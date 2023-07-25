調查：美國大學階級複製嚴重，落實族群平等的結果竟是讓「中產階級」消失在校園
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密西根大學教育學院教授巴斯特多指出：「人們普遍存在誤解，認為籃球、足球等體育是低收入家庭學生進入名牌大學、翻轉階級的工具，但其實體保生往往比一般學生更富有。」弗里德曼指出：「你的人生不應取決於你出生的環境，這是美國夢的核心。當社會為那些已經來自優勢背景的學生增加更多優勢時，就會阻礙其他學生取得成功的機會，也阻礙了美國夢。」
綜合《紐約時報》、《CBS》報導與美國經濟政策研究智庫Opportunity Insights的分析報告，美國大學存在嚴重的階級複製問題，在美國常春藤聯盟（Ivy League）、史丹佛大學、杜克大學、芝加哥大學及麻省理工學院中，有六分之一的學生來自收入為國內前1％的家庭，這些學生錄取名校的機率也比一般學生高出2倍。
此外，報告也發現，在美國「平權行動」（Affirmative action）的影響下，中產階級學生錄取頂尖學校的機率最少，甚至比中低收入戶的學生還低。
「非學術評分」成階級複製關鍵，體育並非翻轉階級的工具
Opportunity Insights於7月24日發布了分析報告，紀錄1999年至2015年，幾乎所有大學生的出勤率、父母所得稅記錄，以及2001年至2015年的大學入學考試成績。其中，報告重點關注了八所常春藤聯盟大學，以及史丹佛、杜克、芝加哥大學及麻省理工學院等12所大學。總共有50萬名學生以匿名的方式受到調查。
根據調查結果，在SAT或ACT測驗獲得相同成績的學生中，家庭收入為前1％的學生（家庭年收入超過61萬1000美元）錄取名校的比率，比其他學生高34％。家庭收入為前0.1％的學生，錄取機率則是一般學生的兩倍。報告也指出，學校在篩選SAT、ACT成績相同的學生時，會優先錄取父母為校友的學生。
造成此現象的其中一項原因，是美國在招生評分中納入「非學術評分」（Nonacademic ratings），以在入學考試成績相同的學生中進行篩選。非學術評分包含課外活動、志工服務和人格特質，富有家庭的考生在「非學術評分」中往往獲得比一般學生高的成績。
階級複製的現象也延續到了體保生的招募，根據調查，在家庭收入前1％的學生中，有八分之一的比例是體保生。然而，在家庭收入後60％的學生中，僅有十分之一的學生是體保生。《紐約時報》指出，這是因為富裕家庭的學生較有機會接觸、培養體育技能，尤其是在一些冷門運動上，例如划船或擊劍。
密西根大學教育學院教授巴斯特多（Michael Bastedo）指出：「人們普遍存在誤解，認為籃球、足球等體育是低收入家庭學生進入名牌大學、翻轉階級的工具，但其實體保生往往比一般學生更富有。」
消失的中產階級
雖然富有家庭孩童錄取名校的機率最高，但最不被名校接受的，並不是貧窮家庭，而是中產及中間偏富的階級。
調查報告的數據指出，家庭收入在前30％至10％的學生，錄取名校的機率都低於全國平均，也低於收入在後50％的學生。其中，錄取率最低的，是前10％的學生。
《紐約時報》與《CBS》分析，此現象的成因是因為美國於前幾年，推動大學入學的「平權行動」（現已結束），規範大學在招生上落實「種族平等」，以種族考量是否錄取申請入學的學生。
對於中產階級的學生而言，他們既沒有足夠的財富與關係獲得更好的教育，也不是「平權行動」中所保障的弱勢群體。從結果來看，「平權行動」也沒有做到真正的排富，家庭收入在前1％的學生仍明顯佔有優勢。
研究人員指出，美國的大學除了落實種族平等以外，也應該改變政策，推動各學校的學生，在社會經濟層面上的多樣化。一名匿名的常春藤學校招生主任也直言：「我們招生的分佈非常不平衡，中產階級的孩子消失了。」
布朗大學經濟學教授弗里德曼（John Friedman），也表達了對名校缺乏經濟多樣性的擔憂。他指出：「你的人生不應取決於你出生的環境，這是美國夢的核心。當社會為那些已經來自優勢背景的學生增加更多優勢時，就會阻礙其他學生取得成功的機會，也阻礙了美國夢。」
新聞來源
- Study of Elite College Admissions Data Suggests Being Very Rich Is Its Own Qualification（The New York Times）
- Ivy colleges favor rich kids for admission, while middle-class students face obstacles, study finds（CBS News）
- Children from wealthiest families more than twice as likely to attend elite universities, study finds（CNN）
- Diversifying Society’s Leaders? The Determinants and Consequences of Admission to Highly Selective Colleges（Opportunity Insights）
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航