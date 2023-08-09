《海都物語》導讀：威尼斯共和國千年史，小城興亡大借鏡
我們想讓你知道的是
曾經無比輝煌的威尼斯共和國，卻在新世紀來臨之際迎來滅亡。一七九七年，威尼斯臣服在拿破崙的鐵騎之下，幾經易手，最終成為義大利王國的一部分。是什麼原因造成這個傳奇國度殞落？是時勢之必然，或是不敵崛起的新強權？作者塩野七生以其一貫細膩生動、富有文學性的筆調，帶我們跨越千年時光，回首威尼斯共和國的誕生與消逝。
文：佐伯璋一
【導讀】小城興亡大借鏡
（前略）
Ⅱ
不過，引發塩野女士以都市國家威尼斯的興亡軌跡為題，從而點燃其研究、寫作動機的主要原因為何？
雖自知無緣針對此問題請教終年定居佛羅倫斯的塩野女士，只得大概以極為一般的論述帶過，但我仍願稍微提及。
無庸贅述，主要的誘因之一應該還是受到「海都」無以言喻的魅力吸引。我在一九六○年代初期曾經於美返國途中繞道歐洲觀光，在威尼斯雖只停留四至五日，但首先便為抵達機場之後須利用水路交通的「海都」景象驚奇不已。其次，何其幸運投宿的飯店可飽覽“Canale Grande”，享受在瀲灩波光盡收眼底的陽臺享用過早餐之後，舒服渡過令人陶醉的數日。由於是個人的旅行，時間自由不受限定，隨性所至地穿梭街巷之間，不知不覺卻又回到原來的廣場。夜裡前去探看劇場，獨行時偶爾還會有某種女性近身邀請，在在令人油然生起一股取消原來計畫，就此長住此地的衝動。
當時事前完全沒有閱讀任何資料，全然單純以旅人的輕鬆心態前往渡假，不過這對現在的威尼斯，也許是最適合不過的了。的確，今日威尼斯已經成為純粹的觀光都市，對於威尼斯如何演變至今的過程有所瞭解，則是完全須拜塩野女士著作之賜。拜讀塩野女士大作之後，方知萬事機敏、謹慎小心的都市國家威尼斯，甚至在觀光事業上都令人驚嘆地領先潮流，早在耶路撒冷朝聖熱潮興起時，便著眼國際觀光路線並規劃縝密的計畫，且因此獲取為數不少的利益。
提到威尼斯，首先浮現腦海的便是以哥德、拜倫為首，然後是白朗寧夫婦、亨利・詹姆斯、W・D・霍華（美國小說家，曾擔任駐威尼斯領事）、湯馬斯・曼（以同性戀為主題的唯美巨著《威尼斯之死》應該曾被改編為電影），以及海明威等跟海都威尼斯有深厚機緣的文人們，他們彷彿羅列的綺麗星斗，令人不敢輕褻。我的友人，亦即比較文學學者平川祐弘先生著有一本極有意思的文選《綻放於藝術的威尼斯》，自旅行歸來拜讀之後獲益良多，不愧為塩野女士豐富參考文獻中引用的少數日文著作之一。
提到威尼斯，便會浮現在文學及藝術方面粧點豐富花冠的城市印象，但對於事前沒有閱讀任何資料的觀光客而言，突如其來的最大衝擊應該是拜占庭風格，或說是東方風格強烈的滲透吧。也許因為我是先造訪佛羅倫斯之後才到威尼斯，對於當時兩者之間強烈的對比而產生的震驚至今記憶猶新。如果說佛羅倫斯是純歐洲，或曰純文學都市的典型，威尼斯便令人不由得浮上雜燴著各種貪欲、屬於大眾文學式、充滿不拘泥快感的都市形象。
這當然只是一無所知的觀光客偶發的奇想，然而從聖馬可教堂清真寺風格的開始，以及在參觀其它建築、繪畫之後，都加深了我對此處東方異國情調的感受。比起佛羅倫斯，很難相信兩者同為義大利都市。當然，環境及地理因素也是極大要因，不過如此大相逕庭的差異之中，一定蘊含更深層的歷史背景及因素。獨步街頭，我經常如是想。
拜讀塩野女士大作，一開始便令人愉快的是旅人無知但充滿好奇的直覺、想法及疑問接二連三的獲得解答，並在鮮明的歷史透視之包容下逐漸落實。本書的原動力相信就在於塩野女士那不從專業研究角度出發，跳脫歷來學者的問題意識之餘，堅持以業餘者式好奇心探索的理念吧。據我所知，塩野女士大學的畢業論文題目為「柏蒂切利論」，也許就因為對這位文藝復興時期畫家的興趣，連帶受到佛羅倫斯的吸引，才使得塩野女士最後選定佛羅倫斯定居。
從《文藝復興的女性》、《博爾吉亞、抑或優雅的冷酷》，到《我的朋友馬基維利》等傳記作品看來，塩野女士的立場一貫傾向佛羅倫斯，以下的推測也許過於主觀，不過由此觀之，塩野女士之所以會踏出一步構思這本鉅著，很可能是因為習慣佛羅倫斯之後，以佛羅倫斯的觀點接觸威尼斯時，受到不同體質文化的衝擊太過強烈所致。
話雖如此，正如前面曾經提到，《海都物語》是部規模宏大的都市國家興亡史一般，此書既不像拉斯金的藝術史論《威尼斯之石》，而且距美國女作家瑪麗・麥卡西所著“Venice Observed”尖銳中帶著都會練達感受的現代印象記也還有一段距離。究竟，深深吸引塩野女士以興亡史為題，從準備到完成共費五年時間卻無怨無悔的熱情與執著從何而來？
先前已經提過，至今優秀的興亡史書多出自英國人之手。在此容我概略論斷，或許這正是因為英國保持了相當長一段時期的霸權國家地位所致。英國以一個微不足道的島國，幸運地蒙受機緣眷顧，取代了西班牙、葡萄牙，更進一步超越了大陸國家之尊的法國，在經過席勒教授曾經生動刻畫的「第二次百年戰爭」這令人窒息的漫長爭奪之後，不但取得霸權，而且還維持了相當長一段時間。想到接下來上場的大國美利堅合眾國與英國之間密不可分的關係，便不禁再次令人驚嘆島國英國盎格魯薩克遜民族的霸權能力。
雖然無意在此為曾經「君臨世界七大海洋」的英國歌功頌德，但是對於英國人卓越的政治能力，以及其基於統治及控制之執著所呈現的成績，實令人不得不敬畏。這也很自然地形成英國史學家多與生俱有強烈的國際政治感覺，以及對國家興亡問題的執著與敏銳，因此產生了不少不因母國的興盛、掌握霸權所帶來的高度安定便自我陶醉、自我膨脹，而是能夠站在更開闊宏觀的視野，保持清醒、客觀的歷史、政治學家。
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。