颱風假未納入《勞基法》，那麼當縣市首長宣布放假，老闆還能要求我去上班嗎？

文：Chloe

颱風假出勤有薪水嗎？居家上班就不能放颱風假了嗎？

關於「颱風假」的相關規定，你是否也存在著許多疑問，尤其近期颱風季將至，以往每當有強颱來襲，身為上班族的我們就會不斷關注隔天是否有「停班停課」。

然而對此，勞動部也特別強調「颱風假不是假」，並針對民眾的疑問給出答案。

颱風假不是假？勞動部揭放假、出勤判斷標準

颱風假放假標準為何？根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課。 日前中央氣象局指出，今年夏季反聖嬰現象偏弱，預估颱風生成數、影響台灣個數都偏正常，強度也偏正常，因而預估今年約有3至4個颱風會侵襲台灣。 然而，由於颱風假目前尚未納入《勞基法》中，也讓不少勞工朋友在颱風假出勤時多有爭議發生。 對此，勞動部也坦言，颱風假法制化是有困難的，因為不是每個行業都能在颱風時放假，包括：醫院、旅館業、製造業，以及各類維繫與民生有關的行業等。 因此，目前「颱風假」仍屬於因不可抗力而暫停工作，並無強制規定雇主必須給予「有薪休假」。 不過，勞動部也進一步說明，若各縣市政府宣布颱風天停止上班後，可由各企業單位決定是否停班，若決定要員工出勤，薪資得如期支付，並且留意員工通勤狀況，給予必要協助。 但是如果勞工真的因為風雨過大無法到班，或是被要求到班「有安全疑慮」，可算是有正當理由，雇主不應給予「不利待遇」，如：扣發工資、扣全勤獎金，或是對工作有不利影響。 至於企業若選擇跟進隔天停班，或是員工有疑慮不出勤，則是可以不發給當天薪資，但同樣地也不能扣發全勤獎金。

颱風天仍需出勤上班，員工薪水該怎麼算呢？

接下來，也因為「颱風假」並非勞基法規中正規的假別，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為安全因素不出勤到班，但雇主不得給予處罰，例如：扣全勤獎金、記曠職、自動計入事假等。 至於颱風假薪水計算方式則可分成以下2種：

1.颱風假當天是「工作日」

就現階段而言，若碰到颱風假是正常「工作日」，其實員工有上班就是正常給薪，沒上班就是沒給薪資也是正確合法的。 但，要不要額外多給工資或是加班費？勞動部的說法是說，「宜」加給工資，也就是說，希望鼓勵雇主能從優給予，但沒有多給也不會違法。 不過小編仍建議，若員工真的在颱風天這種惡劣的天氣下出勤，雇主若能提供員工一些實質補助，相信員工感受度也會比較好。

2.颱風假當天是「休息日」

相對地，若颱風假剛好是「休息日」時，雇主當然就要按照休息日加班相關規定，發給員工加班費。計算公式為：當日薪水，前2個小時加班費為：平日每小時工資額×（4/3）×時數；後6個小時加班費為：平日每小時工資額×（5/3）x時數。 舉例來說，月薪3萬6000元的小班，平日每小時工資額=36000元/30天/8小時=150元。那麼颱風天出勤的加班費則是：[150元×（4/3）×2小時]+[150元×（5/3）×6小時]＝400+1500=1900元。

居家上班者遇颱風假，還能放假嗎？

由於這幾年疫情影響，不少上班族的工作型態改為居家辦公模式，但如果是WFH （work from home） 的朋友，難道放颱風假小確幸也要隨之消失了嗎？ 為此，勞動部也曾出面回應，由於勞工朋友可不用在颱風天出勤，是基於人身安全考量，但居家上班的勞工不用出門，不會有出勤上的危險，因此仍需照常提供勞務。 換句話說，即便各縣市政府都紛紛宣布停班停課，居家辦公的勞工仍應該照常上班，不能放颱風假；相對地，若勞工堅持放颱風假不提供勞務，雇主確實可以視為曠職。 不過，放不放颱風假，勞資雙方仍可協調，如果雇主認為在颱風假時沒必要上班，可自行約定放假或出勤，若經協議放假，雇主可不支薪。 但另一方面，以上颱風假情況適用於居家辦公的條件是勞資雙方事前就已經約定好。 如果公司早已恢復到公司上班的正常模式，雇主是不能臨時、片面變更勞工提供勞務的方式，必須經過勞工本人同意，勞工若不願意也可提出異議，拒絕接受變更。 也就是說，雇主不能因為看到隔天放颱風假，就臨時起意要求員工改成居家上班。

颱風假發布查詢，行政院網站一鍵查詢

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

原標題：颱風假上班有薪水嗎？勞動部揭颱風天出勤、員工薪資最新規定

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九