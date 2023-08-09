《海都物語》導讀：威尼斯共和國千年史，小城興亡大借鏡

文：佐伯璋一

【導讀】小城興亡大借鏡

（前略）

Ⅱ

不過，引發塩野女士以都市國家威尼斯的興亡軌跡為題，從而點燃其研究、寫作動機的主要原因為何？

雖自知無緣針對此問題請教終年定居佛羅倫斯的塩野女士，只得大概以極為一般的論述帶過，但我仍願稍微提及。

無庸贅述，主要的誘因之一應該還是受到「海都」無以言喻的魅力吸引。我在一九六○年代初期曾經於美返國途中繞道歐洲觀光，在威尼斯雖只停留四至五日，但首先便為抵達機場之後須利用水路交通的「海都」景象驚奇不已。其次，何其幸運投宿的飯店可飽覽“Canale Grande”，享受在瀲灩波光盡收眼底的陽臺享用過早餐之後，舒服渡過令人陶醉的數日。由於是個人的旅行，時間自由不受限定，隨性所至地穿梭街巷之間，不知不覺卻又回到原來的廣場。夜裡前去探看劇場，獨行時偶爾還會有某種女性近身邀請，在在令人油然生起一股取消原來計畫，就此長住此地的衝動。

當時事前完全沒有閱讀任何資料，全然單純以旅人的輕鬆心態前往渡假，不過這對現在的威尼斯，也許是最適合不過的了。的確，今日威尼斯已經成為純粹的觀光都市，對於威尼斯如何演變至今的過程有所瞭解，則是完全須拜塩野女士著作之賜。拜讀塩野女士大作之後，方知萬事機敏、謹慎小心的都市國家威尼斯，甚至在觀光事業上都令人驚嘆地領先潮流，早在耶路撒冷朝聖熱潮興起時，便著眼國際觀光路線並規劃縝密的計畫，且因此獲取為數不少的利益。

提到威尼斯，首先浮現腦海的便是以哥德、拜倫為首，然後是白朗寧夫婦、亨利・詹姆斯、W・D・霍華（美國小說家，曾擔任駐威尼斯領事）、湯馬斯・曼（以同性戀為主題的唯美巨著《威尼斯之死》應該曾被改編為電影），以及海明威等跟海都威尼斯有深厚機緣的文人們，他們彷彿羅列的綺麗星斗，令人不敢輕褻。我的友人，亦即比較文學學者平川祐弘先生著有一本極有意思的文選《綻放於藝術的威尼斯》，自旅行歸來拜讀之後獲益良多，不愧為塩野女士豐富參考文獻中引用的少數日文著作之一。

提到威尼斯，便會浮現在文學及藝術方面粧點豐富花冠的城市印象，但對於事前沒有閱讀任何資料的觀光客而言，突如其來的最大衝擊應該是拜占庭風格，或說是東方風格強烈的滲透吧。也許因為我是先造訪佛羅倫斯之後才到威尼斯，對於當時兩者之間強烈的對比而產生的震驚至今記憶猶新。如果說佛羅倫斯是純歐洲，或曰純文學都市的典型，威尼斯便令人不由得浮上雜燴著各種貪欲、屬於大眾文學式、充滿不拘泥快感的都市形象。

這當然只是一無所知的觀光客偶發的奇想，然而從聖馬可教堂清真寺風格的開始，以及在參觀其它建築、繪畫之後，都加深了我對此處東方異國情調的感受。比起佛羅倫斯，很難相信兩者同為義大利都市。當然，環境及地理因素也是極大要因，不過如此大相逕庭的差異之中，一定蘊含更深層的歷史背景及因素。獨步街頭，我經常如是想。

拜讀塩野女士大作，一開始便令人愉快的是旅人無知但充滿好奇的直覺、想法及疑問接二連三的獲得解答，並在鮮明的歷史透視之包容下逐漸落實。本書的原動力相信就在於塩野女士那不從專業研究角度出發，跳脫歷來學者的問題意識之餘，堅持以業餘者式好奇心探索的理念吧。據我所知，塩野女士大學的畢業論文題目為「柏蒂切利論」，也許就因為對這位文藝復興時期畫家的興趣，連帶受到佛羅倫斯的吸引，才使得塩野女士最後選定佛羅倫斯定居。

從《文藝復興的女性》、《博爾吉亞、抑或優雅的冷酷》，到《我的朋友馬基維利》等傳記作品看來，塩野女士的立場一貫傾向佛羅倫斯，以下的推測也許過於主觀，不過由此觀之，塩野女士之所以會踏出一步構思這本鉅著，很可能是因為習慣佛羅倫斯之後，以佛羅倫斯的觀點接觸威尼斯時，受到不同體質文化的衝擊太過強烈所致。

話雖如此，正如前面曾經提到，《海都物語》是部規模宏大的都市國家興亡史一般，此書既不像拉斯金的藝術史論《威尼斯之石》，而且距美國女作家瑪麗・麥卡西所著“Venice Observed”尖銳中帶著都會練達感受的現代印象記也還有一段距離。究竟，深深吸引塩野女士以興亡史為題，從準備到完成共費五年時間卻無怨無悔的熱情與執著從何而來？

先前已經提過，至今優秀的興亡史書多出自英國人之手。在此容我概略論斷，或許這正是因為英國保持了相當長一段時期的霸權國家地位所致。英國以一個微不足道的島國，幸運地蒙受機緣眷顧，取代了西班牙、葡萄牙，更進一步超越了大陸國家之尊的法國，在經過席勒教授曾經生動刻畫的「第二次百年戰爭」這令人窒息的漫長爭奪之後，不但取得霸權，而且還維持了相當長一段時間。想到接下來上場的大國美利堅合眾國與英國之間密不可分的關係，便不禁再次令人驚嘆島國英國盎格魯薩克遜民族的霸權能力。

雖然無意在此為曾經「君臨世界七大海洋」的英國歌功頌德，但是對於英國人卓越的政治能力，以及其基於統治及控制之執著所呈現的成績，實令人不得不敬畏。這也很自然地形成英國史學家多與生俱有強烈的國際政治感覺，以及對國家興亡問題的執著與敏銳，因此產生了不少不因母國的興盛、掌握霸權所帶來的高度安定便自我陶醉、自我膨脹，而是能夠站在更開闊宏觀的視野，保持清醒、客觀的歷史、政治學家。