上的多樣化。一名匿名的常春藤學校招生主任也直言：「我們招生的分佈非常不平衡，中產階級的孩子消失了。」

布朗大學經濟學教授弗里德曼（John Friedman），也表達了對名校缺乏經濟多樣性的擔憂。他指出：「你的人生不應取決於你出生的環境，這是美國夢的核心。當社會為那些已經來自優勢背景的學生增加更多優勢時，就會阻礙其他學生取得成功的機會，也阻礙了美國夢。」

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺


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