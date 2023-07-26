颱風假未納入《勞基法》，那麼當縣市首長宣布放假，老闆還能要求我去上班嗎？
我們想讓你知道的是
7、8、9月颱風季即將來臨，即便台灣已經3年沒有颱風直接登陸，但擦邊球時常也能帶來不小的風雨，當地方縣市政府宣布颱風假時，老闆還能要求我到班出勤嗎？如果我不出勤，又會有甚麼勞資問題呢？
文：Chloe
颱風假出勤有薪水嗎？居家上班就不能放颱風假了嗎？
關於「颱風假」的相關規定，你是否也存在著許多疑問，尤其近期颱風季將至，以往每當有強颱來襲，身為上班族的我們就會不斷關注隔天是否有「停班停課」。
然而對此，勞動部也特別強調「颱風假不是假」，並針對民眾的疑問給出答案。
颱風假不是假？勞動部揭放假、出勤判斷標準
颱風假放假標準為何？根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課。
日前中央氣象局指出，今年夏季反聖嬰現象偏弱，預估颱風生成數、影響台灣個數都偏正常，強度也偏正常，因而預估今年約有3至4個颱風會侵襲台灣。
然而，由於颱風假目前尚未納入《勞基法》中，也讓不少勞工朋友在颱風假出勤時多有爭議發生。
對此，勞動部也坦言，颱風假法制化是有困難的，因為不是每個行業都能在颱風時放假，包括：醫院、旅館業、製造業，以及各類維繫與民生有關的行業等。
因此，目前「颱風假」仍屬於因不可抗力而暫停工作，並無強制規定雇主必須給予「有薪休假」。
不過，勞動部也進一步說明，若各縣市政府宣布颱風天停止上班後，可由各企業單位決定是否停班，若決定要員工出勤，薪資得如期支付，並且留意員工通勤狀況，給予必要協助。
但是如果勞工真的因為風雨過大無法到班，或是被要求到班「有安全疑慮」，可算是有正當理由，雇主不應給予「不利待遇」，如：扣發工資、扣全勤獎金，或是對工作有不利影響。
至於企業若選擇跟進隔天停班，或是員工有疑慮不出勤，則是可以不發給當天薪資，但同樣地也不能扣發全勤獎金。
颱風天仍需出勤上班，員工薪水該怎麼算呢？
接下來，也因為「颱風假」並非勞基法規中正規的假別，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為安全因素不出勤到班，但雇主不得給予處罰，例如：扣全勤獎金、記曠職、自動計入事假等。
至於颱風假薪水計算方式則可分成以下2種：
1.颱風假當天是「工作日」
就現階段而言，若碰到颱風假是正常「工作日」，其實員工有上班就是正常給薪，沒上班就是沒給薪資也是正確合法的。
但，要不要額外多給工資或是加班費？勞動部的說法是說，「宜」加給工資，也就是說，希望鼓勵雇主能從優給予，但沒有多給也不會違法。
不過小編仍建議，若員工真的在颱風天這種惡劣的天氣下出勤，雇主若能提供員工一些實質補助，相信員工感受度也會比較好。
2.颱風假當天是「休息日」
相對地，若颱風假剛好是「休息日」時，雇主當然就要按照休息日加班相關規定，發給員工加班費。計算公式為：當日薪水，前2個小時加班費為：平日每小時工資額×（4/3）×時數；後6個小時加班費為：平日每小時工資額×（5/3）x時數。
舉例來說，月薪3萬6000元的小班，平日每小時工資額=36000元/30天/8小時=150元。那麼颱風天出勤的加班費則是：[150元×（4/3）×2小時]+[150元×（5/3）×6小時]＝400+1500=1900元。
居家上班者遇颱風假，還能放假嗎？
由於這幾年疫情影響，不少上班族的工作型態改為居家辦公模式，但如果是WFH （work from home） 的朋友，難道放颱風假小確幸也要隨之消失了嗎？
為此，勞動部也曾出面回應，由於勞工朋友可不用在颱風天出勤，是基於人身安全考量，但居家上班的勞工不用出門，不會有出勤上的危險，因此仍需照常提供勞務。
換句話說，即便各縣市政府都紛紛宣布停班停課，居家辦公的勞工仍應該照常上班，不能放颱風假；相對地，若勞工堅持放颱風假不提供勞務，雇主確實可以視為曠職。
不過，放不放颱風假，勞資雙方仍可協調，如果雇主認為在颱風假時沒必要上班，可自行約定放假或出勤，若經協議放假，雇主可不支薪。
但另一方面，以上颱風假情況適用於居家辦公的條件是勞資雙方事前就已經約定好。
如果公司早已恢復到公司上班的正常模式，雇主是不能臨時、片面變更勞工提供勞務的方式，必須經過勞工本人同意，勞工若不願意也可提出異議，拒絕接受變更。
也就是說，雇主不能因為看到隔天放颱風假，就臨時起意要求員工改成居家上班。
颱風假發布查詢，行政院網站一鍵查詢
最後，若想即時查詢隔天究竟有沒有放颱風假，也可以善用行政院人事行政總處網站查看，就可以得知全台各縣市停班停課的最新狀態，以上有關颱風假的相關權益就提供給你參考。
若真的颱風假當天要出門上班，也請一定要照顧好自己。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：颱風假上班有薪水嗎？勞動部揭颱風天出勤、員工薪資最新規定
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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