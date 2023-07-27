韓戰結束70週年：要平等還是自由？兩位「反共義士」走上截然不同的人生道路
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藉由上述的不同經歷，相信讀者已經不難看出趙英魁追求的是「平等」，劉純儉追求的是「自由」。大家都熱愛「平等」與「自由」，但是回到那個兩極對立的冷戰時代，這兩大今日同屬普世價值的概念又是何等的難以相容。
今年7月27日為韓戰結束70週年紀念日，台灣本來並非韓戰的參戰方，卻因為中共參加了韓戰，且當時的台灣屬於美國領導下的自由世界，而與韓戰的發展大有關係。14000名「反共義士」來台，讓蔣介石贏得了他自1949年中國大陸失敗以來的第一場勝利。每個人都有不同的人生經歷，不同的人生經歷又會產生不同的思想，而這14000名來台灣的「反共義士」自然也不可能有一樣的想法。
為了紀念這個特殊的日子，筆者造訪了劉純儉與趙英魁兩位在1954年來台灣的「反共義士」。兩人在參加韓戰前都是被共軍俘虜後加入共軍的前國軍，都被編入解放軍第60軍的第180師，都在進攻南韓本土的第五次戰役期間兵敗被俘。然而除上述三點之外，兩人沒有任何一點是一樣的，尤其是在來台灣這件事情的選擇上。
劉純儉是志願來台灣的，屬於100%真實的「反共義士」，而趙英魁則是遭強迫在身體刺上反共標語，被裹脅來台的被「反共義士」。前者來台灣後進入中華民國海軍擔任太康軍艦的聲納兵，在海峽兩岸多次與共軍交鋒。趙英魁則因為與四名山西老鄉共組同鄉會的關係，被扣上了「作匪內應顛覆政府」的大帽子，結果一關就是五年，成為「白色恐怖」的受害者。
同樣身為參加韓戰的前國軍，兩人為何會做出截然不同的選擇，導致完全不一樣的命運？其實一切在他們參加共軍，甚至於國軍以前就已經註定了。劉純儉與趙英魁都以孩童的身份經歷過對日抗戰，這段經歷塑造了他們腦海中對國軍的第一印象，對兩人後來做出擁抱民主自由或者共產主義的不同選擇，產生了十分關鍵的影響。
但是在討論抗戰經驗以前，必須要再對兩人的成長經驗做分析，更會發現社會地位對他們後來選擇回歸中華民國或者投向「新中國」的決定，也起到了不下於抗戰經驗的作用。打從抗戰末期開始，中共便在其統治區內實施殘酷的清算鬥爭，對有社會地位的人展開批鬥，同樣讓他們產生了對中國共產黨的第一手認識。
對清算鬥爭的看法
劉純儉1932年出生河南省盧氏縣，來自家境富裕的地主家庭，從小衣食無慮。他的老家在1947年為共軍所控制，中國共產黨在第一時間內就在盧氏推行清算鬥爭，他的家庭成為了首當其衝的目標。老父親為了給家族留香火，將劉純儉送到國民政府控制下的西安讀書。事後他以流亡學生身份加入胡宗南將軍的西北幹部訓練團，成為了國軍的一份子。
本來期望在胡宗南將軍指揮下打回老家去的他，卻沒有辦法扭轉國共內戰的局勢。最終撤退到成都的西北幹部訓練團解散，劉純儉本人則在被編入新編第12軍後於1949年12月29日隨軍長彭杰一同「起義」加入解放軍。劉純儉坦言，共軍的紀律遠比國軍還好，底層官員的待遇也比較高，但是中共對階級鬥爭的執著讓他感到恐懼。
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