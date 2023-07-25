韓國行政安全部長彈劾案遭駁回，憲法法庭：梨泰院事件不是一個人的責任

綜合《韓聯社》、《韓國先驅報》、《美聯社》與《路透社》的報導，發生在去（2022）年10月29日的韓國梨泰院踩踏事故，共造成159人死亡、196人受傷。事件發生後，韓國總統尹錫悅（Yun Seok Yeol），以及首爾警方皆遭民意批評，行政安全部長李祥敏（Lee Sang Min）也因此於今（2023）年2月被國會彈劾。不過韓國憲法法庭於今（25）日宣判，駁回李祥敏的彈劾案，並表示他可以即刻復職。

梨泰院踩踏事件

作為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩、韓國政府防疫政策鬆綁後的第一個萬聖節，去年10月29日當晚，有超過10萬人湧入黎泰院商圈，參加各店家舉辦的萬聖節活動。但一條有坡度的巷子內，卻因為人潮過度擁擠，發生踩踏傷亡事件。共有158位民眾死亡、196人受傷，且有1名倖存的高中生，於事後自殺身亡。韓國政府認定其死亡原因與踩踏事件造成的心理壓力有關，因此將其納入事件死亡名單中，故死亡人數為159人，其中多數為年輕人。

踩踏事件發生後，民眾與受害者家屬，質疑尹錫悅政府與首爾警方，明知道這是COVID-19疫情趨緩後的第一個萬聖節活動，理應有大量民眾湧入，但當局卻沒有做出合理的路線規劃、進行人流疏導。

韓國警察廳（National Police Agency）於今年1月公布調查結果，報告中也指出，儘管已經預料到會有大量民眾參與萬聖節活動，但首爾龍山區的市府官員與警察，卻沒有進行人流控管方式的規劃。

彈劾案件審理

行政安全部長李祥敏，於今年2月8日，因未盡預防義務、事件發生後的處置應對有所疏失，以及發表疑似卸責的爭議性言論，而被國會彈劾。根據韓國法律，要通過彈劾案，需要憲法法庭9位法官中，至少6位的同意。

韓國憲法法庭於今日下午開庭，宣判對李祥敏彈劾案的判決結果，9名法官一致同意，駁回對行政安全部長的彈劾。

根據《韓聯社》的報導，憲法法庭指出，從法律的角度來看，很難認定李祥敏違反《災難安全法》與《國家公務員法》。法院也指出，梨泰院踩踏事件並非由單一原因，或是單一個人所引起。事件起因於政府部門未能提升應對大型活動的能力，是由多項原因所導致的慘劇，無法將責任歸咎於李祥敏個人。

針對國會認為李祥敏未盡預防義務一事，憲法法庭指出，李祥敏曾經要求完善針對大型活動的安全策略，因此，法院認為無法認定他沒有做到事前預防與準備。

國會彈劾李祥敏的緣由，還包含認為李祥敏在踩踏事件發生後，沒有及時設立「中央災難安全對策本部」和「中央應急處置本部」。不過憲法法庭認為，就算沒有成立上述2個單位，也不代表現場的救援工作無法正常運作。

對於李祥敏的爭議性言論，法院則表示，引發民眾誤會的言論的確不恰當，但並沒有達到應被彈劾的程度。

自從今年2月被彈劾後，李祥敏的職位便一直由行政安全部副部長韓唱燮（Han Chang-seob）代理。憲法法庭在今日駁回彈劾案後，李祥敏可以即刻恢復職務。

《美聯社》報導指出，李祥敏被視為是保守派總統尹錫悅的盟友，並表示自由派的反對黨對他的彈劾，為韓國創造了「可恥的歷史」。而在大法官做出判決前，有數名右派支持者，在憲法法庭外呼籲法院駁回對李祥敏的彈劾，並表示彈劾案本身是反對黨對執政黨的政治行動。

《路透社》報導指出，在憲法法庭做出裁決後，現場有數位罹難者親友落淚，且有2名孩子死於事故的母親昏倒、被救護車送走。而法庭駁回彈劾的判決，也引起了受害者親屬與民眾的不滿。

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責任編輯：賴明君

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